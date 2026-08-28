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Pirotecnia, 7 heridos y 20 minutos de interrupción: así un club de los Países Bajos vetó a sus propios hinchas

Tras lo ocurrido el 23 de agosto, la dirigencia neerlandesa tomó una decisión sin precedentes en el fútbol europeo y se adelantó a cualquier sanción externa tras una noche que nadie esperaba

Feyenoord sancionó a sus hinchas y prohibió el acceso de su público visitante en los próximos dos partidos tras los incidentes con pirotecnia (REUTERS)
Feyenoord sancionó a sus hinchas y prohibió el acceso de su público visitante en los próximos dos partidos tras los incidentes con pirotecnia (REUTERS)
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Feyenoord vetó a sus propios hinchas para los próximos dos partidos como visitante después del incidente con fuegos artificiales que dejó siete heridos y obligó a detener durante unos 20 minutos el encuentro ante Cambuur Leeuwarden por la liga neerlandesa, el pasado 23 de agosto.

Según detalló Reuters, la sanción interna del club de Róterdam impedirá la presencia de aficionados en los sectores visitantes de los partidos frente a NEC Nijmegen y PEC Zwolle, programados para el mes próximo.

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La medida surgió tras los disturbios del domingo en Leeuwarden, donde simpatizantes del conjunto visitante encendieron bengalas rojas y arrojaron pirotecnia hacia zonas del estadio con público local.

En su comunicado, Feyenoord definió el episodio como un hecho “muy comentado y completamente inaceptable”. La entidad neerlandesa enfrenta además la posibilidad de una multa elevada por lo ocurrido en el estadio de Cambuur. Reuters detalló que entre los afectados hubo personas con quemaduras, lesiones oculares y daños auditivos.

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El incidente en el partido ante Cambuur Leeuwarden dejó siete heridos y obligó a detener el encuentro durante unos 20 minutos (REUTERS)
El incidente en el partido ante Cambuur Leeuwarden dejó siete heridos y obligó a detener el encuentro durante unos 20 minutos (REUTERS)

Un castigo inusual tras una noche marcada por la violencia

La medida resulta inusual porque surgió del propio Feyenoord y no de una sanción impuesta por autoridades externas. En buena parte del fútbol europeo, las restricciones a las hinchadas visitantes suelen quedar en manos de las federaciones, la policía o los gobiernos locales. Esta vez, la dirigencia del club decidió adelantarse y vetó la presencia de sus aficionados en los próximos dos partidos fuera de casa.

El partido en Leeuwarden se detuvo en la primera parte después de que desde la tribuna visitante se encendieran bengalas y se lanzara pirotecnia. Según informó Reuters, la interrupción se extendió durante unos 20 minutos, período en el que se asistió a los heridos y se intentó restablecer el orden en las gradas. Las lesiones sufridas por aficionados locales elevaron de inmediato la presión sobre el club y sobre el operativo de seguridad del fútbol neerlandés.

Medios neerlandeses agregaron que la investigación apunta a determinar cómo ingresó al estadio una cantidad tan grande de pirotecnia y qué sanciones individuales podrían recaer sobre los responsables. El sitio NL Times señaló que los hinchas que ya habían comprado entradas para los viajes a Nijmegen y Zwolle recibirán un reembolso, mientras el club revisa imágenes junto con la policía y la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

Feyenoord calificó el episodio como completamente inaceptable y quedó expuesto a una multa elevada por los incidentes en la tribuna (REUTERS)
Feyenoord calificó el episodio como completamente inaceptable y quedó expuesto a una multa elevada por los incidentes en la tribuna (REUTERS)

El peso de un gigante de los Países Bajos

La sanción alcanza a uno de los clubes de mayor tradición del fútbol neerlandés. Feyenoord Rotterdam, fundado en 1908, integra junto con Ajax y PSV el grupo histórico de equipos más influyentes del país. Con base en Róterdam, la institución cuenta además con una de las hinchadas más numerosas del campeonato, un factor que vuelve más visible cualquier restricción sobre sus partidos como visitante.

La identidad de Feyenoord está estrechamente ligada a Het Legioen, nombre con el que se conoce a su hinchada. Ese respaldo convirtió al club en una de las instituciones de mayor convocatoria en los Países Bajos, con una presencia habitual de decenas de miles de espectadores en sus partidos como local y una fuerte movilización en sus desplazamientos.

En términos deportivos, el castigo llega en el arranque de la temporada de Eredivisie. La medida no altera el calendario, pero sí modifica el contexto de dos visitas que Feyenoord deberá afrontar sin el respaldo habitual de su público. Los partidos afectados serán ante NEC Nijmegen y PEC Zwolle, dos compromisos en los que la ausencia de hinchas visitantes alterará una postal habitual del torneo.

Reportes locales mencionaron la posibilidad de vetos individuales de largo plazo, al tiempo que el club también queda expuesto a una fuerte multa por el incidente. Ese frente disciplinario seguirá abierto en los próximos días, mientras avanza la identificación de los responsables y se revisan las condiciones de seguridad que permitieron el ingreso de la pirotecnia.

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