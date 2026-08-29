Estefi Berardi eligió los nombres para su bebé: el origen común de todos ellos y su significado

Estefanía Berardi mostró los nueve nombres que eligieron junto a su marido para el o la bebé que esperan

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Estefi Berardi compartió con sus seguidores la lista de nombres italianos que tiene en mente para su bebé, una decisión que responde a una elección de pareja con raíz familiar. La comunicadora y panelista de Bendita (El Nueve) y su pareja, el empresario Félix Orsatti, esperan su primer hijo, y el origen de los nombres no es un detalle menor. “Queremos nombres tanos, porque nosotros venimos de ahí, de nuestros ancestros”, explicó Berardi en declaraciones a Puro Show (El Trece). La lista tiene cuatro candidatas para nena y cinco para varón.

En el video, Berardi aparece sentada en un sofá gris, con un micrófono pequeño en la mano y edificios de ciudad visibles a través de la ventana de fondo. A medida que habla, se superponen en pantalla dos columnas con los nombres bajo los títulos “NENA:” y “NENE:”, destacados con tipografía en itálica sobre fondos de color. Del lado izquierdo, los cuatro nombres femeninos; del lado derecho, los cinco masculinos. “Se los comparto porque me encanta escuchar sus opiniones, leer sus opiniones y si se les ocurre algún otro, bienvenido sea”, dijo, y convocó a sus seguidores a participar de la elección.

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Tanto Berardi como Orsatti son oriundos de Mar del Plata y comparten ascendencia italiana, lo que convirtió el origen de los nombres en un punto de acuerdo desde el principio. La pareja se conoció en un asado, y lleva casi dos años de relación. El embarazo, que Berardi confirmó el 18 de agosto a través de sus redes sociales con el video del momento exacto del test positivo, llegó después de cuatro meses de búsqueda.

Estefi Berardi mostró la lista de nombres que eligió junto a su esposo para la criatura que esperan

Para el caso de que sea nena, la lista arranca con Giorgia. El nombre es la versión italiana de Georgia y deriva del griego “Gheórghios”, que significa “agricultora” o “trabajadora de la tierra”. Es una de las variantes femeninas más extendidas en Italia y mantiene plena vigencia en el país europeo, donde encabezó rankings de popularidad en años recientes. Le sigue Gioia, que en italiano significa directamente “alegría” y proviene del latín “Gaudia”. Berardi ya lo señaló como su favorito entre las opciones femeninas: “Si es mujer nos gusta Gioia, que es alegría”, contó en Puro Show.

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La tercera candidata para nena es Ginevra, versión italiana del nombre galés Ginebra, inmortalizado por la leyenda artúrica como el de la esposa del Rey Arturo. Su significado varía según la fuente: algunas lo traducen como “tejedora” y otras como “fantasma blanco”. Cierra la lista femenina Gemma, que proviene del latín “Gémma”, término que designaba el botón del que nacen los pétalos de una flor y que, por extensión, pasó a significar “piedra preciosa”. El nombre tiene peso histórico: fue el de la esposa del poeta Dante Alighieri en el siglo XIII.

Para varón, los candidatos son cinco y la lista todavía no tiene un ganador definido. Alessio abre la nómina con un significado que viene del griego: “defensor” o “protector”. Es la variante italiana de Alexis y figura entre los nombres masculinos más populares de la península. Genaro —o Gennaro en su forma original— proviene del latín “Januarius” y refiere al dios romano Jano, la deidad de los comienzos, las puertas y los umbrales. Es también el nombre del patrono de Nápoles, ciudad cuya devoción al santo es uno de los rituales religiosos más conocidos del sur de Italia.

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Estefanía y Félix Orsatti en el momento de anunciar el embarazo

Vincenzo es el preferido de Berardi entre los masculinos y tiene una etimología que lo diferencia del resto. Deriva del latín “vincere”, que significa “conquistar”, y su forma italiana equivale al nombre Vincente o Vicente en español. Giorgio, por su parte, comparte raíz griega con Giorgia y tiene el mismo significado: “agricultor” o “el que trabaja la tierra”. Es la versión masculina que completa el par con la opción femenina del listado.

El último nombre de la lista es Vitto, diminutivo de Vittorio, que proviene del latín y significa “victorioso” o “vencedor”. La forma completa, Vittorio, es el equivalente italiano de Víctor, un nombre con larga tradición en toda la Europa mediterránea. Berardi lo presentó bajo el diminutivo en el video que compartió con sus seguidores, donde también detalló el significado que cada nombre tiene para la pareja.

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El anuncio del embarazo llegó el 18 de agosto con un video del test positivo que acumuló miles de reacciones en pocas horas. Según precisó Berardi en Puro Show, la búsqueda llevó cuatro meses y se apoyó en una aplicación para predecir los días fértiles. El bebé tiene, según la última ecografía, 41 milímetros. El test genético, cuyos resultados llegaron días atrás, confirmó que no hay anomalías. “Lo más importante es que salió todo muy bien”, subrayó la periodista al compartir la noticia.

El sexo del bebé, en cambio, sigue siendo un misterio para la propia pareja. Berardi y Orsatti pidieron que les tacharan ese dato del informe médico y planean conocerlo en una revelación junto a familiares y amigos. La periodista tiene una intuición: “Para mí es varón. Yo siento que es varón”. La fecha de esa revelación, según adelantó Berardi, es el próximo sábado.

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