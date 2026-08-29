Racing presentó al nuevo refuerzo que llega desde Boca: el esquema de contratación y cuándo podría debutar

Juan Barinaga es la nueva incorporación de Racing (@RacingClub)

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Racing presentó oficialmente a Juan Barinaga como refuerzo para la defensa del club de Avellaneda, que en las últimas semanas necesitó reinventarse tras sufrir bajas importantes. La llegada del lateral derecho, quien portará el dorsal 14, se produce en medio de un contexto de urgencia frente a la salida de Gastón Martirena a Nacional de Uruguay, que dejó a la institución sin un referente en esa posición.

El arribo de Barinaga se concretó a préstamo desde Boca Juniors por un año, bajo un esquema de cesión que no representa un costo inicial para Racing. No obstante, el acuerdo incluye una cláusula que podría transformar el vínculo en definitivo: si el defensor suma 20 partidos con un mínimo de 45 minutos en cada uno, la Academia estará obligada a ejecutar la compra del pase. En ese escenario, el contrato del futbolista se extenderá automáticamente hasta diciembre de 2030, asegurando continuidad tanto para el jugador como para el club.

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El lateral derecho vestirá el dorsal 14 en la Academia (@RacingClub)

Para Racing, la operación aporta una alternativa en el costado derecho, luego de que la defensa se vio resentida no solo por la partida de Martirena, sino también por la lesión de Marco Di Césare, quien sufrió una fractura de peroné en el tobillo derecho y quedó marginado de la competencia. Ante ese panorama, la dirigencia aceleró la búsqueda de refuerzos, sumando también al zaguero Matías Pérez, quien llegó desde Cerro Porteño tras un acuerdo de compra definitiva por USD 2,7 millones.

Barinaga, de 25 años, llega a Racing con la expectativa de consolidarse tras un paso por Boca donde no logró afirmarse como titular. Durante la primera parte del año, bajo la conducción de Claudio Úbeda, disputó 10 partidos. Sin embargo, en el semestre reciente no sumó minutos y su último encuentro oficial fue el 7 de abril, cuando ingresó en el segundo tiempo del triunfo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. En el Xeneize, el lateral perdió terreno primero ante Marcelo Weigandt y luego con Malcom Braida, quedando fuera de los planes de Rodolfo Arruabarrena, quien le comunicó que no sería tenido en cuenta.

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Racing presentó oficialmente a Juan Barinaga acompañado por el presidente Diego Milito (@RacingClub)

La transferencia de Barinaga forma parte de una lista de salidas significativas de Boca en este mercado de pases. Además del lateral, nombres como Edinson Cavani, que finalizó contrato de manera anticipada, y Ander Herrera, quien se marchó a Zaragoza tras la eliminación en la Copa Libertadores, se sumaron a la nómina de bajas. Otras transferencias incluyeron a Nicolás Orsini a Barracas Central, Marcelo Saracchi al Houston Dynamo, Lucas Janson a préstamo a Gimnasia La Plata, Agustín Martegani a Independiente Medellín, Iker Zufiaurre a Albion FC, Santiago Zampieri a Montevideo City Torque y Marcelo Weigandt a Liga de Quito.

Tras su paso por Boca, el lateral viajó con el plantel de Avellaneda para el duelo ante Independiente Rivadavia (@RacingClub)

El interés de Barinaga por sumarse a Racing se consolidó tras desestimar propuestas de Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza, equipos que habían manifestado interés en contar con sus servicios. Finalmente, el lateral realizó la revisión médica junto a Matías Pérez, sellando así una doble incorporación que busca devolver solidez a una defensa golpeada por las bajas y las lesiones.

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En la jornada de este sábado, el plantel de Racing se entrenó por la mañana antes de emprender viaje a Mendoza. El equipo visitará a Independiente Rivadavia este domingo a las 21:30, y tanto Barinaga como Pérez integran la lista de convocados, por lo que podrían debutar oficialmente con la camiseta de la Academia en este compromiso.