Escándalos arbitrales, Lucas Novelli en el VAR de River y todos los ojos puestos en el equipo de Núñez

Lucas Novelli Sanz estará al frente del VAR en el encuentro entre Banfield y River este domingo

Guardar

El arbitraje volvió a ocupar el centro de la escena del fútbol argentino. En menos de 24 horas, dos partidos terminaron atravesados por decisiones que generaron fuertes protestas: primero Boca-Lanús y luego Deportivo Riestra-Vélez. Y la sucesión de episodios aumenta inevitablemente la atención sobre lo que ocurrirá este domingo en Banfield-River.

En La Bombonera, Leonel Flores llegó tarde sobre Sasha Marcich y lo impactó con los tapones sobre la pierna izquierda. Pablo Dóvalo resolvió la acción con tarjeta amarilla y Germán Delfino, desde el VAR, decidió no convocarlo para revisar una eventual expulsión.

PUBLICIDAD

La decisión generó una reacción generalizada en Lanús. Mauricio Pellegrino, Carlos Izquierdoz, Felipe Peña Biafore y el presidente Nicolás Russo cuestionaron públicamente el fallo. Russo apuntó especialmente contra Delfino, mientras que Izquierdoz consideró que a Dóvalo le había faltado personalidad para dejar a Boca con diez futbolistas cuando apenas comenzaba el encuentro.

Nicolás Russo, Carlos Izquierdoz, Felipe Peña Biafore y Mauricio Pellegrino apuntaron contra Pablo Dóvalo y Germán Delfino

Horas después llegó otra polémica.

Este sábado, Vélez empataba 1-1 ante Deportivo Riestra cuando Manuel Lanzini convirtió sobre el final el que parecía ser el 2-1. El gol fue inicialmente convalidado, pero Diego Ceballos llamó desde el VAR a Nazareno Arasa por una supuesta infracción previa de Dilan Godoy sobre Nicolás Paz. Después de observar las imágenes, Arasa modificó su decisión y anuló el tanto.

PUBLICIDAD

Guillermo Barros Schelotto explotó después del encuentro y pidió públicamente que ninguno de los dos árbitros vuelva a dirigir a Vélez.

Los dos episodios tienen además un componente político que alimenta la discusión. Tanto Boca como Deportivo Riestra son clubes cercanos a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. En ese contexto, que dos decisiones determinantes hayan terminado favoreciéndolos en menos de un día volvió a alimentar las sospechas y cuestionamientos sobre el funcionamiento del arbitraje.

PUBLICIDAD

Explosiva conferencia de prensa de Guillermo Barros Schelotto

La secuencia adquiere especial relevancia para River.

Este domingo, el equipo de Núñez visitará a Banfield desde las 15:00 y Lucas Novelli será el encargado del VAR, mientras que Leandro Rey Hilfer estará en el campo de juego. La designación ya había sido oficializada para la séptima fecha del Clausura.

PUBLICIDAD

Ahora todos los ojos estarán puestos en el Florencio Sola.

No solamente por lo que ocurra entre Banfield y River, sino porque cada intervención arbitral quedará inevitablemente atravesada por los antecedentes inmediatos. Con Novelli frente a las pantallas del VAR, River jugará en medio de una fecha que ya dejó dos escándalos y volvió a

PUBLICIDAD