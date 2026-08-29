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Explosiva conferencia de Guillermo Barros Schelotto, que se retiró en medio de una pregunta ofuscado por el arbitraje: “Es un día triste”

El Mellizo cuestionó duramente a Nazareno Arasa y Diego Ceballos (VAR) por su actuación en el empate entre Riestra y Vélez

Explosiva conferencia de prensa de Guillermo Barros Schelotto
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Guillermo Barros Schelotto explotó en la cancha y en la conferencia de prensa después de los fallos arbitrales en el partido que Deportivo Riestra y Vélez empataron por la séptima jornada del Torneo Clausura. En el Bajo Flores, al Fortín le anularon un gol de forma polémica que podría haberle dado los tres puntos y el liderazgo momentáneo en la Tabla Anual sobre el final del encuentro. Diego Ceballos, en el VAR, llamó al juez principal Nazareno Arasa para revisar una supuesta falta previa a lo que era el 2-1 en los pies de Manuel Lanzini.

Lo único que voy a decir del árbitro es que tanto Arasa como Ceballos en el VAR tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero. Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en el VAR a Vélez Sársfield. El hincha de Vélez se merece eso. Hoy Vélez no está puntero por eso”, sentenció el Mellizo, evidentemente enojado por la decisión que privó a su equipo de ganar como visitante y superar la línea de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en la general 2026.

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Lanzini se vio favorecido por un rebote que descolocó a Ignacio Arce cuando el reloj marcaba 41 minutos del segundo tiempo para dar vuelta la historia. Arasa no reanudó el juego y Ceballos le pidió que revisara una supuesta infracción de Dilan Godoy a Cristian Paz, que dejó muchísimas dudas. Ahí el juez marcó infracción y otorgó salida desde el fondo para Riestra, que respiró.

“Vélez hizo todo en la cancha para quedar puntero. Dentro de 20 días vamos a decir que tuvimos la posibilidad de llegar a la punta y va a quedar en el aire esto. Hoy Vélez mereció ganar, lo hizo en la cancha. La verdad es un día triste”, insistió Guillermo, quien luego fue consultado por el cambio de arquero que finalmente no ejecutó por una molestia de Tomás Marchiori, pero no consiguió redondear su respuesta y prefirió interrumpir la rueda de prensa. “La verdad no tengo muchas ganas de explicar el partido. Lo único que voy a decir es que hoy Vélez merece estar puntero”, mencionó antes de irse.

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Barros Schelotto se había ido expulsado después de un reclamo de posición adelantada en el gol del 1-0 parcial de Riestra por medio de Tomás González. Sobre esa situación, había aclarado anteriormente: “La expulsión fue por un insulto al aire que (el árbitro) tomó como propio, entiendo que a veces pasa”. Por otra parte, llegó a informar que Ronaldo Martínez (Talleres de Córdoba) estaba definiendo sus papeles y revisión médica para sumarse al plantel fortinero en las próximas horas.

Vélez quedó en lo más alto de la Zona A del Clausura, pero se privó de superar la línea de la Lepra mendocina y el Bicho de La Paternal en la Anual. La agenda marca que el próximo miércoles 2 de septiembre los de Liniers viajarán a Córdoba para afrontar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors. En la siguiente instancia ya espera Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba.

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