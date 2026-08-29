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Guatemala juramentó a 358 atletas para los Juegos del Codicader en Honduras

Un contingente de 506 integrantes, entre entrenadores, jueces y personal de apoyo, viajará desde el 4 de septiembre a Tegucigalpa para competir del 4 al 13 y buscar retener la corona

Tres jóvenes con chaquetas celestes sostienen banderas dobladas con flecos dorados acompañados por dos hombres en traje oscuro
Guatemala juramentó a 358 atletas escolares para competir en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del Codicader en Tegucigalpa 2026. (Digefgt)
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Guatemala juramentó a 358 atletas que competirán en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del Codicader en Tegucigalpa, una cita prevista del 4 al 13 de septiembre de 2026 en la que el país buscará revalidar el título regional que obtuvo hace dos años en El Salvador.

La delegación no estará compuesta solo por deportistas. El contingente completo asciende a 506 personas entre entrenadores, árbitros, chaperones, delegados y personal de apoyo, en una de las representaciones más numerosas de la región.

La competencia reunirá a cerca de mil atletas escolares de siete países centroamericanos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El programa incluye 20 disciplinas y tendrá como sede principal la Villa Olímpica de la capital hondureña.

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El acto de juramentación se realizó en el Salón Mayor de la Dirección General de Educación Física. Allí quedaron formalmente investidos los estudiantes que representarán a Guatemala en la vigésima segunda edición de estos juegos del nivel secundario, reservados para la categoría sub-18.

El viceministro de Educación Francisco Cabrera y el director de la Dirección General de Educación Física, Sergio Cifuentes Chete, encabezaron la ceremonia. Ambos entregaron el pabellón nacional a los abanderados de la delegación: Blanca Higueros, de atletismo, y Danna Vasquez y Christian Izaguirre, ambos de baloncesto.

Jóvenes con chaquetas deportivas azules levantando la mano derecha en un recinto con graderías al fondo
Guatemala juramentó a 358 atletas escolares para competir en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del Codicader en Tegucigalpa 2026. (Digefgt)

Guatemala viajará con 358 atletas y una delegación total de 506 personas

El bloque guatemalteco partirá hacia Honduras el viernes 4 de septiembre. La inauguración oficial quedó programada para el sábado 5 a las 17:00 en el estadio de la Villa Olímpica, jornada en la que también comenzarán las competencias.

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Los atletas que integran la selección escolar nacional obtuvieron su clasificación a través de los procesos deportivos organizados por la Digef. Ese recorrido definió a los equipos y deportistas que competirán en el principal torneo estudiantil centroamericano.

La participación guatemalteca abarcará las 20 disciplinas previstas en el calendario. El listado incluye ajedrez, atletismo, natación, gimnasia, tenis de campo, tenis de mesa, levantamiento de pesas, judo, karate do, taekwondo, luchas, boxeo, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, voleibol, voleibol de playa, béisbol y softbol.

La meta deportiva es concreta: defender el campeonato ganado en San Salvador en 2024. Esa condición le añade presión a una delegación que llegará a Honduras con la obligación de sostener el rendimiento que le permitió quedarse con el título en la edición anterior.

Tegucigalpa concentrará las competencias en la Villa Olímpica y cinco sedes adicionales

Los juegos se disputarán en varios escenarios de Tegucigalpa. La Villa Olímpica será el centro de operaciones, pero también albergarán pruebas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Universidad Católica, el Instituto San Miguel y el Gimnasio B1.

La organización regional corre por cuenta del Codicader, el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación. Este organismo fue creado en 1992 para coordinar políticas de deporte, recreación y educación física en Centroamérica.

Entre sus funciones figura la organización de torneos escolares regionales, que se realizan desde 1996. El objetivo de esos juegos es promover la integración entre jóvenes atletas de la región y fortalecer valores asociados a la práctica deportiva.

La edición de 2026 tendrá a Honduras como país anfitrión. La instalación principal será el Complejo Deportivo José Simón Azcona, conocido como Villa Olímpica, donde se celebrará la ceremonia inaugural y se concentrará buena parte de la actividad competitiva.

La delegación guatemalteca acudirá al torneo con respaldo del Ministerio de Educación a través de la Digef. Desde esa estructura se articuló tanto el proceso clasificatorio interno como la conformación final del grupo que representará al país en el mayor evento deportivo estudiantil de Centroamérica.

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