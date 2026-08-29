Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo sobre sus padres

En su paso por La casa de los famosos (México), la bailarina se conmovió al recordar a sus padres a la distancia

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Flor Vigna lleva semanas encerrada en La casa de los famosos México, el reality de Televisa que, desde el 26 de julio, graba las 24 horas la convivencia entre celebridades. La distancia de su país, los conflictos cotidianos con sus compañeros y la presión constante del juego configuran un escenario de alta tensión emocional. Es en ese clima donde los recuerdos más personales terminan saliendo a la superficie y las lágrimas forman parte de la escenografía cotidiana, como le ocurrió a la argentina al hablar de sus padres, Miguel y Viviana.

Fue en uno de esos momentos cuando la cantante y actriz argentina se quebró frente a las cámaras y dejó al descubierto una herida del pasado que el encierro no hizo más que agudizar. “La verdad es que cuando éramos chiquitos no teníamos dinero, pero había mucha salud y mucha unión en mi casa. Y siendo que de tanto trabajar mis papás se separaron, tuvieron problemas de salud, se rompió la unión”, dijo con la voz entrecortada. Lo que siguió fue una confesión que cobró un sentido mayor en esta etapa particularmente conflictiva del reality: “Me gustaría volver a ese momento donde había mucha salud, mucha unión y congelarlo, y que mis papás sean eternos para siempre, porque hoy lo que más miedo tengo es que no estén”.

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El programa acompañó ese momento con “Mamá y papá”, una canción de la propia Vigna en la que habla directamente de sus padres, mientras en pantalla aparecían fotos de su infancia. Las imágenes y las palabras se fundieron en una sola escena: “Mamá y papá se rompieron noche y día para su niña darle un plato de comida y se perdieron demasiadas alegrías. Cada problema, más equipo y más familia. Mamá y papá se rompieron alma y cuerpo pa’ que la infancia no sea un mal recuerdo. Nos dieron vida, techo y siempre un buen ejemplo. Cómo quisiera poder congelar el tiempo”. El cierre de la canción retomó exactamente el deseo que ella había expresado minutos antes: “Hoy le pedí al cielo solo un favor, que sean eternos”.

Luego de días intensos dentro del reality, Flor Vigna se sinceró frente a la cámara y contó que quiere abandonar su lugar en el certamen (La Casa de los Famosos México - Televisa)

Flor Vigna protagonizó una de sus semanas más difíciles en la casa. Los conflictos con sus compañeras se acumularon: Mariana Ochoa la acusó de fabricar un romance con Ese Pérez para generar contenido, y los roces con Yanet García por la convivencia diaria sumaron tensión. El desgaste la llevó a sentarse sola frente a la cámara y admitir que se quería ir. “La verdad es que la estoy pasando muy mal”, dijo.

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En ese contexto también habló de su vínculo con Pérez. Reconoció que la atracción era real pero que la diferencia de edad —ella tiene 32, él 26— y las formas de él la complicaban. “Lo que te pasa acá te pasa por diez mil”, explicó, y dejó en claro que prefería apagar esa llama antes de hacerse daño. La dinámica del encierro, donde cualquier pequeño conflicto se convierte en una tormenta, fue el marco de todo. “Si te peleás con alguien por algo chiquitito, se te hace un mundo”, resumió.

En este panorama, Vigna lleva más de un mes en la casa y la experiencia la expuso a un nivel de vulnerabilidad que pocas veces había mostrado en público. La artista que construyó su carrera sobre la resistencia física —fue tricampeona en el reality argentino Combate, participó en las veladas de Párense de Manos y llegó a México para competir en Supernova 2026, donde también se impuso— se encontró esta vez con un límite distinto: el peso de la distancia, la familia y el tiempo que no vuelve.

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