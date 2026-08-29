Yanina y Diego Latorre saludaron a su hijo Dieguito por su cumpleaños: "Amor de mi vida"

El video muestra la celebración del cumpleaños número 23 de Dieguito Latorre. Inicialmente, se ve al joven junto a una torta con velas encendidas en un ambiente nocturno. Luego, Yanina Latorre participa de un evento festivo con iluminación roja, acompañada de otras personas. La presentadora aparece sentada en una mesa formalmente decorada, donde también se observa a un hombre en esmoquin. El contenido presenta momentos de la festividad.

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Yanina y Diego Latorre inundaron sus redes sociales este 29 de agosto con fotos y mensajes para su hijo menor, Dieguito Latorre, quien cumplió 23 años. Entre imágenes de archivo que rescatan su infancia y postales del presente, la familia entera se volcó en las historias de Instagram para celebrar al joven que, fiel a su estilo, prefirió un festejo sin estridencias.

La primera en publicar fue Yanina Latorre, conductora y figura del espectáculo argentino, quien eligió una foto antigua en la que aparece junto a sus dos hijos de pequeños —Lola y Dieguito— en una noche al aire libre. La leyenda fue breve pero cargada de afecto: “Mi chiquito lindo. Felices 23 @dieguitolatorre”. Horas después, sumó otra imagen del presente: su hijo parado descalzo en el jardín de su casa, con remera gris y shorts, con el texto “Feliz cumpleeeee al mejor hijo del mundo. Te amo @dieguitolatorre”.

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Dieguito Latorre sopló las velitas de sus 23 años en una celebración íntima. "Feliz cumple amor de mi vida", le escribió su mamá Yanina

El momento más emotivo de la jornada llegó con la foto de la torta. En la imagen, Dieguito aparece a punto de soplar las velitas sobre una torta blanca decorada con el número “23” en plateado y dos velas rojas. Yanina lo etiquetó con una frase que sus seguidores ya guardaron: “Feliz cumple amor de mi vida @dieguitolatorre”.

Desde su cuenta, el ex futbolista y comentarista Diego Latorre también sumó su saludo con una postal que sintetiza el vínculo entre padre e hijo: ambos juntos en las tribunas del Emirates Stadium de Londres, el estadio del Arsenal, con Dieguito luciendo campera y gorro del club inglés. El mensaje fue simple y directo: “Feliz cumple @dieguitolatorre ❤️”. La imagen da cuenta de una tradición familiar que incluye viajes al fútbol europeo, universo en el que el padre construyó gran parte de su trayectoria como jugador profesional.

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Una imagen del pasado que Yanina Latorre eligió para recordar a su "chiquito lindo" en el día de su cumpleaños número 23

Dieguito lleva el nombre de su padre, quien se desempeñó como delantero y mediocampista ofensivo durante las décadas del ’80 y ’90, con pasos por clubes como Boca Juniors, el Espanyol de Barcelona y la Selección Argentina. Retirado del fútbol activo, Latorre se convirtió en uno de los analistas más reconocidos de la televisión deportiva del país. Su esposa, Yanina, es figura de la radio y la pantalla chica, con una presencia pública que no separa la vida profesional de la personal: sus hijos, sus viajes y sus vínculos familiares son parte habitual de su contenido en redes.

El joven, que creció a la vista del público sin buscarlo, eligió desde temprano mantenerse al margen de la exposición mediática. A diferencia de su hermana Lola, que desarrolló su propia carrera como modelo y panelista, Dieguito construyó un perfil discreto que contrasta con la intensidad pública de sus padres. Aun así, cada cumpleaños vuelve a convertirlo, por unas horas, en protagonista de las redes sociales de su familia.

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Padre e hijo en las tribunas del Arsenal. Diego Latorre rescató este recuerdo futbolero para celebrar los 23 años de Dieguito

Los antecedentes confirman ese patrón. Cuando Dieguito Latorre cumplió 21 años, en agosto de 2024, Yanina le organizó una fiesta sorpresa con unos 40 invitados —amigos, novia y familia— y le dedicó palabras que circularon ampliamente en los medios de espectáculos: “Ya 21 años. No lo puedo creer. Sos el hombre más bueno que conozco. Orgullosa de ser tu madre”. Un año después, en 2025, la celebración fue más íntima y familiar, con un menú pensado especialmente para el homenajeado.

Este 29 de agosto de 2026, la dinámica se repitió. Las historias de Instagram de ambos padres funcionaron como álbum colectivo de un joven que suma 23 años entre fotos de su infancia, jardines nocturnos y estadios de fútbol europeos. Las publicaciones acumularon miles de reacciones de seguidores que siguieron los festejos en tiempo real, desde la mañana hasta la noche.

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