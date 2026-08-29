El pedido de oración de Macarena Paz por la salud de su hija Abril: “Una esperanza se asoma”

Maracena Paz y Rodrigo Pérez con su hija Abril

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Macarena Paz volvió a abrir su corazón en las redes al compartir una nueva preocupación sobre la salud de Abril, la hija que tuvo junto al músico Rodrigo Pérez. Luego de su nacimiento en febrero de 2022, la niña fue diagnosticada con síndrome de Charge y la actriz fue contando cada paso de su evolución. Ahora, ante una nueva consulta clave, pidió a sus seguidores que se sumen a una oración cargada de fe y esperanza.

En el posteo, Paz explicó que, cuando Abril nació, los médicos les informaron que una de las manifestaciones del síndrome genético que le detectaron a la niña era una cardiopatía congénita. “Se llama CIA. Comunicación interauricular. Es una partecita del corazón que no cerró del todo”, escribió, antes de señalar que el cuadro se mantuvo controlado con el paso del tiempo y sin señales de alarma.

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La actriz precisó que los especialistas les habían indicado que esa abertura podía cerrarse sola, aunque también les advirtieron que, si eso no ocurría, en algún momento sería necesaria una intervención para evitar complicaciones en la adultez. Desde entonces, la familia asiste a controles periódicos, una rutina atravesada por la misma expectativa.

La actriz Macarena Paz difundió un mensaje en redes sociales junto a una fotografía de su hija para referirse a la cardiopatía congénita que padece la niña

“Cada 6 meses voy con una fe renovada y con todas mis fuerzas rezo e imagino que esta vez sí escucharíamos a la cardióloga decir ‘¡se cerró solito!’. ‘Esto es un milagro’”, expresó. A continuación, reconoció que esa respuesta todavía no llegó y que la posibilidad de una intervención empezó a sentirse más cercana.

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Fue en ese contexto que Macarena hizo público un pedido muy concreto de cara a la próxima cita médica. “El 8 de septiembre tenemos LA NUEVA CONSULTA y con ella LA NUEVA ESPERANZA SE ASOMA”, escribió, enfatizando su deseo. Luego explicó por qué decidió compartir esa espera con quienes la siguen en redes: “Pensé que mi fe podía ser expandida, que podía compartirla con otros. Con muchas personas que oren por lo mismo”.

A partir de esa idea, convocó a sus seguidores a sumarse a una oración diaria por la salud de su hija. “Acá estoy, pidiendo que oren conmigo”, escribió, antes de compartir la frase que propuso repetir: “‘Señor, si es posible, permití que el corazón de Abril sane solito, sin intervención y esté llena de buena salud’”. El mensaje cerró con otra frase breve: “Jesús, pongo este deseo en tus manos”.

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Macarena Paz con Abril y su pareja Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas

El pedido se inscribe en un recorrido que la actriz ya había relatado en otras oportunidades. Abril nació el 16 de febrero de 2022 y, poco después del parto, quedó internada en neonatología. Tiempo más tarde, Macarena contó que a su hija le habían detectado síndrome de Charge, una condición genética poco frecuente que puede comprometer distintos órganos y funciones del desarrollo.

En una entrevista con Teleshow, la actriz recordó el desconcierto de aquellas primeras horas y el tiempo que la niña debió permanecer internada. Según relató entonces, Abril pasó tres meses en neonatología y, desde su llegada a casa, continuó con controles, terapias y cuidados específicos. Con el paso de los años, Paz se refirió a nuevas dificultades vinculadas al plano conductual y sensorial de la niña.

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Ese antecedente da marco al mensaje que difundió ahora, enfocado en una instancia puntual del seguimiento cardiológico de su hija. La publicación estuvo acompañada por una foto de Abril y se concentró en la expectativa por la consulta del 8 de septiembre, con la esperanza de que la comunicación interauricular se haya cerrado sin necesidad de cirugía.

Horas después, Macarena volvió a expresarse en sus redes para agradecer la repercusión que tuvo su pedido. “Gracias por sus mensajes. Me siento acompañada. Bendecida y agradecida”, escribió en una historia de Instagram. En ese mismo mensaje agregó: “Compartir mi fe y recibir la de ustedes la aumentó a un 100%”, junto a un corazón rojo, manos en oración y un versículo del Evangelio de Mateo: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, una cita en línea con el sentido que atravesó toda su publicación: convertir la espera de esa consulta en una oración compartida.

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