Medio Ambiente

El calentamiento global está rompiendo el vínculo entre dos de los principales océanos: qué descubrió la ciencia sobre el Índico y el Pacífico

Un estudio internacional combinó registros históricos y modelos avanzados para revelar cómo la relación que une a dos grandes masas de agua del planeta se ha debilitado en las últimas décadas. Los expertos advierten que este fenómeno, impulsado por la acción humana, podría modificar precipitaciones y patrones meteorológicos en distintas regiones del mundo

Mapa ilustrado de Asia, Australia y los océanos Índico y Pacífico con una grieta luminosa central, espirales de nubes y líneas de corriente.
El calentamiento global causado por la actividad humana empuja una ruptura todavía más marcada entre dos océanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En 1815, la erupción del Monte Tambora cubrió el cielo con cenizas y alteró el clima en distintas partes del planeta. Más de dos siglos después, ese episodio volvió a captar la atención de la ciencia por otro motivo: dejó huellas en la relación entre dos gigantes del sistema climático, el océano Índico y el océano Pacífico.

Un nuevo estudio sostiene que aquellas grandes erupciones volcánicas del siglo XIX debilitaron temporalmente el vínculo entre ambos océanos y que, en las últimas décadas, el calentamiento global causado por la actividad humana empujó una ruptura todavía más marcada.

La investigación fue difundida por la Woods Hole Oceanographic Institution y publicada en Nature Communications. El trabajo combina registros paleoclimáticos con modelos de simulación para reconstruir cómo variaron durante siglos las conexiones entre las condiciones climáticas del Índico y el Pacífico.

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Cómo se conectan el océano Índico y el Pacífico

Durante buena parte de los últimos siglos, el clima del océano Índico tropical tendió a seguir, en parte, el comportamiento del océano Pacífico tropical. Eso significa que cambios en temperaturas y circulación atmosférica en el Pacífico podían influir en lluvias, calor y otros patrones del otro lado del mapa. Ambos océanos funcionaban como un sistema conectado.

La erupción del Monte Tambora en 1815 alteró el clima global y dejó huellas en la relación entre el océano Índico y el océano Pacífico. (Imagen ilustrativa de Infobae)
La erupción del Monte Tambora en 1815 alteró el clima global y dejó huellas en la relación entre el océano Índico y el océano Pacífico. (Imagen ilustrativa de Infobae)

Esa relación importa porque ayuda a entender y proyectar fenómenos climáticos en distintas regiones del mundo. Esas conexiones entre cuencas oceánicas son útiles para anticipar cambios futuros en las precipitaciones y en otros componentes del clima.

Qué descubrió el estudio sobre volcanes y clima

El trabajo concluye que la relación entre ambos océanos se mantuvo acoplada durante la mayor parte de los últimos 400 años, aunque mostró una alteración marcada entre 1810 y 1850. Ese período coincidió con una serie de grandes erupciones volcánicas en zonas tropicales, entre ellas la del Tambora, en la actual Indonesia.

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monte Tambora
Un estudio de la Woods Hole Oceanographic Institution publicado en Nature Communications reconstruyó con registros paleoclimáticos y modelos climáticos la conexión entre el Índico y el Pacífico. (Nasa)

Los investigadores vincularon ese comportamiento inusual con varias erupciones que interrumpieron la conexión habitual entre ambos océanos. Los modelos climáticos utilizados, que cubren el último milenio, respaldaron esa interpretación.

La coautora Caroline Ummenhofer, científica senior de la institución, afirmó: “Este es uno de los primeros estudios que analizan la ruptura de la conexión entre los océanos Pacífico e Índico usando pruebas de climas del pasado, observaciones actuales y modelos climáticos”.

Los volcanes no “rompieron” para siempre el sistema, pero sí alteraron por un tiempo la influencia que el Pacífico ejercía sobre el Índico. O, dicho de otro modo, una inyección masiva de partículas y gases a la atmósfera alcanzó para desordenar una relación climática que solía repetirse con bastante estabilidad.

Qué datos usaron los científicos para mirar cuatro siglos hacia atrás

Uno de los puntos fuertes del estudio es que no se basó solo en mediciones modernas. Los registros instrumentales confiables abarcan menos de un siglo, una ventana corta para evaluar cambios climáticos de largo plazo. Para ampliar la mirada, el equipo recurrió a corales, anillos de árboles y estalagmitas, archivos naturales que conservan señales del clima del pasado.

monte Tambora
Durante siglos, el océano Índico tropical siguió en parte el comportamiento del océano Pacífico tropical, en un sistema climático conectado entre ambas cuencas. (Wikimedia Commons)

Eso permitió reconstruir la variabilidad climática del Índico y el Pacífico desde comienzos del siglo XVII. En otras palabras, los científicos usaron huellas biológicas y geológicas para estimar cómo se comportaron esos océanos mucho antes de la era de los satélites y de los sistemas modernos de observación.

El autor principal Shawn Wang, exinvestigador de WHOI y actual becario posdoctoral de la University of Colorado Boulder, sostuvo: “La información moderna que tenemos es limitada y no se remonta lo suficiente en el tiempo. Con los modelos climáticos y los registros paleoclimáticos, ahora podemos decir con más confianza que los cambios recientes que estamos observando son realmente bastante excepcionales”.

El punto más fuerte del trabajo no está solo en el pasado volcánico, sino en el presente. Los autores sostienen que desde la década de 1980 se observa una ruptura de esa relación entre océanos asociada al cambio climático. A diferencia de la alteración temporal provocada por las erupciones del siglo XIX, el desacople actual aparece como un fenómeno más profundo y fuera de lo habitual.

Silueta de una canoa de doble casco con vela triangular navegando en el mar, con montañas tropicales y un cielo al atardecer de fondo.
La investigación concluyó que las grandes erupciones volcánicas entre 1810 y 1850 debilitaron de forma temporal el acople entre el océano Índico y el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea que el debilitamiento moderno de la conexión supera incluso las disrupciones vinculadas a grandes eventos volcánicos del último milenio.

Ummenhofer lo resumió con una frase directa: “Un hallazgo clave es que el calentamiento global y las emisiones humanas ahora están superando la influencia natural del Pacífico sobre el Océano Índico”.

El océano Índico está empezando a comportarse con mayor autonomía. Es decir, ya no responde de la misma forma a las señales que antes recibía del Pacífico. Para los investigadores, eso se relaciona con el aumento de gases de efecto invernadero generado por actividades humanas.

Qué puede cambiar en las lluvias y en los pronósticos climáticos

El desacople entre estos dos océanos no es un detalle académico. Los vínculos entre distintas cuencas marinas ayudan a explicar patrones de lluvias, sequías y variaciones de temperatura en amplias regiones del planeta. Si esa relación cambia, también pueden cambiar algunas de las herramientas que hoy usan los científicos para proyectar el comportamiento del clima.

La coautora Delia Oppo, investigadora emérita de WHOI, explicó: “El océano Índico es un enorme depósito de calor y puede desvincularse de lo que ocurre en el océano Pacífico. Los resultados de este estudio resaltan el comportamiento independiente del océano Índico”.

Cuando Oppo habla de un “reservorio de calor”, alude a la capacidad del océano Índico para almacenar grandes cantidades de energía térmica. Dicho más simple, es una enorme masa de agua que acumula calor y puede influir por sí misma en el clima regional y global.

La investigación, titulada “Coupling of Pacific and Indian Ocean variability disrupted by 19th century volcanism”, refuerza la idea de que para entender los cambios actuales no alcanza con mirar las últimas décadas. El valor de los archivos naturales y de los modelos climáticos está en ofrecer una perspectiva mucho más larga, capaz de distinguir entre fluctuaciones normales y transformaciones fuera de escala.

Lo que emerge de esos datos es una advertencia concreta: el clima no solo cambia dentro de cada océano, también cambian las conexiones entre ellos. Y cuando se altera el diálogo entre dos de las mayores masas de agua del planeta, las consecuencias pueden sentirse mucho más allá del mar.

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