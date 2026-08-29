Cuba

Muerte de adulta mayor eleva a 48 los feminicidios en Cuba, según observatorio

Lenia Valdés Amador, de 81 años, falleció tras el ataque perpetrado por el exnovio de su hija, convirtiéndose en la segunda persona que muere por este hecho

Ilustración en círculos concéntricos con mujeres con gestos de dolor en el centro y siluetas masculinas en los bordes.
La muerte de Lenia Valdés Amador elevó a 48 los feminicidios registrados en Cuba en 2026, según el Observatorio de Género de Alas Tensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) informó que la muerte de Lenia Valdés Amador, de 81 años, ocurrida el 27 de agosto en Güines, Mayabeque, eleva a 48 el número de feminicidios en Cuba durante el 2026. La adulta mayor falleció en el hospital tras haber sido operada a raíz de las graves heridas sufridas el 23 de agosto, cuando fue atacada en su domicilio.

Según OGAT, Lenia Valdés Amador era una mujer postrada en cama que resultó víctima de un episodio de violencia extrema. El observatorio señaló que el presunto agresor, identificado como la expareja de su hija, Yanelkys Alonso Valdés, ingresó armado a la vivienda familiar. Durante el ataque, el hombre terminó con la vida de Yanelkys (feminicidio 47), hirió gravemente a Lenia y lesionó a un familiar varón que acudió en auxilio de las víctimas. Posteriormente, el agresor intentó suicidarse sin éxito y actualmente se encuentra bajo custodia de la justicia.

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OGAT lamentó el carácter particularmente brutal y misógino del caso, por tratarse de un ataque dirigido también contra una mujer en situación de vulnerabilidad. La organización envió condolencias al hijo de Yanelkys, quien perdió a su madre y abuela, así como a los demás familiares y allegados afectados por el hecho.

La mano arrugada de una persona sobre una sábana gris, con un catéter intravenoso y un tubo de suero junto a una pared deteriorada.
Lenia Valdés Amador, de 81 años, murió en un hospital de Güines, Mayabeque, después de una operación por las heridas que sufrió en un ataque en su domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras de feminicidios en Cuba

Hasta el 29 de agosto de 2026, el OGAT reportó que en el país se contabilizan 48 feminicidios, 21 intentos de feminicidio y 2 asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Además, la entidad independiente solicita acceso a los informes de investigación relacionados con los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. El observatorio señaló también la existencia de un posible suicidio feminicida en el caso de Bárbara Sánchez González.

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OGAT detalló que mantiene bajo investigación 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre por motivos de género notificados en 2025. Para 2026, la organización da seguimiento a 14 posibles feminicidios y 18 intentos adicionales. La cifra de feminicidios confirmados, según el observatorio, representa una tendencia preocupante y pone en relieve la necesidad de acciones urgentes para abordar la violencia de género en el país.

A su vez, el observatorio hizo énfasis en la gravedad de los hechos ocurridos en Güines y reclamó mayor acceso a la información oficial sobre los casos investigados.

Infografía con el mapa de Cuba, datos sobre feminicidios en 2026 y fichas relativas a los casos de Lenia Valdés y Yanelkys Alonso.
El Observatorio de Género de Alas Tensas reclamó acceso a datos oficiales sobre feminicidios en Cuba y reportó que mantiene bajo investigación nuevos casos de 2025 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OGAT, que se especializa en la documentación y denuncia de la violencia de género en Cuba, reiteró la importancia de visibilizar estos crímenes y de exigir respuestas institucionales ante la persistencia de la problemática. La plataforma publica regularmente datos y alertas sobre feminicidios, intentos y otros delitos asociados, con el objetivo de promover la prevención y la justicia para las víctimas.

Según OGAT, el monitoreo independiente resulta clave para dimensionar el fenómeno de la violencia feminicida en la isla, donde las cifras oficiales suelen ser limitadas o de difícil acceso. La incidencia de casos como el de Lenia Valdés Amador y Yanelkys Alonso Valdés evidencia los riesgos a los que se enfrentan las mujeres, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta.

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