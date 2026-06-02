Niall Horan habló sobre la muerte de Liam Payne: “Al principio, simplemente me negaba a creerlo. No podía aceptar que fuera real”

Niall Horan expresó su incredulidad, tristeza y el valor de los recuerdos tras el fallecimiento de Liam Payne en Buenos Aires - REUTERS/Evelyn Hockstein

La muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, causó una profunda conmoción entre sus compañeros y seguidores a nivel global. Niall Horan compartió su experiencia personal tras el fallecimiento de Payne el 16 de octubre de 2024, cuando el artista murió tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

En una entrevista exclusiva con The Times U.K., Horan expresó que la pérdida de su antiguo compañero tuvo un impacto inmediato, mezclando incredulidad, tristeza y el valor de los recuerdos compartidos. Poco antes de la tragedia, se reencontró con Payne en Argentina y desde entonces prepara una canción homenaje que formará parte de su próximo álbum.

PUBLICIDAD

La muerte de Liam Payne conmocionó a los fans de One Direction y a sus excompañeros en todo el mundo el 16 de octubre de 2024 -(Instagram/@niallhoran/Snapchat/@liampayne)

Al referirse a la noticia, el músico irlandés declaró al medio británico: “Al principio, simplemente me negaba a creerlo. No podía aceptar que fuera real”. Describió la naturaleza de su vínculo: “Nuestra amistad era un lazo que existía sin importar el tiempo o la distancia, y aún me cuesta entender que, de repente, ya no está”.

La sorpresa inicial dio paso a una mezcla de nostalgia y dolor, pero también a momentos de alegría al recordar el tiempo compartido. Horan explicó: “Pienso en la despedida de Liam, y claro que hay tristeza, pero también me hace reír y hasta sonreír al recordar todo lo que vivimos juntos”, relató en diálogo con el periódico londinense.

PUBLICIDAD

Niall Horan rememoró las anécdotas y la profunda amistad construida con Payne desde sus inicios en The X Factor en 2010 - REUTERS/Eric Gaillard

La memoria de Liam Payne se mantiene viva en anécdotas y momentos cotidianos que Niall Horan aún atesora. “A veces, vuelvo a ciertos lugares y me asaltan recuerdos tontos, situaciones absurdas en hoteles o cualquier cosa inesperada que todavía me provoca risa”, relató el músico irlandés. Son los mismos hoteles que durante años fueron el hogar temporal de una banda que vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo y que convirtió cada gira en un capítulo de una historia colectiva.

Entre esos capítulos, Horan destacó los viajes a Australia, donde el ritmo frenético de One Direction cedía paso a algo más parecido a la normalidad. “Siempre lo pasábamos bien en Australia, porque por fin podíamos salir y disfrutar del mar. Liam no era malo en el surf, mientras que yo apenas sé nadar”, recordó con una mezcla de humor y afecto.

PUBLICIDAD

El homenaje musical de Niall Horan a Liam Payne se titula “End of an Era” y será el tema final de su nuevo álbum, Dinner Party - REUTERS/Simon Dawson

Esa capacidad de encontrar espacios de calma dentro del torbellino fue, según Horan, uno de los sellos de su amistad con Payne, forjada desde que ambos se conocieron como adolescentes en el programa británico The X Factor en 2010, cuando Simon Cowell y Nicole Scherzinger los reunieron junto a Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar el grupo que marcaría una generación.

De su última visita a Buenos Aires, pocos días antes del fallecimiento, Horan se mostró agradecido: su recuerdo final de Payne es el de alguien feliz. Para Niall Horan, el vínculo construido con Payne a lo largo de esos años permanece intacto. La repentina ausencia de su excompañero confirma, según remarcó al concluir la entrevista, que los lazos verdaderos resisten incluso las circunstancias más imprevistas.

PUBLICIDAD

One Direction, formado en 2010 en The X Factor, vendió más de 70 millones de discos y logró que sus cuatro primeros álbumes debutaran en el número uno del Billboard 200 - REUTERS/Mario Anzuoni

El homenaje musical de Niall Horan a Liam Payne: “End of an Era”

En medio del duelo, Horan encontró en la música la vía para procesar la pérdida. Su cuarto álbum de estudio, Dinner Party, que se lanzará el 5 de junio de 2026, incluye “End of an Era”, el sencillo que cierra el disco y que funciona como homenaje directo a Payne. La canción fue coescrita con Julian Bunetta y John Ryan —colaboradores habituales de One Direction en sus últimos tres álbumes— y tuvo un proceso de gestación largo: el trío la comenzó “años y años atrás”, la reescribió cuatro veces y nunca sintió que estuviera terminada hasta que retomaron el proyecto tras la muerte de Payne en octubre de 2024.

Sus versos de apertura sintetizan el espíritu del tributo: “We had it, pure magic / Remembering what it was like / Time passes so fast that / I couldn’t tell you goodbye” (“Lo tuvimos, magia pura / Recordando cómo era / El tiempo pasa tan rápido / Que no pude decirte adiós”). Horan decidió lanzar el tema antes que el resto del álbum para darle a los oyentes el espacio necesario para absorber su significado.

PUBLICIDAD

Los momentos vividos en los hoteles y los viajes a Australia son parte de los recuerdos entrañables que Horan relata sobre la vida en One Direction. - (AP Foto/Jonathan Short, Archivo)

Consultado por el periódico sobre cómo imaginaría la reacción de Payne ante esta canción, Horan señaló: “Creo que era de su tipo. Le gustaba Coldplay, le fascinaban canciones como ‘You & I’ de One Direction, temas que realmente llevaban a algún sitio”. “You & I” fue precisamente uno de los sencillos de Midnight Memories (2013), el álbum que se convirtió en el más vendido del mundo ese año y cuya gira de apoyo, el Where We Are Tour, fue la más taquillera de 2014 con 290 millones de dólares recaudados.

El fallecimiento de Payne también repercutió en los restantes exintegrantes del grupo. Harry Styles reflexionó sobre el efecto de la pérdida en su propia vida, según informó el mismo medio, y destacó que tras la muerte de su excompañero decidió vivir cada día con mayor plenitud, en su honor.

PUBLICIDAD

Harry Styles, también exintegrante de One Direction, decidió tras la muerte de Liam Payne vivir cada día con mayor plenitud en honor a su amigo - (Yui Mok/PA vía AP, archivo)

One Direction se formó en julio de 2010 cuando sus cinco integrantes, todos entre 16 y 18 años, fueron eliminados individualmente en The X Factor y reagrupados por decisión de los jueces. Terceros en la competencia, firmaron un contrato con Syco Records y lanzaron “What Makes You Beautiful” en 2011, el sencillo que debutó en el número uno del Reino Unido y los catapultó a la fama global. Fueron el primer grupo en la historia del Billboard 200 en debutar con sus cuatro primeros álbumes en el puesto número uno. Tras la salida de Zayn Malik en marzo de 2015, continuaron como cuarteto hasta su separación en enero de 2016.