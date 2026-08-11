Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Whisky, pastillas y sangre: las fotos de los hallazgos en la habitación de Liam Payne tras su muerte

Imágenes del expediente que investiga la muerte del ex cantante de One Direction revelan la debacle de sus últimas horas. Dos acusados todavía esperan ir a juicio casi dos años después

liam payne fotos habitacion hotel casasur
La habitación de Payne destruida, tal como la hallaron los forenses
Guardar

La historia judicial de Liam Payne todavía no está cerrada. Casi dos años después, dos acusados esperan ir a juicio por la muerte del cantante, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en el hotel CasaSur de Palermo, en medio de una supuesta crisis de salud mental alimentada por whisky y cocaína que incluyó un trío con dos prostitutas.

El ex camarero Braian Paiz y el ex trabajador del CasaSur Ezequiel Pereyra se encuentran procesados por supuestamente venderle droga al cantante. La fecha del juicio en su contra todavía no fue fijada; una probation -con ambos acusados que pasaron un año presos en cárceles y comisarías a pesar de no tener antecedentes- es altamente probable. El mes pasado, la jueza Karina Andrade autorizó una decena de pericias a sus teléfonos y pendrives requerida por la UFEIDE, la fiscalía hoy a cargo del caso.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, hay nuevas revelaciones del expediente, que permiten conocer con mayor precisión lo que ocurrió ese día en la habitación 310 del CasaSur, de cuyo balcón el cantante cayó a su muerte. Una serie de imágenes del reporte de la escena de muerte de Payne, realizadas por la Unidad Móvil Criminalística de la Policía de la Ciudad, ilustran esta nota.

LIAM PAYNE ENCUENTRO CON PROSTITUTAS
Payne deambula por los pasillos del primer piso del CasaSur una hora antes de su muerte

Una botella de vino tinto rota en el suelo recibió a los investigadores, junto a la puerta. Algo de alcohol -una lata de cerveza, dos mini botellas de scotch y gin- todavía quedaba en el minibar. Junto al televisor destrozado a golpes, en medio del desorden general, todavía estaba una de las dos botellas de Johnny Walker Double Black que Payne había pedido al hotel ese día, a más de 300 mil pesos cada una según un ticket recuperado por la Justicia. La botella fue vaciada por los forenses; todavía quedaba poco más de la mitad.

PUBLICIDAD

Payne ya tenía su advertencia. Un mes antes de su muerte, una psiquiatra estadounidense que lo trataba por su adicción a las drogas le remarcó que no consumiera alcohol, de cara al antidepresivo recetado que consumía, sertralina, que fue hallado en su sangre. Este dato surgió de una carta de la especialista, entregada por Geoff Payne, el padre de Liam al fiscal Andrés Madrea, encargado de investigar el caso. En esa carta, la psiquiatra renunciaba a asistir a Payne. El fiscal rastreó a la especialista para que declare como testigo poco después.

El consumo de alcohol del cantante había comenzado ese 16 de octubre, al menos, a las 10:30 AM, según una factura de room service que indicaba la compra de una botellita de scotch. El análisis toxicológico posterior reveló que el ex One Direction murió con 2,7 gramos de alcohol por litro en su orina, junto a trazos de cocaína en su nariz y su estómago.

liam payne fotos habitacion hotel casasur
liam payne fotos habitacion hotel casasur
liam payne fotos habitacion hotel casasur
El whisky, las pastillas y el bicarbonato fotografiado por la Policía de la Ciudad

Junto a la botella, una frappera con hielo derretido todavía contenía la botella de champagne Zuccardi que Payne le había convidado a ambas trabajadoras sexuales, traída a la habitación poco después de las 12 AM, media hora después de que llegaran.

Se encontraron pastillas: melatonina para conciliar el sueño, clonazepam y Vigorcín Potencia Plus, un suplemento energizante comúnmente vendido en farmacias.

En el patio del hotel, mientras tanto, los forenses recuperaban el bolso cruzado marca Sprayguard que el ex One Direction se había colgado al cuerpo antes de caer. Allí, encontraron la notebook de Payne, que sería peritada más de un año después, a pesar de su pantalla rota. En sus contenidos se encontró, por ejemplo, el historial de navegación que demostró su búsqueda de escorts en sitios argentinos.

liam payne fotos habitacion hotel casasur
liam payne fotos habitacion hotel casasur
liam payne fotos habitacion hotel casasur
Los lápices de colores, el morral y la gorra que el cantante llevaba al morir

En el morral se hallaron, también, sus lápices de colores. Junto al cuerpo se recuperó la gorra de los New York Yankees con la que, por ejemplo, deambuló en los pasillos del primer piso del CasaSur una hora antes de su muerte. Con esa misma gorra, también, recibió dos noches antes a Braian Paiz para un supuesto delivery de cocaína. Paiz llegó al CasaSur a las 3 AM del lunes. De acuerdo a registros de cámaras, se fue cinco horas después.

La habitación estaba totalmente destrozada; Payne comenzó a arrojar objetos al suelo, con sillas y muebles rotos a golpes también, luego de que las prostitutas abandonaran el lugar. Varios objetos tenían manchas de sangre, por ejemplo, las sábanas de la cama. Se halló, también, un preservativo usado.

liam payne fotos habitacion hotel casasur
Payne recibe a Paiz en el hotel con la gorra de los New York Yankees que usaría al momento de su muerte

En su declaración ante la Justicia, Lucila G., una de las trabajadoras sexuales, afirmó que Payne “estaba consumiendo algo como cristal”. Un chat previo con su compañera, Aldana S., reveló que el cantante les pidió “cinco gramos” para cocinar crack y así fumarlo para un efecto de droga más intenso.

El hallazgo de bicarbonato, necesario para cocinar crack, se vuelve relevante. El análisis toxicológico también reveló la presencia de metilecgonidina, la molécula que se forma en el cuerpo al fumar cocaína.

Al momento de la toma de las fotos forenses, la investigación recién comenzaba bajo el rótulo de “averiguación de suicidio”. Esta hipótesis cambiaría con el correr de las horas. Bajo la mezcla encontrada en el cuerpo de Payne, determinó el fiscal Madrea, el cantante no podría tomar ninguna determinación de quitarse la vida. Las marcas de sus manos fueron encontradas en el vidrio principal de la habitación 310.

liam payne fotos habitacion hotel casasur
La cama de Payne y las sábanas con manchas de sangre

Temas Relacionados

Liam PayneOne DirectionCocaínaPolicía de la Ciudadúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Era buscado por asesinar a un hombre durante una pelea en Chaco y se entregó tras permanecer un mes prófugo

El sospechoso se presentó voluntariamente en la comisaría de Fontana y quedó detenido por orden del fiscal Guillermo Orlando Codutti. Permanecerá alojado en la comisaría local mientras avanza la investigación

Era buscado por asesinar a un hombre durante una pelea en Chaco y se entregó tras permanecer un mes prófugo

Un hombre quedó detenido por comenzar un incendio que consumió alrededor de 15 hectáreas en Córdoba

El foco se desató en las inmediaciones del paraje La Manga, en el norte del valle de Punilla. El presunto responsable relató la secuencia que derivó en el siniestro

Un hombre quedó detenido por comenzar un incendio que consumió alrededor de 15 hectáreas en Córdoba

Condenaron a un hombre por producir material de abuso sexual infantil en Salta

Un reporte de Facebook activó una investigación que culminó con la declaración de culpabilidad y una pena de cinco años de prisión efectiva para el acusado, responsable de producir y compartir imágenes de su hija menor

Condenaron a un hombre por producir material de abuso sexual infantil en Salta

Cayó una banda que transportaba droga en lanchas por el río Paraná: hay cinco detenidos y 500 kilos de cocaína incautados

La investigación comenzó en enero de este año con los primeros contenedores de droga hallados en Buenos Aires. La Prefectura Naval sorprendió a los narcos en el medio de una maniobra de traspaso, confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Cayó una banda que transportaba droga en lanchas por el río Paraná: hay cinco detenidos y 500 kilos de cocaína incautados

El desgarrador relato de la mamá del nene que murió tras ser atacado por un pitbull: “Lo que yo vi es tremendo”

“Los perros me lo estaban comiendo”, contó. La familia de Salvador exigió justicia por el niño. “El dueño tiene que pagar por esto”, reclamó la mamá horas antes de que el hombre fuera imputado por homicidio culposo

El desgarrador relato de la mamá del nene que murió tras ser atacado por un pitbull: “Lo que yo vi es tremendo”

DEPORTES

Boca Juniors jugará contra Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors jugará contra Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En vivo: el presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, dará una conferencia de prensa

Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el Maracaná por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El impactante cambio físico de un ex jugador de la selección de Uruguay que se retiró a los 24 años: “Me empezó a gustar el gimnasio”

Estudiantes jugará ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Los famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia: una iniciativa solidaria convocada desde el arte

Los famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia: una iniciativa solidaria convocada desde el arte

Sabrina Rojas contó que ya recibió propuestas tras separarse de Pepe Chatruc: “Me sorprendió”

Gustavo Cerati cumpliría 67 años: el recuerdo de su familia y el homenaje que mantiene viva su obra

Damián Betular y Mario Pergolini revelaron la insólita pasión que los une: "Tenemos muchas cosas en común"

El ataque de risa de Guido Kaczka provocado por Joaquín Levinton por el que abandonó el escenario de Es mi sueño

INFOBAE AMÉRICA

775 mil gatos viven en hogares de Costa Rica: 7 de cada 10 están castrados

775 mil gatos viven en hogares de Costa Rica: 7 de cada 10 están castrados

La discriminación contra personas LGBTIQ+ afecta sus medios de vida en El Salvador, advierte investigación

La apuesta por la inteligencia artificial y la infraestructura sostenible redefine las prioridades de la industria guatemalteca

Cómo fue el operativo para salvaguardar a Donald Trump de una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN

El terremoto en Colombia no tiene relación con el de Venezuela pese a la magnitud similar