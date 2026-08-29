La prueba privada de un equipo de la F1 que pone en riesgo el futuro de un histórico piloto: el brasileño de Ferrari que sorprendió

Rafael Câmara dejó una impresión muy positiva en Haas durante el test privado de Portimão y quedó como candidato para reemplazar a Esteban Ocon en 2027

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El piloto brasileño Rafael Câmara dejó una impresión muy positiva en Haas durante el test privado que la escudería realizó entre el 26 y el 28 de agosto en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal. Más allá de que se trató de una prueba TPC (manejaron el monoplaza de 2025), los entretelones del ensayo tuvo un objetivo distinto: la escudería evaluó el rendimiento de tres pilotos —también a Leonardo Fornaroli y Ryo Hirakawa—. Esto generó una gran repercusión en el paddock de la Fórmula 1, que leyó el movimiento como una auténtica audición para reemplazar a Esteban Ocon en 2027.

El test, encuadrado en el programa de Testing of Previous Cars (TPC) que el reglamento de la Fórmula 1 permite con monoplazas de temporadas anteriores, reunió a tres candidatos distintos para una sola butaca: Câmara, miembro de la Ferrari Driver Academy; el italiano Leonardo Fornaroli, campeón de la Fórmula 2 en 2025 y piloto reserva de McLaren; y el japonés Ryo Hirakawa, de 32 años, reserva de Haas y representante de Toyota en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC). Los tres pilotaron el VF-25, el monoplaza de Haas de la temporada 2025. Bearman también fue a pista para ofrecer un parámetro de comparación.

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La sesión fue cerrada y el equipo no publicó los tiempos registrados. El portal autoracer.it, que fue además el medio que anticipó el test de preparación de Câmara en Mugello, señaló que la sesión permitió a Haas evaluar “tres perfiles diferentes” de piloto, analizando consistencia, feedback técnico y relación con los ingenieros.

No obstante, GPblog publicó una exclusiva el 29 de agosto que matiza esa lectura: la publicación neerlandesa informó que, en los días en que fue posible hacer comparaciones directas —miércoles y jueves—, Hirakawa y Fornaroli estuvieron dentro de una décima de segundo entre sí. Câmara tomó el volante principalmente el viernes, cuando las condiciones de pista eran marcadamente distintas, lo que impidió una comparación ecuánime. Aun así, el medio citado precisó que el brasileño “dejó una impresión muy positiva en el equipo”. La conclusión del medio es que Haas enfrenta ahora “el difícil dilema de elegir entre tres perfiles muy distintos”.

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El test TPC de Haas en Portimão reunió a Rafael Câmara, Leonardo Fornaroli y Ryo Hirakawa para evaluar una sola butaca de Fórmula 1 para 2027. (@formula2)

La preparación de Câmara: Ferrari como plataforma de lanzamiento

La presencia de Câmara en Portimão no fue improvisada. El jefe de la Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, dejó en claro a GPblog el nivel de respaldo que la escudería italiana le brinda al piloto pernambucano: “Haas es nuestro socio y juntos estamos tratando de encontrar la mejor manera de llevarlo a la F1 el año que viene”. Vasseur también explicó que el apoyo de Ferrari no se limita a lo económico: “Hemos realizado muchos tests TPC con él este año. El costo de eso es muchas veces mayor que el respaldo financiero. Lo estamos haciendo para prepararlo lo mejor posible.”

La mañana del miércoles 26 de agosto, horas antes de viajar a Portugal, Câmara completó una sesión con el SF-25 —el Ferrari de la temporada 2025— en el Circuito de Mugello, según reveló autoracer.it. Fue parte de un programa que incluyó también al francés Norman Nato y que Ferrari aprovechó para realizar análisis de neumáticos junto a Pirelli de cara a 2027. Fue la cuarta vez que el brasileño conducía un Fórmula 1: ya había tenido sesiones en el Hungaroring y en Barcelona, además de la jornada en Mugello.

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Câmara compite actualmente en la Fórmula 2 con Invicta Racing y ocupa la tercera posición en el campeonato. En una entrevista con GE/Globo para el podcast “Na Ponta dos Dedos”, el propio piloto reveló que prevé realizar una práctica libre en un Gran Premio de Fórmula 1 con Ferrari antes de que termine 2026.

Fornaroli e Hirakawa: los otros dos en la pelea

Leonardo Fornaroli llegó a la evaluación de Haas como campeón de Fórmula 2 y Fórmula 3, con el impulso de McLaren en la pelea por la butaca de 2027. (@McLarenF1)

Leonardo Fornaroli, de 21 años, llega al proceso de selección con credenciales inmejorables: fue campeón de la Fórmula 2 en 2025 y campeón de la Fórmula 3 en 2024, lo que lo convierte en el único piloto de la historia en ganar ambas series de forma consecutiva. McLaren lo integró a su programa de reserva y ha invertido en su desarrollo. Según GPFans, la escudería británica empuja con fuerza para colocarlo en Haas, lo que convierte este proceso en una disputa directa entre Ferrari y McLaren por una de las pocas butacas disponibles en la parrilla de 2027. El medio advirtió además que, incluso si Câmara fuera el más rápido, Haas podría inclinarse por Fornaroli si el italiano representa un mayor retorno económico en términos de patrocinios.

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Ryo Hirakawa participó en el test de Haas con apoyo de Toyota, pero fue el piloto que quedó más lejos del nivel de Bearman entre los evaluados. (REUTERS/Amr Alfiky)

Ryo Hirakawa, en tanto, es piloto reserva oficial de Haas y corre para Toyota en el WEC. Tiene 32 años y el respaldo de la marca japonesa, socia técnica del equipo americano. Su presencia en el test respondió a la presión de Toyota para conseguirle un lugar en la F1.

El futuro de Ocon: cada vez más comprometido

El futuro de Esteban Ocon en Haas quedó bajo presión para 2027, mientras el equipo analiza candidatos y Ferrari contempla a Rafael Câmara como piloto reserva si no consigue la butaca (REUTERS/Jakub Porzycki)

La organización de este proceso de selección aceleró la discusión sobre el futuro de Esteban Ocon en la escudería. El francés de 29 años llegó a Haas para la temporada 2025 con un contrato plurianual tras cinco años en Alpine, pero su rendimiento en comparación con Bearman generó cuestionamientos crecientes en el paddock.

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El ex jefe de Haas Guenther Steiner fue el más directo al respecto. En declaraciones recogidas por Motorsport.com en julio, el italiano afirmó: “Ollie está haciendo un trabajo muy bueno, y Esteban... eso es el máximo que puede dar. Si miras la diferencia de tiempos entre los dos, siempre es enorme. No creo que tenga futuro allí. Creo que es su último año.” Consultado sobre quién debería reemplazarlo, Steiner fue claro: “Yo diría Câmara.”

El propio jefe de equipo Ayao Komatsu reconoció la situación ante Yahoo Sports el 27 de agosto, aunque con mayor cautela: “No tenemos ningún apuro. Estamos enfocados en nuestros dos pilotos, Ollie y Esteban, tratando de sacar lo mejor de ellos.” Komatsu confirmó que ninguna de las dos butacas está asegurada para 2027, pero el consenso en el paddock es que Bearman tiene más chances de renovar que Ocon.

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El portal The Race había adelantado en julio que, aunque existe una opción contractual para extender el vínculo de Ocon a un tercer año, “la decisión, en términos prácticos, parece estar tomada”, con una fila de candidatos esperando que Haas confirme el cambio. El medio francés F1i/Auto Journal describió la situación del piloto normando como una “señal preocupante”: con Williams ya con Alex Albon y Carlos Sainz confirmados y Fernando Alonso con chances de continuar en Aston Martin, la butaca de Haas es prácticamente el único asiento competitivo disponible para 2027.

Ocon, consultado durante la semana de prensa del Gran Premio de Hungría sobre su futuro, dijo que no tenía “nada que anunciar” pero admitió que el receso de verano estaría “bastante ocupado”, según recogió Motorsport.com.

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Câmara y el “Plan B”: la reserva de Ferrari

En caso de que Haas decida no incorporarlo como piloto titular, Câmara tiene una red de contención. Según informó GE/Globo, el brasileño asumiría el rol de piloto reserva de Ferrari durante la temporada 2027, lo que le permitiría seguir en el entorno de la F1 mientras aguarda una oportunidad.

El proceso de decisión de Haas sobre su grilla 2027 aún no tiene fecha definida. Según reportó autoracer.it, también se baraja la posibilidad de un cuarto candidato —el australiano Jack Doohan— con tests adicionales previstos antes del Gran Premio de Italia en Monza, que se disputa del 4 al 6 de septiembre.

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