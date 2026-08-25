Estefi Berardi conoció el resultado del test genético de su bebé y contó cuándo revelará su sexo

La periodista compartió con sus seguidores que se sometió a un test genético para descartar problemas o anomalías en el bebé que esta esperando (Video: Instagram)

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Estefi Berardi confirmó su embarazo semanas atrás a través de sus redes sociales con un video del momento exacto en que realizó el test junto a su pareja, Félix Orsatti. El resultado fue positivo, y la noticia no tardó en volverse tema. Días después, la conductora volvió a sus redes para compartir otro momento: el resultado del test genético y la decisión que tomó junto a Orsatti sobre el sexo del bebé.

La primera reacción de Berardi fue de alivio. “Ayer nos llegó el resultado del test genético y primero te avisan por WhatsApp lo más importante, que es que el bebé está bien, que no tiene ningún tipo de anomalía, ningún tipo de problema. Así que una emoción enorme, una alegría”, contó en el video que compartió con sus seguidores.

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En el pie de la publicación, aprovechó para explicar en qué consiste el estudio: “Es un test no invasivo que solo con una muestra de sangre te indica si hay algún tipo de anomalía en tu bebé. A partir de las 9 semanas se puede hacer ya que en tu sangre comienzan a estar las células del bebé y tiene mucha precisión”.

Estefi anunció que estaba esperando a su primer hijo

El mismo test que confirmó la salud del bebé también revela el sexo. Pero Berardi y Orsatti tomaron una decisión: no quieren saberlo todavía. “Como nosotros queremos hacer la revelación del sexo, le pedimos a una amiga que entre a mi mail y que lo abra. Obvio, nos mandó los estudios para leer lo más importante, que es que está todo bien y mandárselo a mi obstetra y nos lo mandó con el sexo tachado”, explicó.

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La maniobra funcionó. “Nosotros no lo sabemos. No puedo creer cómo me aguanté, pero bueno, era un dato secundario, no era lo más importante, no nos hicimos el test por eso”, reconoció.

La espera tiene fecha de vencimiento. “El sábado vamos a hacer la revelación con nuestra familia y amigos y nos vamos a enterar en ese mismo momento, justo junto a nuestros seres queridos”, anticipó. Y cerró el video con el dato que, para ella, pesó más que cualquier otro: “Se los quería compartir porque lo más importante es que salió todo muy bien”.

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Días atrás, Estefi se sentó en el living de Puro Show (El Trece) y contó los detalles de un embarazo que buscó durante cuatro meses, que arrancó con síntomas poco convencionales. La pareja empezó n a buscar su primer hijo a fines de febrero con la ayuda de una aplicación que predice los días fértiles y siguieron las indicaciones al pie de la letra.

La panelista se encuentra cursando su primer embarazo y habló como nunca de este momento (Video: Puro Show-El Trece)

“Me llevó cuatro meses quedar embarazada”, precisó. El método no fue solo intuitivo. Estefi explicó que el espermatozoide vive un día en el cuerpo, por lo que los médicos recomiendan tener relaciones día por medio para no perder la ventana. “Hicimos las cosas superbién”, resumió.

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Los primeros indicios del embarazo no fueron los que suele describir la mayoría. No hubo náuseas. Lo que sí apareció fue otra cosa: “Estaba llena de granos, unos granos raros. Entre que de adolescente que no tenía granos en esas partes y el atraso que tenía, dije: ‘Estoy embarazada’”, evocó.

Antes de hacerse el test, ya tenía la certeza. Una vez que el resultado fue positivo, los síntomas se hicieron más presentes. “No tuve náuseas ni nada. Lo que sí, un sueño excesivo. El primer mes sobre todo, que me agarraban ataques de llanto, de dormir tanto”, contó. Describió ese período como uno en el que no podía ir al gimnasio, no podía trabajar y prácticamente no podía hacer nada más que dormir.

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Sobre el sexo del bebé, que hasta el momento no tiene confirmación, la panelista tiene una intuición que no duda en compartir: “Para mí es varón. Yo siento que es varón”. El público que vio el video del anuncio llegó a la misma conclusión por su cuenta, algo que a ella la sorprendió.