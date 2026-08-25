Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Estefi Berardi conoció el resultado del test genético de su bebé y contó cuándo revelará su sexo

La panelista esta esperando a su primer hijo junto a su pareja Félix Orsatti y se sacó todas las dudas acerca de la criatura que está gestando

La periodista compartió con sus seguidores que se sometió a un test genético para descartar problemas o anomalías en el bebé que esta esperando (Video: Instagram)

Guardar

Estefi Berardi confirmó su embarazo semanas atrás a través de sus redes sociales con un video del momento exacto en que realizó el test junto a su pareja, Félix Orsatti. El resultado fue positivo, y la noticia no tardó en volverse tema. Días después, la conductora volvió a sus redes para compartir otro momento: el resultado del test genético y la decisión que tomó junto a Orsatti sobre el sexo del bebé.

La primera reacción de Berardi fue de alivio. “Ayer nos llegó el resultado del test genético y primero te avisan por WhatsApp lo más importante, que es que el bebé está bien, que no tiene ningún tipo de anomalía, ningún tipo de problema. Así que una emoción enorme, una alegría”, contó en el video que compartió con sus seguidores.

PUBLICIDAD

En el pie de la publicación, aprovechó para explicar en qué consiste el estudio: “Es un test no invasivo que solo con una muestra de sangre te indica si hay algún tipo de anomalía en tu bebé. A partir de las 9 semanas se puede hacer ya que en tu sangre comienzan a estar las células del bebé y tiene mucha precisión”.

Estefi anunció que estaba esperando a su primer hijo
Estefi anunció que estaba esperando a su primer hijo

El mismo test que confirmó la salud del bebé también revela el sexo. Pero Berardi y Orsatti tomaron una decisión: no quieren saberlo todavía. “Como nosotros queremos hacer la revelación del sexo, le pedimos a una amiga que entre a mi mail y que lo abra. Obvio, nos mandó los estudios para leer lo más importante, que es que está todo bien y mandárselo a mi obstetra y nos lo mandó con el sexo tachado”, explicó.

PUBLICIDAD

La maniobra funcionó. “Nosotros no lo sabemos. No puedo creer cómo me aguanté, pero bueno, era un dato secundario, no era lo más importante, no nos hicimos el test por eso”, reconoció.

La espera tiene fecha de vencimiento. “El sábado vamos a hacer la revelación con nuestra familia y amigos y nos vamos a enterar en ese mismo momento, justo junto a nuestros seres queridos”, anticipó. Y cerró el video con el dato que, para ella, pesó más que cualquier otro: “Se los quería compartir porque lo más importante es que salió todo muy bien”.

Días atrás, Estefi se sentó en el living de Puro Show (El Trece) y contó los detalles de un embarazo que buscó durante cuatro meses, que arrancó con síntomas poco convencionales. La pareja empezó n a buscar su primer hijo a fines de febrero con la ayuda de una aplicación que predice los días fértiles y siguieron las indicaciones al pie de la letra.

La panelista se encuentra cursando su primer embarazo y habló como nunca de este momento (Video: Puro Show-El Trece)

Me llevó cuatro meses quedar embarazada”, precisó. El método no fue solo intuitivo. Estefi explicó que el espermatozoide vive un día en el cuerpo, por lo que los médicos recomiendan tener relaciones día por medio para no perder la ventana. “Hicimos las cosas superbién”, resumió.

Los primeros indicios del embarazo no fueron los que suele describir la mayoría. No hubo náuseas. Lo que sí apareció fue otra cosa: “Estaba llena de granos, unos granos raros. Entre que de adolescente que no tenía granos en esas partes y el atraso que tenía, dije: ‘Estoy embarazada’”, evocó.

Antes de hacerse el test, ya tenía la certeza. Una vez que el resultado fue positivo, los síntomas se hicieron más presentes. “No tuve náuseas ni nada. Lo que sí, un sueño excesivo. El primer mes sobre todo, que me agarraban ataques de llanto, de dormir tanto”, contó. Describió ese período como uno en el que no podía ir al gimnasio, no podía trabajar y prácticamente no podía hacer nada más que dormir.

Sobre el sexo del bebé, que hasta el momento no tiene confirmación, la panelista tiene una intuición que no duda en compartir: “Para mí es varón. Yo siento que es varón”. El público que vio el video del anuncio llegó a la misma conclusión por su cuenta, algo que a ella la sorprendió.

Temas Relacionados

Estefi BerardiFélix Orsatti

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maia Reficco y Franco Colapinto se habrían reconciliado: las fotos del reencuentro

La actriz argentina y el piloto de Fórmula uno se habían separado en julio y ahora los hallaron caminando abrazados por las calles de Ámsterdam

Maia Reficco y Franco Colapinto se habrían reconciliado: las fotos del reencuentro

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

Tras años de amor y una familia, la actriz habló en una entrevista cómo transitó la ruptura, las prioridades que guiaron su elección y el aprendizaje que dejó el final de la pareja

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

Un accidente durante una transmisión online de Pirutastic llamó la atención y despertó las risas de todos

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

A dos semanas de confirmar su relación, el ex de Daniela Celis y la hermana de Julieta hicieron su primera escapada romántica

Nick Sícaro y Lolo Poggio construyen su amor a pesar de las críticas: nieve, besos y un divertido trend viral

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

En su paso por Infobae en Vivo, el bailarín argentino del American Ballet Theatre repasó una vida ligada al arte. La medalla de oro que se trajo de Moscú a sus 14, la disciplina como método único y la obra que Nijinsky iba a estrenar en Buenos Aires y que tuvo que esperar 100 años

El bailarín Herman Cornejo presenta su nuevo espectáculo: el legado de Julio Bocca y el click que cambió su vida

AMÉRICA

La nueva era de Thomas Christiansen con Panamá comenzará con un histórico duelo en India

La nueva era de Thomas Christiansen con Panamá comenzará con un histórico duelo en India

Koriun no fue el final: otro esquema de inversión revive el temor a las estafas piramidales en Honduras

República Dominicana aumenta un 20 % el salario mínimo en la construcción

Condenan a 12 años a conductor ebrio que causó un grave accidente en el occidente de El Salvador

El calor extremo pasa factura a los vehículos en El Salvador y eleva el riesgo de recalentamiento

MALDITOS NERDS

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

Yeon Sang-ho presenta ‘Zona Cero’, su nuevo thriller zombi tras ‘Train to Busan’

El creador de Gears of War, Cliff Bleszinski, evalúa desarrollar un nuevo juego

CD Projekt confirma 2028 como ventana de lanzamiento de The Witcher 4

‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

Alien Breed regresa con seis clásicos y mejoras para su 35.º aniversario

DEPORTES

"Parece una locura": los detalles detrás del interés de un gigante de Sudamérica por Icardi

"Parece una locura": los detalles detrás del interés de un gigante de Sudamérica por Icardi

De 70 metros y un radio de giro desafiante: así será la curva más alta de la Fórmula 1

La medida que tomó el Bayern Múnich con Jamal Musiala tras los dos desmayos que sufrió

El “punto imposible” de Gael Monfils que hizo delirar al público en el US Open

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League