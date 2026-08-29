El reproche de Jimena Barón a Guido Kaczka luego de que no elogiara su talento: “Pendiente de si me reconocés como artista”

La cantante le hizo un pase de factura a Guido Kaczka

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Desde llamativas presentaciones a duras advertencias, Es mi sueño (Eltrece) se convirtió en el escenario de todo tipo de situaciones. Fue así como este viernes, Jimena Barón sorprendió a Guido Kaczka al hacerle un fuerte reproche en vivo. El momento surgió después de que el conductor elogiara al Puma Rodríguez y abriera un juego de comparaciones musicales que derivó en un reclamo en tono de humor por parte de la jurado.

La secuencia comenzó cuando en el estudio sonó “Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada” y Kaczka destacó la repercusión del tema. “Ese tema me mata, la gente se lo sabe entero, es un temazo”, afirmó. Poco después, el cantante ingresó al estudio y recibió una ovación del público.

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Vestido con camisa blanca y saco rosa, el artista saludó a Abel Pintos, mientras el conductor extendía el elogio. “A medida que los conozco me excito, les explico por qué, y tal vez me desubico. Lo digo con el ala del Puma, imaginate esta canción cantada juntos, El Puma y Abel Pintos”, comentó Kaczka.

Pintos recogió la propuesta con una observación sobre la letra del tema. “Es dura esta canción, dice ‘dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace temblar tu piel sin alma’, estaba bravo”, señaló.

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Jimena Barón le hizo un reproche en vivo a Guido Kaczka en Es mi sueño tras una comparación musical con El Puma Rodríguez y Abel Pintos

En ese contexto, Kaczka presentó a Jimena Barón, que aprovechó el momento para marcar su molestia con ironía, después de que la producción cortara la música. “¿Por qué no te imaginás la canción de El Puma cantada por mí o por Joaquín Levinton?”, lanzó.

Luego insistió con la broma y sumó a Levinton a su planteo. “¿Vos pensás que no estamos con Joaquín así antes de salir? Pendientes de si nos reconocés o no nos reconocés como artistas…”, dijo.

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El Puma Rodríguez intentó acompañar el planteo con otra idea. “Pero ‘Dueño de nada’ en cumbia puede sonar bien”, deslizó. Barón le respondió de inmediato: “O no, puede ser cantada en tu género. ¿Por qué no puedo cantar en tu género?”.

Ante esa reacción, Kaczka apeló otra vez al humor. “Guarda, todo lo que digas va a ser peor, no te metas ahí, hace meses que estoy pifiándole”, comentó el conductor.

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Más tarde apareció Joaquín Levinton, líder de Turf, que se sumó al reclamo con una entrada en silencio y gesto serio. La escena provocó la risa del conductor y del público. En ese momento, Pintos remató: “No, el tipo es el dueño de la alegría, mirá cómo lo dejaron”.

Este video es un segmento del programa de televisión "Es mi Sueño: Segunda Temporada". Muestra a Jimena Barón junto a Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa, acompañados por otros panelistas. Se observa a los participantes en el escenario, interactuando y gesticulando, algunos de pie y otros sentados. Una mujer sostiene un micrófono mientras un hombre a su lado la observa. Otros hombres y mujeres en el panel también participan activamente. El fondo escénico incluye franjas luminosas rojas horizontales. El contenido es una discusión en panel.

Ya camino al jurado, Barón retomó el chiste junto a Levinton y repitió una última frase que coronó la secuencia: “La gente nos ama, nos aman a nosotros”.

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Días atrás, Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa Rodríguez atravesaron un momento de tensión después de su interpretación de “Seminare”, el clásico de Serú Girán. Aunque la dupla logró avanzar a la siguiente instancia, la devolución de Jimena Barón instaló dudas sobre el nivel de la presentación.

La jurado tomó la palabra después de la performance y dejó en claro que su vínculo afectuoso con los participantes no iba a condicionar su evaluación. “Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Yo les voy a ser completamente sincera”, afirmó.

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Barón profundizó luego su mirada sobre lo que vio en el escenario y apuntó a problemas de coordinación entre ambos intérpretes. “Fue un quilombo total. Es como que yo hubiese escuchado un ensayo donde están viendo cómo cantarla, y eso no tiene que pasar acá”, sostuvo.

Pese a esa devolución, Miguel Ángel y Vanesa consiguieron seguir en competencia. La presentación abrió debate entre los televidentes y en redes sociales, donde también se comentaron las dificultades técnicas y de ensamble que quedaron expuestas durante el número.

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Al explicar su voto, la artista remarcó que atravesó dudas antes de decidirse. “Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros”, señaló.