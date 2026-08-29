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Tras la victoria de Boca ante Lanús, así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Se inició la séptima jornada del campeonato y empieza a definirse la situación de cada equipo

Boca vs Lanús
Boca Juniors venció a Lanús en La Bombonera (Crédito: Fotobaires)
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Este viernes comenzó una nueva jornada del Torneo Clausura y empiezan a dirimirse varias cuestiones en las tablas. Con la séptima fecha que se llevará a cabo a lo largo de este fin de semana, habrá movimientos en la pelea por las copas internacionales de 2027, la tabla anual y la de promedios.

En primer turno del viernes, Unión de Santa Fe goleó como local 4-1 a Sarmiento de Junín, que llegaba con la chance de convertirse en el puntero transitorio de la Zona B. El Tatengue se metió en puestos de playoffs en su grupo y sigue soñando con entrar en las copas internacionales. Luego, en su regreso a La Bombonera, Boca Juniors superó en la última jugada a Lanús con gol de Tomás Belmonte y regresó a zona de clasificación en la Zona A.

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El torneo ya entró en una etapa en la que la clasificación empezó a ordenarse en varios frentes al mismo tiempo: los ocho primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, el último de la Tabla Anual perderá la categoría y también descenderá el colista de la tabla de promedios. Si ambos lugares coincidieran en el mismo equipo, bajará el anteúltimo del acumulado. Ese escenario tiene hoy a Aldosivi y a Estudiantes de Río Cuarto como los clubes más comprometidos con la permanencia. El conjunto marplatense sigue siendo el único equipo que no ganó en el Clausura y continúa en zona de descenso.

Continúa la lucha por entrar a la Copa Libertadores y a la Sudamericana (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)
Continúa la lucha por entrar a la Copa Libertadores y a la Sudamericana (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

Belgrano de Córdoba ya aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2027 por haberse consagrado en el Torneo Apertura. Los demás cupos se repartirán entre el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores de la Tabla Anual (hoy Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez), con una estrella adicional para el líder de esa clasificación.

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La Copa Sudamericana 2027, en cambio, entregará boletos a los equipos que terminen entre el cuarto y el noveno puesto de la Tabla Anual (hoy Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Boca, Gimnasia La Plata, Independiente e Instituto de Córdoba, este último por la cesión del cupo de Belgrano). También podrían abrirse dos plazas extra para la Libertadores si alguno de los argentinos que siguen en competencia se consagra en torneos continentales del corriente año: Estudiantes y Platense en la Libertadores, y Boca en la Sudamericana.

TABLAS DEL TORNEO CLAUSURA Y LA ANUAL

* Los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba), Clausura y Copa Argentina junto con los tres mejores ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Libertadores.

**Los seis siguientes equipos ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Sudamericana.

***Podrían abrirse dos cupos más si hay campeones argentinos en la Libertadores y Sudamericana en curso.

AGENDA DE LA 7ª FECHA

Sábado 29 de agosto

14:45 Deportivo Riestra-Vélez

17:00 Rosario Central-Gimnasia La Plata

19:00 Huracán-Estudiantes de Río Cuarto

21:30 Atlético Tucumán-Belgrano

21:30 Talleres-Central Córdoba

Domingo 30 de agosto

15:00 Banfield-River

17:00 Argentinos Juniors-Aldosivi

19:15 Independiente-Gimnasia de Mendoza

21:30 Independiente Rivadavia-Racing

Lunes 31 de agosto

19:00 Estudiantes de La Plata-Newell’s

19:00 Defensa y Justicia-Platense

21:15 Tigre-Barracas Central

21:15 Instituto de Córdoba-San Lorenzo

LOS GOLES DE LA FECHA 7 DEL TORNEO CLAUSURA

UNIÓN 4-1 SARMIENTO

BOCA JUNIORS 1-0 LANÚS

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