Costa Rica

Costa Rica deporta a salvadoreño vinculado con Barrio 18 y requerido por homicidio agravado

El extranjero, de apellido Hernández Fuentes, fue detenido en Cartago durante un operativo de Fuerza Élite y entregado este viernes a las autoridades de El Salvador, donde figura con una orden por rebeldía.

Costa Rica deportó este viernes a un ciudadano salvadoreño de apellido Hernández Fuentes, vinculado con la pandilla Barrio 18 Sureños. Crédito: Captura video MSP
Costa Rica deportó este viernes a un ciudadano salvadoreño de apellido Hernández Fuentes, vinculado con la pandilla Barrio 18 Sureños. Crédito: Captura video MSP
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Costa Rica deportó este viernes a un ciudadano salvadoreño vinculado con la pandilla Barrio 18 Sureños, quien además era requerido en su país por una causa relacionada con el delito de homicidio agravado.

El hombre, identificado con los apellidos Hernández Fuentes, fue entregado por la Policía Profesional de Migración a las autoridades de la República de El Salvador, luego de comprobarse que permanecía de manera irregular en territorio costarricense.

Según informaron las autoridades, el extranjero mantenía además un perfil criminal asociado con la pandilla 18 Sureños, una de las principales facciones en las que se dividió la organización criminal conocida como Barrio 18.

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En El Salvador, Hernández Fuentes cuenta con una orden por rebeldía por el delito de homicidio agravado, situación que aumentó el interés de las autoridades por concretar rápidamente su salida de Costa Rica.

El extranjero había sido localizado el pasado sábado 22 de agosto durante un despliegue policial realizado en la provincia de Cartago.

Su detección ocurrió durante un operativo de Fuerza Élite, estrategia que mantiene presencia de diferentes cuerpos policiales en esa provincia y que busca identificar y detener personas vinculadas con actividades delictivas, así como reforzar la seguridad en sectores considerados prioritarios.

Fue detenido durante un operativo en Cartago

De acuerdo con la información oficial, Hernández Fuentes fue detectado inicialmente por oficiales de la Fuerza Pública.

Posteriormente, agentes de la Gestión de Operaciones de la Policía Profesional de Migración asumieron el procedimiento migratorio y concretaron su aprehensión.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y Policía Municipal de Cartago.

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La presencia conjunta de estas instituciones forma parte de las acciones reforzadas que las autoridades mantienen en la provincia para ubicar personas con antecedentes, requerimientos judiciales o condiciones migratorias irregulares.

Una vez verificado el perfil del salvadoreño, quedó detenido en el Centro de Aprehensión Regional Central, donde permaneció mientras Migración realizaba las diligencias administrativas necesarias para ejecutar su deportación.

Finalmente, este viernes se concretó la entrega del extranjero a las autoridades salvadoreñas.

Hernández Fuentes mantiene en El Salvador una orden por rebeldía relacionada con el delito de homicidio agravado. Crédito: Captura video MSP
Hernández Fuentes mantiene en El Salvador una orden por rebeldía relacionada con el delito de homicidio agravado. Crédito: Captura video MSP

“Nuestro compromiso es con la seguridad del país”

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo, participó personalmente en la entrega del ciudadano salvadoreño y destacó la coordinación existente entre ambos países.

“La Policía Profesional de Migración y mi persona hicimos entrega formal al Gobierno salvadoreño del marero aprehendido la semana pasada en la zona de Cartago”, explicó Badilla.

El funcionario aseguró que la actuación forma parte de los esfuerzos de Costa Rica para evitar que personas con perfiles criminales permanezcan en territorio nacional.

“Nuestro compromiso es con la seguridad del país y, como muestra de la fraternidad que tenemos entre Costa Rica y El Salvador, vinimos personalmente a estrechar esos lazos y demostrarle al Gobierno de El Salvador que estamos trabajando en mejorar la seguridad, no solo de Costa Rica, sino de la región”, manifestó.

Badilla resaltó además que la captura y posterior deportación fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre distintas instituciones.

“Este trabajo fue el fruto de una articulación llevada a cabo entre los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Profesional de Migración”, agregó.

El director de Migración insistió en que las autoridades continuarán actuando contra extranjeros que se encuentren en el país y que presenten antecedentes o vínculos con organizaciones criminales.

“Desde nuestra posición, reafirmamos nuestro compromiso para garantizar la seguridad en Costa Rica, para que personas con perfiles criminales sean expulsadas de nuestro país”, sostuvo.

Hernández estaría ligado con una de las agrupaciones más peligrosas de El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
Hernández estaría ligado con una de las agrupaciones más peligrosas de El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

Vinculado con Barrio 18 Sureños

Las autoridades costarricenses identificaron a Hernández Fuentes como una persona vinculada con la estructura conocida como Barrio 18 Sureños.

Esta organización corresponde a una de las facciones de Barrio 18, pandilla con presencia histórica en distintos países de Centroamérica y considerada rival de la Mara Salvatrucha (MS-13).

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