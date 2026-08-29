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Se definió la lista de la selección argentina femenina Sub 20 para disputar el Mundial en Polonia: las convocadas y el fixture

Christian Meloni dio a conocer la nómina de 21 jugadoras que afrontarán el torneo juvenil de la FIFA en septiembre

La selección argentina femenina Sub 20 se prepara para competir en el Mundial en Polonia (Foto: AFA)
La selección argentina femenina Sub 20 se prepara para competir en el Mundial en Polonia (Foto: AFA)
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La selección argentina femenina Sub 20 confirmó a sus convocadas para la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Polonia. El grupo dirigido por Christian Meloni se prepara para afrontar el desafío de participar en una competencia que reunirá a las mejores promesas del mundo.

El certamen se realizará del 5 al 27 de septiembre y contará con la participación de 24 selecciones que, tras el sorteo celebrado en Lodz, ya conocen a sus rivales de la primera fase. Argentina compartirá el Grupo A con Polonia y Benín -que harán su debut absoluto en la competencia-, además de México.

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La clasificación de Argentina llegó luego de un rendimiento destacado en el Sudamericano Sub 20. En esa instancia, el equipo nacional aseguró el pasaje al Mundial tras superar a Colombia en el hexagonal final. Este resultado consolidó su posición entre los mejores equipos juveniles de Sudamérica, acompañando a Brasil, Ecuador y la propia Colombia como representantes de la CONMEBOL.

La lista de convocadas de la selección argentina para disputar el Mundial Sub 20 femenino en Polinia (AFA)
La lista de convocadas de la selección argentina para disputar el Mundial Sub 20 femenino en Polinia (AFA)

El plantel argentino que viajará a Polonia está integrado por 21 jugadoras. En la posición de arqueras aparecen Priscila Siben, Juana Schipper y Naila Zaninetti, quienes se disputarán el puesto bajo los tres palos. El grupo de defensoras lo conforman Alma Velasco, Carolina Ceniza, Sofía Quiroga, Julia Vinhas, Luzmila Ramírez, Luisana Araya y Morena Calvo.

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En el mediocampo, las designadas son Agustina Maldonado, Julieta Martínez, Brisa Jara y Camila Ochoa. Por último, el ataque estará a cargo de Julieta Aguilar, Mercedes Diz, Dolores Delgado, Violeta Álvarez, Pía Álvarez, Annika Paz y Giselle White. La AFA difundió la nómina mediante un video que muestra a las jugadoras entrenando en el predio de Ezeiza, generando gran expectativa entre familiares y seguidores.

Antes del viaje, la Selección realizó una serie de entrenamientos intensivos en el predio de Ezeiza. El miércoles pasado, el equipo disputó una jornada amistosa frente a los juveniles de UAI Urquiza, con dos partidos de 45 minutos cada uno. El calendario de preparación incluyó cinco sesiones adicionales entre el viernes y el domingo, último día en que el plantel permanecerá en territorio argentino.

Argentina concluye las series de entrenamiento y comenzará su camino en el certamen internacional (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)
Argentina concluye las series de entrenamiento y comenzará su camino en el certamen internacional (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)

El lunes 31 de agosto está previsto el traslado a Polonia, donde el equipo buscará aclimatarse y ajustar detalles antes del debut. El estreno de la selección argentina será el sábado 5 de septiembre a las 10 (hora argentina) en el estadio Arena Katowice, en la ciudad de Katowice. Ese encuentro, que enfrentará al seleccionado nacional con las anfitrionas, será el partido inaugural de la duodécima edición del certamen juvenil.

La fase de grupos se disputará en cuatro ciudades: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec. La estructura del torneo contempla seis grupos de cuatro equipos. Según el reglamento, avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros, iniciando luego la instancia de eliminación directa. Además, el formato incluye un partido por el tercer puesto.

La presencia de Polonia y Benín, ambas debutantes, junto a la Argentina y México, configura un grupo con perfiles y antecedentes diversos. Ecuador, Nueva Caledonia, Portugal y Tanzania también se suman a la lista de selecciones que participarán por primera vez en una Copa del Mundo Sub-20 femenina.

El combinado mexicano llega al grupo después de ser subcampeón en el Campeonato Femenino Sub 20 de Concacaf 2025 y de obtener el tercer lugar en el Mundial Sub 17 del mismo año. Ese antecedente respalda la aspiración de superar la barrera de los cuartos de final, etapa que alcanzó en cuatro ediciones anteriores.

Sudamericano Femenino Sub-20
La selección argentina Sub 20 debutará el sábado 5 de septiembre ante Polonia, tras clasificar al Mundial mediante el Sudamericano (crédito Conmebol)

En la edición anterior, disputada en Colombia en 2024, la selección argentina logró su primera victoria en la historia de los Mundiales Sub 20 al imponerse 1-0 frente a Costa Rica. Además, empató 3-3 contra Países Bajos y cayó en octavos de final ante Alemania, firmando el mejor desempeño de un equipo femenino argentino en torneos FIFA de cualquier categoría.

El Grupo B está encabezado por Brasil, único equipo presente en todas las ediciones, que enfrentará a Inglaterra, Canadá y Tanzania. En el Grupo C, Francia parte como favorita junto a República de Corea, Ghana y Ecuador, mientras que en el Grupo D se destaca la presencia de Japón (campeona en 2018 y subcampeona en 2022 y 2024) y Estados Unidos, tres veces campeona del certamen.

Colombia, por su parte, lidera el Grupo E acompañado por Corea del Norte, Portugal y Costa Rica. Finalmente, España encabeza el Grupo F junto a Nigeria, China y Nueva Caledonia. La selección española buscará defender el título conseguido en 2022 ante Japón.

El fixture de Argentina:

Fecha 1: Sábado 5/9, 10.00: Polonia vs. Argentina (Arena Katowice, Katowice)

Fecha 2: Martes 8/9, 10.00: Argentina vs. Benín (Arena Katowice, Katowice)

Fecha 3: Viernes 11 de septiembre, 13.00: Argentina vs. México

Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

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