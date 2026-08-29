Honduras

El dólar supera los 27 lempiras y el BCH pide calma a los hondureños

El dólar superó los L27 en Honduras. El BCH pide calma, pero el nuevo nivel vuelve a poner bajo atención el costo de importaciones, combustibles e insumos.

Roberto Lagos pidió calma y aseguró que el país mantiene suficientes reservas internacionales. (FOTO: La Prensa)
Roberto Lagos pidió calma y aseguró que el país mantiene suficientes reservas internacionales. (FOTO: La Prensa)
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El presidente del Banco Central, Roberto Lagos, sostuvo que el paso de L26 a L27 no debería generar alarma y aseguró que el país mantiene suficientes reservas internacionales.

El verdadero riesgo no está en un solo centavo, sino en cuánto tiempo continúa depreciándose el lempira y cómo ese movimiento se traslada a importaciones y precios.

El dólar superó este viernes la barrera de los L27 por unidad en Honduras y convirtió una variación relativamente pequeña en un nuevo punto de atención para consumidores, importadores y empresas.

El Banco Central de Honduras (BCH) reportó una cotización de venta de L27,0010 por dólar, dentro de una tendencia de depreciación gradual del lempira frente a la moneda estadounidense.

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El presidente del BCH, Roberto Lagos, pidió calma y sostuvo que “un centavo no debería crear ningún impacto”, argumentando que el ritmo de deslizamiento sigue siendo moderado y que el país dispone de suficientes reservas internacionales.

Su argumento tiene una base importante: una variación aislada de un centavo no modifica por sí sola el costo de vida.

El problema aparece cuando ese movimiento deja de ser aislado y se convierte en una tendencia prolongada.

El dólar superó este viernes la barrera de los L27 en su precio de venta en Honduras. (FOTO: La Tribuna)
El dólar superó este viernes la barrera de los L27 en su precio de venta en Honduras. (FOTO: La Tribuna)

Pasar de L26,99 a L27,00 no implica que los productos importados aumenten automáticamente de precio al día siguiente.

Pero cruzar una barrera redonda suele tener un efecto psicológico y comercial porque concentra la atención sobre una trayectoria que ya venía ocurriendo.

Para una economía que depende en buena medida de importaciones, una depreciación sostenida significa que empresas y consumidores necesitan más lempiras para comprar la misma cantidad de dólares.

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Eso puede afectar combustibles, materias primas, fertilizantes, maquinaria, medicamentos y otros bienes adquiridos en el exterior.

Una variación aislada de un centavo no implica por sí sola un aumento inmediato de precios. (FOTO: Proceso Digital)
Una variación aislada de un centavo no implica por sí sola un aumento inmediato de precios. (FOTO: Proceso Digital)

El economista José Murillo advirtió que el impacto no se limita a los bienes importados directamente.

El combustible, por ejemplo, influye en transporte y distribución. Una empresa que importa insumos también puede terminar trasladando parte del incremento a sus precios.

Así funciona uno de los canales por los que una depreciación prolongada puede alimentar presiones inflacionarias.

No significa que cada movimiento del dólar produzca inflación inmediata, sino que un tipo de cambio más alto encarece la base de costos de una economía altamente conectada con mercados externos.

La política cambiaria hondureña busca mantener el valor interno y externo de la moneda y conservar un nivel de reservas internacionales que permita enfrentar choques externos.

El Programa Monetario 2026-2027 señala que las Reservas Internacionales Netas cerraron 2025 en un récord de US$10.219 millones, equivalentes a cerca de 5,96 meses de importaciones. Para abril de 2026, el saldo reportado había seguido aumentando.

Ese colchón es precisamente uno de los argumentos utilizados por el BCH para descartar una situación de crisis cambiaria.

Tener reservas sólidas permite al Banco Central disponer de mayor capacidad para atender demanda de divisas y enfrentar episodios de volatilidad.

El BCH sostiene que el ritmo de depreciación del lempira permanece dentro de sus proyecciones. (FOTO: El Heraldo)
El BCH sostiene que el ritmo de depreciación del lempira permanece dentro de sus proyecciones. (FOTO: El Heraldo)

El valor de L27 no representa una crisis automática ni significa que el lempira haya perdido estabilidad de forma abrupta. El punto relevante es la velocidad y persistencia de la depreciación.

Si el ajuste continúa gradualmente y dentro de las proyecciones del BCH, el efecto puede ser manejable.

Si acelera, podría generar mayor presión sobre importadores, precios internos y poder adquisitivo.

La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en si el dólar vale L26,99 o L27,00.

La pregunta más importante es hasta dónde puede seguir deslizándose el lempira sin que el encarecimiento de las importaciones termine sintiéndose con más fuerza en el bolsillo de los hondureños.

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