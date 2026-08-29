El ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por los sobornos del caso Sinohydro

El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno, visita zonas afectadas por las protestas en Quito, Ecuador, el 17 de octubre de 2019 (REUTERS/Henry Romero/Archivo)

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El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno (2017-2021), fue condenado el viernes a cinco años de prisión por cohecho tras ser declarado culpable de recibir sobornos relacionados con el financiamiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro. El fallo, emitido por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), incluyó además la imposición de la “incapacidad perpetua para el desempeño de ejercer cargo público” para el exmandatario.

Según la resolución judicial, Sinohydro canalizó recursos millonarios hacia un círculo empresarial vinculado a Moreno, que luego distribuyó los fondos a distintas sociedades y personas, incluidos familiares directos del ex presidente. Los hechos investigados ocurrieron durante la etapa en que Moreno se desempeñaba como vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

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En el caso también resultaron condenadas otras 20 personas, entre ellas su esposa Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo, su cuñada Marta González, su amigo Conto Patiño y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Mientras que González, su hija y otros familiares recibieron penas de dos años y seis meses de cárcel, Patiño y Cai Runguo fueron sentenciados a cinco años de prisión, al igual que Moreno.

El ex presidente de Ecuador (2017-2021) Lenín Moreno (izq.) comparece ante la Corte Nacional de Justicia por un caso de corrupción junto a su esposa, Rocío González (der.), en Quito, el 11 de mayo de 2026 (Rodrigo Buendia/AFP)

Los jueces aceptaron la acusación de la Fiscalía, que sostuvo que el ex mandatario y su entorno recibieron más de un millón de dólares de los USD 76 millones pagados en sobornos por Sinohydro para garantizar el financiamiento del proyecto hidroeléctrico de Coca Codo Sinclair, cuya potencia alcanza los 1.500 megavatios.

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De acuerdo con el tribunal, Moreno utilizó su cargo de vicepresidente para intervenir en áreas fuera de su competencia y favorecer a Sinohydro, obteniendo así beneficios a través de terceros. La central hidroeléctrica, que entró en funcionamiento a fines de 2016, fue formalmente recibida por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en abril de este año, pese a las miles de fisuras detectadas en la estructura.

Lenín Moreno afirmó este viernes que no recibió “ni un solo centavo de Sinohydro” y sostuvo que el caso fue fabricado por Rafael Correa como forma de venganza. El ex mandatario aseguró que al asumir la presidencia ordenó investigar las obras del correísmo, incluyendo la hidroeléctrica, donde se detectaron 17.000 fisuras.

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Además de la pena de prisión, Moreno y sus familiares deberán pagar el triple del monto recibido; los demás condenados tendrán que abonar el doble de lo que obtuvieron en sobornos. La sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada por los procesados.

El ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno —acusado de aceptar sobornos de la empresa china Sinohydro en relación con la construcción de una de las centrales hidroeléctricas del país—, asiste a una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en Quito, Ecuador, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP/Dolores Ochoa)

El ex presidente regresó a Ecuador desde Paraguay, donde residió en los últimos años, para enfrentar el proceso judicial en su contra. Antes de la audiencia, calificó el juicio como una supuesta “venganza” de Correa y afirmó que se presentaba ante el tribunal para “dar la cara”. Tras la sentencia, Moreno rechazó los cargos y atribuyó la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a sus ex colaboradores: “El que firmó el contrato es Rafael Correa Delgado (...) No he recibido un solo centavo de Sinohydro”, declaró ante los medios.

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Por su parte, Rafael Correa reaccionó en redes sociales y calificó a su ex vicepresidente de “delincuente” y “sinvergüenza”. “Cuán contundentes serán las pruebas y cómo será de corrupto este canalla que, con toda la amiga mediática y los poderes fácticos a su favor, lo declaran culpable”, escribió el exmandatario.

En 2017, Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador como candidato del movimiento correísta, fundado en torno a Correa, con Jorge Glas como vicepresidente. Posteriormente, Glas abandonó el cargo y actualmente cumple una condena de prisión por corrupción.

Moreno se convierte así en el tercer ex presidente ecuatoriano condenado por delitos de corrupción, tras haber enfrentado procesos judiciales previos a su mandato presidencial.

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