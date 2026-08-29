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Quiénes son las dos nuevas figuras que se sumarían a MasterChef Celebrity

Poco a poco los protagonistas del certamen de cocina se van dando a conocer. El listado completo de los participantes confirmados

El reality conducido por Wanda Nara sigue sumando nombres a medida que pasan los días (Video: SQP-América TV)
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La nueva temporada de MasterChef Celebrity por Telefe empieza a tomar forma y poco a poco se van conociendo los famosos que aceptaron el desafío de estar en las cocinas del reality. El programa SQP, de América TV, repasó en las últimas horas la lista de convocados y sumó novedades que hasta ahora no habían trascendido.

Los confirmados hasta el momento son Lizy Tagliani, la China Ansa, Grego Rossello, Luck Ra y L-Gante. A ellos se suman dos incorporaciones que sorprendieron: Pablo Giralt y Marta Fort, cuyos nombres no habían circulado hasta ahora. Cuando Nico Peralta terminó de leer la lista, Gimena Accardi también se sumó: “Lo acaba de confirmar Calabró en El Observador”, aportó Yanina Latorre.

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Pero la lista tiene sus bajas, y una de ellas llama especialmente la atención. La Tora figura en todos los portales como participante, pero el periodista Nico Peralta aclaró que nunca recibió un llamado: “En todos los portales, en todos lados está que La Tora va a estar y nunca la llamaron, ni para esta edición ni para la pasada”. Y cerró cualquier especulación con un dato de agenda: “Porque incluso para octubre tiene planeadas vacaciones ella. O sea, ni siquiera va a estar acá”.

Seis imágenes de MasterChef Celebrity con fotografías de Grego, Julipo, China Ansa, Lizy, Luckra y L-Gante sobre fondos rojos y negros
Los nombre confirmados por la cuenta de MasterChef Celebrity (Instagram)

El caso de Dalma Maradona es distinto. A ella sí la llamaron. Incluso está estudiando cocina. El problema fue logístico: tiene un viaje programado y planteó la posibilidad de sumarse una vez que regresara. La producción de Telefe no aceptó esa condición. Según relató Latorre, la respuesta del canal fue tajante: “No, todo tiene que estar”. Y agregó: “La cosa es un reemplazo en el medio”.

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El dato sobre Nati Jota llegó como un paréntesis en medio del repaso. No va a MasterChef, pero su nombre igualmente generó conversación en el piso. Martín Salwe confirmó que sigue en Olga, y Latorre fue más allá: “La producción parece que no se la banca en Olga, porque se queja todos los días por algo”. Sin filtro, cerró: “Nati, te amo, pero están hablando mal de vos en Olga”.

El capítulo más extenso de la noche lo protagonizó Ian Lucas y su vínculo con MasterChef Kids. Latorre explicó que Lucas había sido convocado originalmente para conducir esa versión del programa, pero lo bajaron para darle el lugar a Vero Lozano. Como compensación, le ofrecieron el rol de jurado, y él lo rechazó: le parecía poco.

La historia tuvo un giro. Según relató Latorre, el día anterior se reunieron Lebrino, Luquita, el mánager de Lucas y el propio Ian Lucas. En ese encuentro, Lebrino pidió disculpas, algo que la panelista recibió con escepticismo: “Permitime dudar conociendo a Lebrino”. La negociación terminó con un acuerdo y Lucas aceptó sumarse como jurado estrella de MasterChef Kids. “Al final, lo que le parecía poco, yo le dije: ‘Boludo, ser jurado es casi como conductor’”, cerró Latorre.

El influencer, desde Londres, confirmó su participación en el reality de cocina (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Grego fue uno de los últimos nombres en confirmarse de manera oficial y el influencer salió en vivo desde Londres al aire de Cortá por Lozano (Telefe) para hablar de su participación en el reality. “Me tomé vacaciones pequeñas antes de arrancar en MasterChef Celebrity. Estoy muy contento”, dijo desde allí.

En el mismo intercambio, Rossello admitió que parte desde cero en materia culinaria: “Soy horrible en la cocina, no sé hacer un huevo revuelto”. Sin embargo, aclaró que ya arrancó a prepararse en serio: “Me enteré hace dos o tres semanas. Estuve estudiando todos los días, le estoy repitiendo. Tengo muchas ganas de que me vaya bien”, aseguró.

Lozano, que según contó tiene a Rossello en su lista de mejores amigos de Instagram, respaldó su proceso: “Se ve evolución. Posta”, le dijo. El influencer también habló de su predisposición anímica para afrontar las devoluciones del jurado: “Hice la reacción de MasterChef el año pasado y entendí que lo mejor es que el que se enoja pierde. Así que voy a ir con muy buena onda, a dar todo. De esa experiencia como espectador, Rossello dijo haber sacado conclusiones prácticas. “Darle bola a las salsas, tamizar los purés, emplatar todo cercano, no errarle a la vajilla”, enumeró cuando le preguntaron qué aprendizajes se llevó. Desde Londres, donde cocina en una casa alquilada mientras espera el inicio de la ceremonia civil de su amigo, el participante cerró con optimismo: “Me tengo fe igual. Voy a aprender y si me llevo algo de esto, buenísimo”.

De esa experiencia como espectador, Rossello dijo haber sacado conclusiones prácticas. “Darle bola a las salsas, tamizar los purés, emplatar todo cercano, no errarle a la vajilla”, enumeró cuando le preguntaron qué aprendizajes se llevó. Desde Londres, donde cocina en una casa alquilada mientras espera el inicio de la ceremonia civil de su amigo, el participante cerró con optimismo: “Me tengo fe igual. Voy a aprender y si me llevo algo de esto, buenísimo”.

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