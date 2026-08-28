Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

En un episodio de Gran Hermano, la participante Yipio se sienta en un sofá frente a una pantalla holográfica. La pantalla proyecta la imagen de su hija, Lara, para una videollamada. Se observa a Yipio y Lara interactuando en tiempo real, con una sección de pantalla dividida mostrando los rostros sonrientes de ambas. La conversación forma parte de un segmento de celebración de cumpleaños dentro del programa de telerrealidad, documentando un momento de conexión familiar.

Guardar

Dos noticias en un mismo instante la quebraron en llanto. Yisela “Yipio” Pintos tuvo su “derecho a réplica” en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y recibió el mensaje de su madre, Laura, y de su hija Lara López, que además cumplía 18 años ese día. Lo que empezó con la voz de su mamá contándole que caminaba sola por la casa terminó con una promesa en vivo frente a todos sus compañeros: no aflojar hasta llegar a la final.

El primer mensaje llegó de parte de su madre. Con una voz cargada de emoción y alivio, la mujer le habló a su hija desde afuera de la casa más famosa del país: “Nosotros acá estamos todos bien y muy orgullosos de vos. Yo estoy bien, caminando por toda la casa. Engordé diez kilos, estamos bárbaro y cada día te extrañamos más. Por favor, seguí adelante. Seguí y vas a ver que vas a ser la ganadora”.

PUBLICIDAD

Yipio, que hasta ese momento no sabía cómo estaba su mamá tras haberla acompañado en su internación y posterior rehabilitación, rompió en llanto. “Ay, mi mamá está caminando”, repitió entre sollozos, sin poder contener la emoción.

Esa noticia sobre la salud de su madre fue uno de los ejes del encuentro. Luego, cuando pudo hablar con su hija, la participante de GH confirmó lo que había escuchado en el primer mensaje. Lara le contó que la abuela ya no usa el andador: ahora camina con bastón. “¿Pero camina bien?”, preguntó la comediante, todavía con la voz entrecortada.

PUBLICIDAD

Laura, la madre de Yipio, le confirmó desde afuera de la casa de Gran Hermano que volvió a caminar tras la internación y la rehabilitación

La respuesta afirmativa de su hija la alivió de inmediato. La mejoría de su madre había sido una de las preocupaciones que la jugadora cargó durante toda su estadía en la casa, y verla confirmada en ese momento le dio una fuerza que ella misma describió como el impulso que necesitaba para seguir compitiendo.

El encuentro con la cumpleañera tuvo además una capa extra de emoción: era su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida”, le dijo Yipio en cuanto la vio aparecer en pantalla. La joven, visiblemente nerviosa pero feliz, le contó que había pasado el día con sus amigas y que había recibido el desayuno de cumpleaños. “¿Te acordaste de mí?”, le preguntó su mamá. “Sí, obvio. Todo el tiempo me estoy acordando de vos, ma”, respondió Lara.

PUBLICIDAD

El intercambio entre madre e hija fue un ida y vuelta de afecto y de presión afectuosa. Lara le pidió a su mamá que llegara a la final, y lo hizo con humor: “Si no, no entrarás a casa”, bromeó. Yipio se rio y apeló al público directamente: “Gente, por favor, ayúdenme que me pusieron una presión bárbara”. Pero también fue seria cuando hizo su promesa: “Te prometo que mamá va a tomar impulso y no va a parar”. Y como regalo de cumpleaños para su hija, se comprometió a algo concreto: “De regalo de cumpleaños me vas a ver solo sonreír.”

Lara también le pidió que se divirtiera, que la vieran feliz, y le recordó con cariño las pelucas que la humorista suele usar dentro de la casa. “Más que pase un poquito de vergüenza por tus pelucas”, le dijo entre risas, mientras Yipio le consultó si su celular “está lleno de stickers de mamá”. El clima del encuentro combinó lágrimas, risas y la complicidad de dos personas que se conocen bien y que, pese a la distancia, mantienen el vínculo intacto.

PUBLICIDAD

Lara López le contó a Yipio en Gran Hermano que su abuela ya no usa andador y ahora camina con bastón

Hacia el final del video, Lara dejó una frase que resumió el espíritu del encuentro: “Quiero que sea el trofeo”. La uruguaya respondió con un “me gusta, me gusta” y le prometió que haría todo lo posible. La hija cerró con una advertencia cargada de humor: “Más te vale.”

Una vez que terminaron los mensajes, Gran Hermano tomó la palabra desde el confesionario y le habló a Yipio con calma. “¿Viste que iba a ser lindo?”, le preguntó. “Hermoso”, respondió ella. La comediante agradeció el momento con una intensidad que habló por sí sola. “Muchas gracias, Gran Hermano, por esto. Muchas, muchas, muchas gracias por esto y por todo”, repitió varias veces, antes de quedarse sola en el confesionario, respirando profundo, con los ojos todavía húmedos. La participante está nominada y enfrenta la gala de eliminación del lunes 31 de agosto, junto a Charlotte Caniggia, Pincoya y Mariela Prieto.

PUBLICIDAD