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Fue a Popstars, cantó “La Perla”, la rechazaron por su afinación pero se volvió la más viral: “Fui a darlo todo”

Julieta Carol Tito, conocida como la “Participante 0303″, se volvió tendencia por su peculiar versión de la canción de Rosalía. En el streaming de Telefe volvió para su revancha y convirtió las burlas en una celebración de la actitud

Aunque no pasó la primera etapa de la audición del programa, apareció en el streaming de Telefe para mostrar su pasión por el canto (Video: Streams Telefe)

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La transmisión de React Popstars en Streams Telefe tuvo como protagonista a Julieta Carol Tito, la joven que se hizo viral como la participante 0303, durante el casting masivo de Popstars en el Estadio Mary Terán de Weiss. Su caso no se destacó por el virtuosismo vocal: fue su interpretación de “La perla” de Rosalía la que desató una ola de burlas, memes y comentarios irónicos en redes sociales.

El video de la concursante cantando en el casting junto a otras participantes recorrió plataformas como Instagram y X. La reacción mayoritaria no fue de admiración, sino de asombro y bromas por su falta de afinación. Frases como “necesito el autoestima de estas pibas”, “talentos ocultos”, “la 0303 es el verdadero ‘me anotó una enemiga’”, “me dejaron sin palabras” y “mi gata se puso a llorar” ilustraron la tendencia. Otros usuarios ironizaron: “talento tiene, solo falta que circule”, “excelente interpretación, que no se repita”, o “la quiero (lejos de los micrófonos)”.

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Las concursantes se probaron en el primer filtro del casting masivo (Video: Popstars/ Telefe)

El streaming de React Popstars, conducido por Sofi Gonet, Juli Poggio y Valen Rizzuti, le ofreció a Julieta Tito la posibilidad de mostrar su voz otra vez, ahora en un ambiente distendido y con el apoyo de los conductores. En el ciclo contó que llegó sola al casting masivo, se sumó a un grupo de chicas y recibió por parte de la producción su número como la 0303. Confesó que eligió “La perla” por instinto, aunque no conocía demasiado la canción de Rosalía, que se hizo aún más popular por la polémica con Argentina y Mía Khalifa. “No me la sabía entera, pero era la que sentía que iba conmigo”, relató.

Lejos de buscar la exposición, admitió que no le contó a nadie que participaría, salvo a su papá: “Tengo una cábala, no cuento nada hasta que sucede”. La viralidad la tomó por sorpresa. Fue una amiga quien le avisó que su número y su performance recorrían internet y que su nombre artístico ya era conocido en la comunidad digital. Julieta reconoció que le cuesta sociabilizar y que su actitud en el escenario fue una mezcla de nervios y ganas de dar lo mejor, aun sabiendo sus límites vocales. “Si no quedo, por lo menos que me escuchen cantar mal, pero yo le voy a dar todo”, resumió con honestidad.

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Julieta Carol Tito tuvo su revancha en el stream que reacciona a Popstars (React Popstars, Streams Telefe)

Antes de cantar, declaró: “Quiero dar lo mejor, quiero ser mejor que la anterior vez. Siempre se puede mejorar un poquito”. Su nueva interpretación de “La perla” fue recibida con aplausos y ovaciones, tanto en el estudio como en redes, donde muchos usuarios cambiaron la burla inicial por elogios a su valentía y autenticidad. Mensajes como “¡Está es la parte que más audiencia junta! Ella está feliz y segura”, “la que puede, puede”, “maneja más seguridad que todos nosotros juntos”, “chicos es tan bizarra que pega la vuelta y es buenísima yo la amo”y “digan lo que digan, pero ella está en Telefe con los chicos, cantó y bailó”. El hashtag #Fueralaenvidia y la frase “quiero tener su seguridad” se volvieron emblemas y marcaron la resignificación de su fama. Los conductores destacaron su presencia escénica y la forma en que supo reírse de sí misma frente a la exposición. “Tiene mucha presencia escénica, seguridad y pisada”, resaltaron. “Diva”, la definió La Reini.

La concursante que generó una ola de comentarios en las redes por su versión muy propia del hit de Rosalía visitó el streaming de Juli Poggio, Sofi Gonet y Valen Rizzuti (Video: Streams Telefe)

Lejos de quedar como un simple meme, Julieta Tito se transformó en el emblema de una generación que celebra la actitud y el coraje por encima del virtuosismo. El React Popstars capitalizó el fenómeno y le dio protagonismo a la revancha: del chiste a la reivindicación, la 0303 demostró que la exposición pública puede resignificarse con humor y espíritu positivo. “Talento tiene... ¡solo falta que circule! ¡Pero qué actitud!”, sintetizó otro usuario, cerrando el recorrido de Julieta de la burla inicial al aplauso final.

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