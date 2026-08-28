Sofía Gonet reveló que se enamoró de una amiga pero su amor no fue correspondido: “Estaba loca por ella”

Sofía La Reini Gonet reveló cómo es enamorarse de una amiga

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Lejos de su separación de Homero Pettinato, o los rumores que la vinculaban a Diego Leuco, Sofía La Reini Gonet sorprendió a sus seguidores al revelar un antiguo amor no correspondido con una amiga. Todo sucedió en una charla distendida con Juli Poggio en la que las jóvenes hablaron sobre vínculos, deseo y los límites entre la amistad y el romance.

La conversación surgió cuando Sofía Gonet le preguntó a Poggio, en el streaming de Telefe, si alguna vez se había enamorado de una amiga. La ex participante de Gran Hermano respondió que no. A partir de esa respuesta, la influencer relató una experiencia personal que definió como difícil.

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Según contó, el vínculo no correspondía a una amistad de larga data, sino a una relación que comenzó en medio de dudas sobre la orientación de la otra persona. “Me enganché bastante, pero nos hicimos amigas”, dijo Sofía al recordar ese episodio.

Durante el diálogo, Poggio le consultó si antes había existido algún acercamiento físico. Gonet respondió que sí y precisó que entre ambas había “piquitos”, aunque aclaró que de su lado el sentimiento era más profundo. “Yo estaba enamorada de ella”, afirmó.

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Sofía Gonet reveló en el streaming que vivió un amor no correspondido con una amiga

El relato avanzó hacia las consecuencias que tuvo esa situación en el vínculo. Ante la pregunta de si había dejado de ser amiga de esa persona, Sofía respondió que “un poco, sí”. Más tarde, cuando Poggio insinuó que todavía existía una amistad, Gonet lo negó de forma tajante.

En ese tramo de la charla, Julieta Poggio planteó que esos sentimientos deberían confesarse para evitar que queden pendientes. Su consejo fue directo: “Las amigas que se besan son la mejor compañía”. La frase abrió un intercambio entre la idea de sincerar el deseo y el temor a alterar una relación cercana.

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Gonet, de todos modos, mostró reparos frente a esa posibilidad. Cuando Poggio sugirió decirle a la otra persona que quería besarla, Sofía rechazó la idea de inmediato. El intercambio cerró con una pregunta abierta de la influencer, que dejó expuesta su duda sobre ese consejo: “¿Vos decís?”

Popstars, el nuevo ciclo de streaming de Telefe, difundió una producción de fotos de Julieta Poggio y Sofía Gonet que generó repercusión en redes sociales

El diálogo volvió a poner en circulación un tema frecuente en conversaciones públicas sobre afectos y sexualidad: la tensión entre la amistad, la atracción y la posibilidad de revelar sentimientos cuando el vínculo ya existe.

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Días atrás, las influencers demostraron su buen vínculo a través de una impactante sesión de fotos. La jóvenes realizaron una producción de fotos en lencería negra inspirada en una de las colaboraciones visuales más recordadas del pop: la que protagonizaron Shakira y Rihanna en 2014. Las imágenes se difundieron en redes sociales con motivo del lanzamiento de Popstars, el nuevo ciclo de streaming de Telefe en el que ambas participan, y rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

La propuesta estética retomó elementos de la sesión que Shakira y Rihanna hicieron para acompañar el estreno de “Can’t Remember to Forget You”. Aquella producción mostró a las dos artistas con estilismos oscuros, accesorios llamativos y una puesta de alto contraste que quedó instalada como una referencia visual dentro de la cultura pop. En esta oportunidad, Poggio y Gonet adaptaron esa idea con una impronta propia, enfocada en una imagen más provocadora y con fuerte presencia de lencería.

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La sesión de fotos de Julieta Poggio y Sofía Gonet recreó referencias visuales de Shakira y Rihanna y el beso de Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003

Una de las fotos más comentadas recrea casi de forma directa la composición original. En la imagen, Poggio aparece en la parte superior con un body negro, detalle translúcido en el pecho, collar de piedras de colores y el pelo rubio con ondas marcadas. Debajo, Gonet luce un corset negro con portaligas, brazalete dorado con piedras y anillos de gran tamaño. El fondo oscuro, con una textura animal print, refuerza la similitud con la referencia elegida.

La producción también incluyó una toma en blanco y negro en la que ambas posan recostadas sobre una tela negra, con tacos altos y joyería plateada. La escena remite a otra de las imágenes asociadas al universo visual de “Can’t Remember to Forget You”, donde predominaban las poses cercanas, las prendas de inspiración lencera y un encuadre centrado en los accesorios.

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El homenaje no quedó limitado a Shakira y Rihanna. La sesión sumó además una recreación del beso entre Britney Spears y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003, uno de los momentos más recordados de la cultura pop televisiva. Para esa postal, Poggio vistió un corset blanco de encaje con collar de perlas largas, mientras que Gonet llevó una musculosa negra ajustada y el cabello recogido. La pose de acercamiento entre ambas funcionó como una alusión directa a aquella escena que tuvo impacto global.