‘Sea of Remnants’ prepara su beta de diciembre para PC, consolas y móviles

Sea Of Remnants presenta su tráiler.

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Joker Studio y NetEase Games anunciaron que Sea of Remnants celebrará una beta cerrada en diciembre de 2026. La prueba fue presentada durante la Opening Night Live de Gamescom 2026, donde el RPG gratuito de fantasía marítima también recibió un nuevo tráiler. Su estreno más amplio está previsto para principios de 2027, aunque todavía no tiene una fecha exacta.

Una beta antes del lanzamiento general

Joker Studio no comunicó qué día comenzará la beta cerrada, cuánto tiempo permanecerá disponible ni qué plataformas podrán acceder durante esta etapa. Los interesados ya pueden registrarse en la página oficial para recibir información sobre futuras pruebas, aunque la inscripción no garantiza una plaza.

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La beta permitirá que más jugadores conozcan un proyecto que ya atravesó distintas sesiones de demostración durante su desarrollo. El estudio ha utilizado esas presentaciones para mostrar cambios en sus sistemas y explicar cómo funcionarán los viajes marítimos, los combates y la progresión entre expediciones.

El nuevo avance se concentra en el ciclo principal de la experiencia: zarpar, explorar, recoger recursos y regresar. Cada salida al océano llevará a la tripulación hacia islas con encuentros, actividades, minijuegos, enemigos y posibles recompensas. Después, el jugador deberá volver a la ciudad que sirve como base para mejorar a sus personajes y preparar el siguiente recorrido.

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Sea of Remnants será gratuito, pero los anuncios disponibles no detallan cómo funcionará su monetización. Tampoco se conocen todavía los contenidos concretos de la beta, las restricciones territoriales ni los requisitos técnicos para participar.

Islas cambiantes y combates por turnos

La historia sigue a un marinero de los puppetfolk que perdió sus recuerdos. Su viaje transcurre entre Orbtopia y un amplio archipiélago compuesto por islas misteriosas, peligros, personajes e historias olvidadas. El objetivo del protagonista será reconstruir lo ocurrido en su pasado mientras reúne una tripulación capaz de llegar a zonas cada vez más lejanas.

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Las expediciones incorporarán elementos roguelike. Este término describe partidas en las que la distribución de desafíos y recompensas cambia en cada intento, por lo que dos recorridos no deberían desarrollarse exactamente de la misma manera. En Sea of Remnants podrán variar los enemigos, jefes, integrantes disponibles para la tripulación, piezas de equipo, habilidades y mejoras.

Esos cambios obligarán a revisar la composición del grupo y la estrategia antes de cada enfrentamiento. En tierra, las batallas se resolverán mediante un sistema por turnos, donde cada personaje actúa siguiendo un orden determinado. En alta mar habrá combates navales, una capa separada de las peleas que ocurren durante la exploración de las islas.

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El tráiler también muestra actividades alejadas del combate. Las islas podrán incluir minijuegos, encuentros y oportunidades para reunir materiales antes del regreso. El riesgo estará en decidir cuánto avanzar durante cada incursión y qué recursos conviene conservar para fortalecer a la tripulación.

Sea of Remnants, de NetEase

Orbtopia, progresión y plataformas confirmadas

Orbtopia funcionará como punto de descanso entre viajes. Los recursos obtenidos en el océano servirán para mejorar permanentemente a los personajes, organizar la tripulación y preparar expediciones hacia regiones más peligrosas. Esa progresión permanecerá más allá de los cambios que ocurran dentro de cada recorrido.

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La estructura combina así dos niveles de avance. Durante una expedición, el jugador conseguirá habilidades, equipo y ventajas sujetas a las condiciones de esa partida. Al regresar a Orbtopia, podrá invertir lo recogido en mejoras duraderas que facilitarán los viajes posteriores.

Sea of Remnants está en desarrollo para PC, PlayStation 5, Xbox Series, iOS y Android. En computadoras estará disponible mediante Steam y Epic Games Store. Joker Studio todavía no indicó si habrá juego cruzado, progresión compartida entre dispositivos o diferencias de contenido entre las versiones para consolas, computadoras y móviles.

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El próximo paso será la beta cerrada de diciembre de 2026. Joker Studio y NetEase Games deberán comunicar más adelante su fecha exacta, los territorios habilitados, las plataformas incluidas y el proceso de selección de participantes.