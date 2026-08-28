El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

El piloto argentino Franco Colapinto renovó con Alpine hasta 2027 (@AlpineF1Team)

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Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para 2027, y el debate en la prensa especializada no tardó en instalarse. La escudería francesa anunció que el argentino de 23 años continuará junto al francés Pierre Gasly por una tercera temporada consecutiva, en lo que representa su segundo contrato completo como piloto de la Fórmula 1. La renovación fue recibida con opiniones divididas en el medio especializado The Race, que publicó un análisis colectivo con cuatro perspectivas sobre la decisión.

El argentino acumula 19 puntos en el Torneo Clausura 2026, frente a los 44 de Gasly, con sus mejores resultados en Miami (séptimo) y Canadá (sexto). Alpine, que terminó última en 2025, ocupa el sexto lugar entre los constructores tras 12 fechas de la temporada actual.

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The Race analizó la decisión desde cuatro ángulos distintos. El periodista Josh Suttill fue el más crítico: “Colapinto cuenta con un respaldo útil y suele estar a una distancia aceptable de Pierre Gasly la mayoría de los fines de semana. Pero, ¿existe algún piloto disponible que pueda sumar más puntos que Colapinto y acercarse a la diferencia de 0,176 segundos en la clasificación ajustada de Colapinto con respecto a Gasly en 2026? Creo que sí. Apostaría por Yuki Tsunoda o Liam Lawson si no hay espacio para ellos en los equipos de Red Bull. ¿O qué tal uno de los pilotos líderes de la Fórmula 2, que sin duda tienen el potencial para lograrlo?”.

Suttill también apuntó al joven piloto del programa junior de Alpine, Alex Dunne -ex pupilo de McLaren-, quien ni siquiera tuvo oportunidad de participar en una sesión de práctica libre con el equipo. “Es bastante contradictorio con el estilo de Briatore conceder una prórroga tan pronto a alguien que tiene menos de la mitad de los puntos de su compañero”, escribió.

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Flavio Briatore quedó muy conforme con la labor de Franco Colapinto (@AlpineF1Team)

Matt Beer adoptó una postura más pragmática ya que Alpine “está progresando desde su punto más bajo”. A su juicio el argentino “está teniendo una temporada bastante decente; sus malos días son un poco peores de lo que cabría esperar con la experiencia que ya tiene, y sus buenos días no son lo suficientemente impresionantes como para sugerir que se convertirá en una futura superestrella, pero es un piloto conocido en Alpine y todavía está en una etapa relativamente temprana de su carrera en la F1, con margen de mejora”. Beer advirtió, no obstante, que la renovación tiene un techo claro: “Si esto suena a conformismo para el piloto y el equipo... bueno, lo es”, y agregó que tanto Alpine como el argentino deberán mostrar avances sustanciales de cara al mercado de 2028.

La tercera voz fue la de Valentín Khorounzhiy, quien puso el foco en la cantera del equipo. Alpine tiene dos pilotos entre los cuatro primeros de la Fórmula 2: Gabriele Mini (tercero) y el propio Dunne (cuarto). Además, el reserva Paul Aron es habitual en las prácticas libres. “No culpo en absoluto a Alpine por no apostar por ninguno de esos tres. Colapinto no ha sido una revelación, pero ha sido lo suficientemente bueno como para seguir con él en lugar de empezar de cero con otro piloto ‘proyecto’”.

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El cuarto análisis, a cargo de Samarth Kanal, introdujo la variable económica. Apuntó al principal sponsor de Colapinto, la conocida compañía de venta electrónica. “Es la mayor empresa que cotiza en bolsa en Sudamérica, con una capitalización de mercado estimada de 100.000 millones de dólares, tras haber superado los 10.000 millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre de 2026″.

El comunicador destacó: “Eso sí que es un respaldo importante. Y no sorprende que Colapinto sea un activo tan valioso en la F1, ya que, con su talento, se consigue una gran visibilidad en el mercado sudamericano, además de dinero por patrocinio. Por lo tanto, no me sorprendería ver a Colapinto en la parrilla de la F1 durante los próximos años”.

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El anuncio se produjo días antes del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto recibirá la actualización técnica que Alpine estrenó con Pierre Gasly en Zandvoort.