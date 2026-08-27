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MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

El juego permitirá participar en solitario o en cooperativo online para tres personas

1001 Threads of Mizan, de MBC Game Studio
1001 Threads of Mizan, de MBC Game Studio
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MBC Game Studio presentó 1001 Threads of Mizan durante Opening Night Live, el evento inaugural de Gamescom. La aventura de acción y fantasía, inspirada libremente en Las mil y una noches, ofrecerá juego en solitario y cooperativo online para un máximo de tres participantes, con cross-play entre PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. El anuncio incluyó un primer tráiler y una demo pre-alfa disponible para los asistentes a la feria en Colonia, pero no confirmó una fecha de lanzamiento.

Una historia sobre el poder perdido de Mizan

La trama sigue a varios héroes que intentan descubrir el significado del poder perdido de Mizan. Su viaje los enfrenta con un rey de la antigüedad que, según la información difundida durante la presentación, pretende acabar con la humanidad.

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Los jugadores podrán elegir entre tres héroes, cada uno con un estilo diferente y habilidades destinadas a proteger el equilibrio entre distintos reinos. La historia también incluye a Shahrazad, la tejedora de relatos vinculada a la recopilación literaria que inspira el proyecto. En esta versión, el personaje busca proteger a la humanidad de las amenazas que se aproximan.

El recorrido permitirá descubrir tecnología antigua relacionada con los Mizan, una civilización perdida que ocupa un lugar central en el misterio. Esa combinación de fantasía, relatos tradicionales y tecnología servirá como base para las misiones, la exploración y los enfrentamientos.

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Entre los enemigos habrá criaturas procedentes del folclore árabe, incluidos jinn de gran escala. Los jinn son seres sobrenaturales presentes en las tradiciones de Oriente Medio y constituyen algunos de los rivales principales mostrados en el avance.

Cooperativo para tres jugadores y cross-play

1001 Threads of Mizan podrá completarse en solitario, aunque MBC Game Studio advierte que esa opción será más desafiante. El diseño está orientado a que tres personas combinen las capacidades particulares de los héroes durante los combates, los puzles y las misiones.

El cooperativo será online e incluirá cross-play, una función que permite compartir partida aunque cada participante utilice una plataforma diferente. De esta manera, los usuarios de PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2 podrán formar un mismo grupo, siempre que la implementación final mantenga todas las plataformas anunciadas.

MBC Game Studio asegura que jugar acompañado permitirá aprovechar mecánicas específicas relacionadas con los enemigos y la resolución de obstáculos. La información disponible todavía no detalla cómo se repartirán las funciones entre los tres personajes ni qué ocurrirá cuando una partida tenga menos integrantes que héroes disponibles.

El planteamiento combina exploración, narrativa y acción. El movimiento tendrá componentes terrestres y aéreos, con una alfombra voladora que podrá utilizarse para desplazarse y liberar distintas habilidades. El tráiler también anticipa combates contra criaturas de gran tamaño y escenarios construidos para alternar entre ambas formas de movilidad.

1001 Threads of Mizan, de MBC Game Studio
1001 Threads of Mizan, de MBC Game Studio

Un proyecto de veteranos de grandes estudios

El equipo de MBC Game Studio está integrado por desarrolladores con experiencia previa en BioWare, Bungie y Ubisoft Montreal. 1001 Threads of Mizan es su proyecto propio y toma elementos reconocibles de los cuentos tradicionales para construir una aventura centrada en tres protagonistas jugables.

La demostración presentada en Gamescom se encuentra en estado pre-alfa. Esta denominación corresponde a una fase temprana del desarrollo, cuando sistemas, contenido y rendimiento todavía pueden cambiar antes de llegar a una versión terminada. Por esa razón, las imágenes y mecánicas enseñadas durante la feria no necesariamente representan el resultado final.

MBC Game Studio todavía no comunicó cuánto durará la campaña, si habrá progresión compartida entre plataformas o qué requisitos tendrá el cooperativo online. Tampoco informó si los tres héroes estarán disponibles desde el comienzo o deberán desbloquearse durante la historia.

1001 Threads of Mizan está anunciado para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2. Por ahora, el estudio no estableció una fecha ni una ventana de lanzamiento.

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