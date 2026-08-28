Marixa Balli contó que una vecina chocó y arrastró su auto mientras estaba estacionado: “Está loca, me lo abolló”

Marixa Balli contó en LAM que una vecina chocó y arrastró su auto estacionado para intentar ganar un lugar en la calle (Video: LAM, América TV)

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Una vecina le chocó el auto, lo arrastró media cuadra y encima le reclamó por ocupar un lugar en la calle. Marixa Balli vivió este jueves 27 de agosto un episodio que contó al aire en LAM (América TV) con una mezcla de indignación y asombro: una mujer empujó con su propio vehículo el auto de la vedette, que estaba estacionado frente a su casa, para intentar hacerse un lugar para estacionar. Las cámaras de seguridad del edificio registraron todo.

Fue el panelista Pepe Ochoa quien llevó la primicia al piso. “Hoy me llegó una información de que, a Marixa, había una vecina que como no le gustaba donde tenía el auto estacionado, le chocó el auto y se lo arrastró con el auto”, contó, antes de que el conductor Ángel de Brito pidiera que pasaran las imágenes al aire. En el video, captado por las cámaras del edificio, se ve claramente cómo el vehículo de la vecina embiste la parte trasera del auto de Balli y lo desplaza varios metros sobre la calle. “Media cuadra para sacarlo porque la vecina quería estacionar en la puerta de la casa”, precisó Ochoa.

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Las cámaras de seguridad del edificio registraron cómo el vehículo de la vecina embistió la parte trasera del auto de Marixa Balli y lo desplazó varios metros (Captura de video)

Balli explicó que el auto en cuestión era el que usa para ir a zonas peligrosas y que, a diferencia de sus otros vehículos, ese quedaba estacionado en la vía pública porque no tenía lugar en la cochera. “Pobrecito, dejé al de zonas peligrosas en la puerta... duerme afuera”, dijo con humor, aunque la situación distaba de ser graciosa. Un vecino la alertó con un llamado: “Marixa, ¿vos dejaste tu auto en la puerta de tu casa?”, le preguntó, sorprendido por lo que estaba presenciando.

La vedette pidió el video de seguridad, lo revisó y tomó acción de inmediato. “Lo mandé a mi abogado y a la administración del edificio”, contó. La administración, según relató, reaccionó con dureza ante el hecho. Balli también dio con el teléfono de la responsable y la llamó directamente. El diálogo que siguió fue, cuanto menos, llamativo.

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“¿Pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre empujar un auto, no ves?”, le dijo Balli a la mujer. La respuesta de la vecina la dejó sin palabras: “Ay, no sabía que era tuyo”. Y cuando la vedette intentó explicarle que el lugar en la calle era perfectamente válido, la mujer contraatacó: “Qué raro que ocupes un lugar en la calle sabiendo que no hay lugares para estacionar, teniendo cochera”. La réplica de Balli fue directa: “Mi amor, no tengo un solo auto, tengo varios”. Y para cerrar el intercambio, la vecina le dijo que tenía “poca empatía”, lo que generó carcajadas en el estudio de LAM.

Marixa Balli explicó que el auto chocado era el que deja en la vía pública porque no tiene lugar en la cochera para todos sus vehículos (Captura de video)

El daño sobre el vehículo fue concreto. Balli contó que la parte trasera quedó rayada por el arrastre y que teme que la caja de cambios haya sufrido consecuencias. “Mejor que no me hayas roto la caja de cambio”, le advirtió a la mujer durante la conversación telefónica. Ochoa confirmó que el auto quedó abollado. “Igual se lo abolló todo”, señaló el panelista, mientras Balli agregaba: “Me lo abolló, yo no lo puedo creer”.

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Lo que también llamó la atención en el video fue la reacción de los transeúntes. Mientras la vecina empujaba el auto, un hombre que pasaba por la vereda se dio vuelta a mirar la escena, incrédulo. “Hasta pasa un señor y la mira con cara de ‘qué loca esta mujer’”, describió una de las panelistas. Balli lo confirmó: todos los vecinos de la cuadra presenciaron el episodio con asombro.

La mujer identificada como responsable del choque trabaja en una productora de eventos ubicada contigua a la casa de Balli. Ante la consulta de De Brito, la vedette aclaró que no era la productora en sí sino una empleada de ese espacio. La vecina le prometió pasar los datos de su seguro para cubrir los daños, aunque Balli, desde el piso de LAM y mientras el auto seguía estacionado frente a su casa, no descartó que el episodio pudiera repetirse. “Espero que no me lo haya hecho c... de vuelta”, dijo entre risas, antes de aclarar que todo quedó “recontra filmado”.

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