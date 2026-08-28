Teleshow

Las imágenes de Lali Espósito y sus amigas en Río de Janeiro que alentaron los rumores de una despedida de soltera

La imagen compartida por Mery del Cerro desde un almuerzo en la zona de Leblon, mostró una mano con el anillo de compromiso y disparó las versiones sobre el festejo previo a la boda

Lali Espósito compartió sus vacaciones en la playa
Lali Espósito viajó a Río de Janeiro con sus amigas para celebrar su despedida de soltera antes de su casamiento con Pedro Rosemblat
Guardar

Un descuido digital habría terminado con el secreto. Una serie de imágenes en redes mostraron a Lali Espósito en Río de Janeiro junto a su grupo de amigas más cercano, lo que alentó los rumores de una despedida de soltera, a meses de dar el “sí” junto a Pedro Rosemblat.

El destino no fue casual: Brasil ya había sido el escenario elegido por la pareja en enero de 2026 para anunciar públicamente su compromiso, y ahora volvió a ser el marco de otro momento bisagra en la vida personal de la cantante.

PUBLICIDAD

La primera pista llegó de parte de Mery del Cerro, amiga cercana de la artista, quien compartió en sus historias de Instagram una postal de un almuerzo en el Janeiro Hotel, en el barrio de Leblon.

Lo que parecía una imagen gastronómica sin mayor relevancia escondía un detalle que los seguidores más atentos detectaron de inmediato: la mano de Lali, con su anillo de compromiso y sus accesorios habituales, apareció en el borde de la mesa. Esa imagen fue la chispa que encendió las especulaciones.

PUBLICIDAD

Un posteo de Mery del Cerro en el Janeiro Hotel de Leblon reveló la presencia de Lali Espósito por su anillo de compromiso
Un posteo de Mery del Cerro en el Janeiro Hotel de Leblon reveló la presencia de Lali Espósito por su anillo de compromiso

La confirmación definitiva no tardó en llegar. Horas después, circularon imágenes de Espósito en las calles cariocas, donde posó con fanáticos que la reconocieron durante la noche. En esas fotos, la cantante llevaba una blusa satinada de varios colores, pantalón negro y unos lentes de sol blancos con la inscripción “BRIDE” —novia, en inglés— en uno de los costados, el accesorio que se convirtió en la prueba más contundente del festejo. Telefe detalló que el accesorio también fue visto durante una salida nocturna.

El boliche elegido para arrancar la celebración fue Pink Flamingo, ubicado en la Rua Raul Pompéia 102, en pleno barrio de Copacabana. El lugar, que se autodefine en sus redes como “a casa mais POP do Rio”, es un bar-boliche LGBTQIA+ que funciona casi todos los días y que desde 2019 se consolidó como una referencia de la diversidad en la ciudad. Fue fundado por Vinícius Toledo y el DJ Thiago Araujo, quien buscaba replicar el sentido de comunidad de los bares de Nueva York o Santiago, según informó la revista Gente.

Las fotos de Lali Espósito en las calles de Río de Janeiro confirmaron la despedida de soltera con lentes blancos que decían “BRIDE”
Las fotos de Lali Espósito en las calles de Río de Janeiro confirmaron la despedida de soltera con lentes blancos que decían “BRIDE”

El local comenzó con capacidad para 150 personas y en septiembre de 2024 se mudó a un edificio de 1.000 metros cuadrados que supo albergar a Le Boy, la discoteca gay más popular de la zona entre 1992 y 2016. Hoy tiene capacidad para unas 500 personas.

En su pista, la música de Madonna, Lady Gaga e hits latinos convive con shows de drag queens todos los días. El elenco estable incluye a Poseidon, Organzza y Kiarah Pucca, y el lugar ha recibido visitas internacionales de figuras del programa RuPaul’s Drag Race como BeBe Zahara Benet, Manila Luzon y Amanda Lepore. Los miércoles, cuando Lali estuvo presente, Pink Flamingo es sede de la fiesta Treta, con performances de reconocidas drag queens brasileñas.

La cantante Lali Espósito, con camiseta de Argentina, sonríe con la boca abierta y los ojos cerrados, abrazada por fans eufóricos en un concierto
El viaje de Lali Espósito a Río de Janeiro ocurrió en una pausa de su agenda, a un mes de su tercer show en River Plate del 26 de septiembre

El viaje se produjo en un momento de pausa en la agenda de Espósito. Tras semanas marcadas por las acusaciones del periodista Marcelo Polino, que luego fueron desmentidas, y a un mes de cerrar su gira No vayas a atender cuando el demonio llama con su tercer show en el estadio River Plate —previsto para el 26 de septiembre—, la cantante eligió tomarse un tiempo para su vida personal. Las versiones sobre una boda fijada para fin de año circulan desde hace meses, aunque la artista no confirmó ni negó públicamente ningún detalle al respecto.

Mientras Lali celebraba en Río, Rosemblat continuaba con sus compromisos laborales. El conductor tiene presentaciones de su espectáculo GET programadas para el 5 de septiembre en Córdoba y el 11 de septiembre en Rosario, de acuerdo con lo informado por Telefe.

Los fanáticos de la artista ya organizaron una acción colectiva para el show de River del 26 de septiembre: asistir al estadio con vinchas con velo y cotillón alusivo al “team bride”, además de manifestar el lema “1Amor”. La movida, que tomó forma en las redes, convierte al último concierto de la gira en un festejo anticipado del casamiento que se espera para los próximos meses.

Temas Relacionados

Lali EspósitoRío de Janeiro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El triste posteo de Vicente Viloni por la muerte de La Momia de Titanes en el Ring: “Se fue el más grande”

Juan Manuel Figueroa, el histórico luchador que encarnó a la figura más misteriosa del catch televisivo argentino durante 13 años, murió el 25 de agosto a los 76 años

El triste posteo de Vicente Viloni por la muerte de La Momia de Titanes en el Ring: “Se fue el más grande”

Quiénes son los dos populares influencers que se suman a MasterChef Celebrity

Las figuras, que cuentan con miles de seguidores, aceptaron el desafío de ser parte del reality de cocina conducido por Wanda Nara

Quiénes son los dos populares influencers que se suman a MasterChef Celebrity

Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

La modelo mostró imágenes de su escapada a la Patagonia junto a Nico Maccari y Vita

Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

El conductor grabó un video a la salida del centro médico en el que mostró el primer día de su nueva ronda de tratamiento oncológico y aseguró tener "mucha fuerza"

Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

A dos semanas de los fuertes dichos del futbolista hacia el actor chileno, el exdeportista dio a conocer su postura a raíz de su experiencia personal

Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

AMÉRICA

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

El tribunal condena a 26 años de prisión a Ángel Pérez Iguardia por el asesinato de un oftalmólogo en Guatemala

El Gobierno dominicano activa la organización de la 41.ª sesión de la CEPAL

Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos

MALDITOS NERDS

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

‘Zoopunk’ presenta a Rayton, Braton y Trixie con un nuevo tráiler de acción

Once Human llega a consolas y anuncia la expansión marina ‘Isles of Abyss’

‘Sea of Remnants’ prepara su beta de diciembre para PC, consolas y móviles

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

DEPORTES

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”