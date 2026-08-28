Guatemala

Guatemala entrega a un presunto integrante de la MS-13 expulsado de México y buscado por El Salvador

Se trata de Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho”, de 24 años, trasladado por Guatemala hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa

Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo a 55 salvadoreños por extorsión, portación ilegal de armas de fuego y vínculos con pandillas.
México entregó a Guatemala a Jonathan Stanley Ventura Umaña, presunto integrante de la Mara Salvatrucha MS-13, requerido por la justicia de El Salvador. (PNC de Guatemala)
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Autoridades de México entregaron a Guatemala a Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho” o “Nacho”, presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), expulsado de territorio mexicano y requerido por la justicia salvadoreña.

El operativo, resultado de la cooperación entre México, Guatemala y El Salvador, fue confirmado por la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca.

Según el informe policial, Ventura Umaña es requerido por las autoridades salvadoreñas por los delitos de agrupaciones ilícitas, desaparición de personas y homicidio agravado.

Lo detuvieron en México

Jonathan Stanley Ventura Umaña, de 24 años, se encontraba en situación migratoria irregular en México.

Según la orden de captura emitida el 26 de marzo de 2026 por las autoridades salvadoreñas, Ventura Umaña es investigado por delitos graves que incluyen agrupaciones ilícitas y homicidio agravado.

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Las fuerzas de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC lo trasladaron hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, donde fue entregado oficialmente a representantes de El Salvador.

De acuerdo con el informe policial, la entrega se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

La expulsión de pandilleros salvadoreños desde México

Con la entrega de “Macho”, ya suman siete presuntos pandilleros salvadoreños expulsados de México y trasladados a El Salvador a través de Guatemala. Esta cifra corresponde únicamente al mes de agosto.

Entre estos se incluye a un individuo capturado también este jueves 27 de agosto. Se trata de Víctor Manuel Vigil Rivas, de 28 años, alias “Escorpión”, presunto integrante del Barrio 18. Fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de San Cristóbal, Jutiapa.

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Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo a 55 salvadoreños por extorsión, portación ilegal de armas de fuego y vínculos con pandillas.
Víctor Manuel Vigil Rivas, de 28 años, alias "Escorpión", fue entregado también este jueves 27 de agosto. (PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil guatemalteca detalló que los capturados permanecían en México de forma irregular y que la cooperación regional busca fortalecer la seguridad y desarticular células criminales.

Detenciones y deportaciones en Guatemala

Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo al menos a 55 ciudadanos salvadoreños por delitos relacionados con extorsión, portación ilegal de armas de fuego y pandillas.

De ese total, 29 fueron entregados a la justicia de El Salvador y el resto permanece en cárceles guatemaltecas, según datos oficiales citados por EFE.

Las autoridades reportaron la incautación de municiones de uso militar, drogas y vehículos robados durante los operativos.

Varios de los detenidos intentaron ocultarse en residenciales o utilizar testaferros para evadir los controles policiales y migratorios.

Estadísticas de repatriaciones y juzgamiento

De acuerdo con registros oficiales, las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron a 93 pandilleros salvadoreños en 2025, de los cuales 46 fueron repatriados y el resto procesados en tribunales de Guatemala.

En lo que va de agosto de 2026, seis miembros más de pandillas han sido devueltos a El Salvador tras su expulsión desde México.

Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo a 55 salvadoreños por extorsión, portación ilegal de armas de fuego y vínculos con pandillas.
Guatemala también recibió a 2.284 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, en un esquema de tránsito temporal que excluye la figura de tercer país seguro. (Instituto Guatemalteco de Migración)

Flujo de mexicanos deportados por Guatemala

En el marco de los operativos de movilidad y repatriación en la región, el gobierno guatemalteco ha recibido a 2.284 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos durante el último año.

Estos migrantes permanecen menos de 24 horas en territorio guatemalteco bajo condición de tránsito antes de ser retornados definitivamente a México, con los costos cubiertos por los gobiernos involucrados.

Las autoridades guatemaltecas han descartado la figura de “tercer país seguro” para estos casos.

Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo a 55 salvadoreños por extorsión, portación ilegal de armas de fuego y vínculos con pandillas.
Durante el primer semestre de 2026, la PNC de Guatemala detuvo a 55 salvadoreños por extorsión, portación ilegal de armas de fuego y vínculos con pandillas. (Instituto Guatemalteco de Migración)

Cooperación regional y seguridad

La PNC de Guatemala afirmó que estos procedimientos reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional entre Guatemala, México y El Salvador para enfrentar la delincuencia organizada y el crimen transnacional.

Esta estrategia ha permitido capturar y extraditar a integrantes de estructuras criminales, así como mejorar los controles migratorios y de seguridad en la región.

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