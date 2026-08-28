Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27

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Boca Juniors presentó este jueves su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, un diseño que recupera referencias de los primeros años del club y que estará disponible para la venta desde este viernes 28 de agosto a partir de las 10 de la mañana.

El lanzamiento tuvo lugar en el Estadio Alberto J. Armando, donde el club organizó una presentación especial en la renovada platea L e incluyó una proyección sobre los palcos de La Bombonera. A través de sus redes sociales, Boca definió la nueva indumentaria como “un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize”.

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Tomy Aranda posa con la nueva camiseta alternativa de Boca Juniors

El modelo tiene como base el color blanco sobre el que se distribuyen finos bastones verticales en azul marino. El diseño se completa con una franja horizontal blanca en el pecho, cuello redondo azul marino, puños a tono con vivos finos y el clásico logo Trefoil de la marca alemana en lugar del escudo de tres tiras moderno. Las tres tiras características de la marca lucen sobre los hombros en azul marino.

La propuesta visual toma como punto de partida dos referencias históricas. La primera remite a la equipación alternativa que Boca utilizó en la temporada 2006/07, año de su última coronación en la Copa Libertadores. La segunda va más atrás aún: evoca la primera camiseta de la historia del club, con la que el Xeneize salió a la cancha en 1906 —un año después de su fundación el 3 de abril de 1905— con una prenda blanca con delgadas líneas negras.

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La casaca está inspirada en los orígenes del club

“De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, reza el concepto elegido para acompañar el lanzamiento. La marca vincula el diseño con el espíritu de los inmigrantes genoveses que contribuyeron a construir la identidad del club en el barrio de La Boca, y presenta la camiseta como una pieza que transforma esa evocación histórica en una prenda moderna.

En materia técnica, la indumentaria incorpora el sistema Climacool, con zonas de ventilación estratégicas distribuidas a lo largo de la tela para favorecer la transpirabilidad durante el esfuerzo físico. El escudo del club aparece sobre el pecho en su versión sin estrellas, un detalle que la diferencia de otras camisetas recientes del conjunto xeneize.

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La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27 evoca la primera equipación del Xeneize de 1906

El estreno de la nueva casaca en cancha no se produciría el viernes ante Lanús por el Torneo Clausura. El debut podría darse el miércoles 2 de septiembre, en el partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, aunque el club aún no emitió confirmación oficial al respecto.

Las fotos de la nueva camiseta de Boca Juniors:

La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27

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