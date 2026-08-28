Deportes

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

La indumentaria tiene base blanca con bastones azul marino y evoca la primera equipación del Xeneize de 1906; sale a la venta este viernes

nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27
Guardar

Boca Juniors presentó este jueves su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27, un diseño que recupera referencias de los primeros años del club y que estará disponible para la venta desde este viernes 28 de agosto a partir de las 10 de la mañana.

El lanzamiento tuvo lugar en el Estadio Alberto J. Armando, donde el club organizó una presentación especial en la renovada platea L e incluyó una proyección sobre los palcos de La Bombonera. A través de sus redes sociales, Boca definió la nueva indumentaria como “un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize”.

PUBLICIDAD

nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
Tomy Aranda posa con la nueva camiseta alternativa de Boca Juniors

El modelo tiene como base el color blanco sobre el que se distribuyen finos bastones verticales en azul marino. El diseño se completa con una franja horizontal blanca en el pecho, cuello redondo azul marino, puños a tono con vivos finos y el clásico logo Trefoil de la marca alemana en lugar del escudo de tres tiras moderno. Las tres tiras características de la marca lucen sobre los hombros en azul marino.

La propuesta visual toma como punto de partida dos referencias históricas. La primera remite a la equipación alternativa que Boca utilizó en la temporada 2006/07, año de su última coronación en la Copa Libertadores. La segunda va más atrás aún: evoca la primera camiseta de la historia del club, con la que el Xeneize salió a la cancha en 1906 —un año después de su fundación el 3 de abril de 1905— con una prenda blanca con delgadas líneas negras.

PUBLICIDAD

nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La casaca está inspirada en los orígenes del club

“De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, reza el concepto elegido para acompañar el lanzamiento. La marca vincula el diseño con el espíritu de los inmigrantes genoveses que contribuyeron a construir la identidad del club en el barrio de La Boca, y presenta la camiseta como una pieza que transforma esa evocación histórica en una prenda moderna.

En materia técnica, la indumentaria incorpora el sistema Climacool, con zonas de ventilación estratégicas distribuidas a lo largo de la tela para favorecer la transpirabilidad durante el esfuerzo físico. El escudo del club aparece sobre el pecho en su versión sin estrellas, un detalle que la diferencia de otras camisetas recientes del conjunto xeneize.

nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27 evoca la primera equipación del Xeneize de 1906

El estreno de la nueva casaca en cancha no se produciría el viernes ante Lanús por el Torneo Clausura. El debut podría darse el miércoles 2 de septiembre, en el partido ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, aunque el club aún no emitió confirmación oficial al respecto.

Las fotos de la nueva camiseta de Boca Juniors:

nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27
nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27
nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27
nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27
nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27
nueva camiseta alternativa de boca juniors 2026-27
La nueva camiseta alternativa de Boca Juniors 2026-27

Temas Relacionados

Boca Juniors

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Los dos seleccionados se encuentran en instancias definorias del certamen ecuménico. “Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo”, señaló Anibal Fernández -presidente de la Confederación Argentina de Hockey-, en diálogo con Infobae

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

El peruano se impuso frente al argentino por 7-6(4), 4-6 y 6-2 y este viernes buscará un lugar en la final ante el francés Benjamin Bonzi

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Pincha se llevó la victoria en Florencio Varela y espera en la próxima ronda por Platense o Instituto, que juegan en último turno en Rosario

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

El club xeneize publicó un video de entrenamiento con un fondo musical particular, horas después de que Independiente Santa Fe eliminara al Millonario en los octavos de final

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

Luego de la fractura que forzó la postergación del combate anunciado en septiembre de 2025, el excampeón de peso pesado ratificó su alta médica y destacó el deseo de enfrentar a su rival en un cruce que aún no tiene sede ni fecha oficial

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

MALDITOS NERDS

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

‘Zoopunk’ presenta a Rayton, Braton y Trixie con un nuevo tráiler de acción

Once Human llega a consolas y anuncia la expansión marina ‘Isles of Abyss’

‘Sea of Remnants’ prepara su beta de diciembre para PC, consolas y móviles

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

ENTRETENIMIENTO

Jamie Foxx confirma que le pidió a Quentin Tarantino eliminar una escena de violación de ‘Django Unchained’

Jamie Foxx confirma que le pidió a Quentin Tarantino eliminar una escena de violación de ‘Django Unchained’

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Sydney Sweeney se desnuda para la nueva campaña de su marca de lencería Syrn

El director de ‘Avengers: Doomsday’ revela qué película es necesaria de ver antes del estreno de la esperada cinta de Marvel

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

INFOBAE AMÉRICA

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

El tribunal condena a 26 años de prisión a Ángel Pérez Iguardia por el asesinato de un oftalmólogo en Guatemala

El Gobierno dominicano activa la organización de la 41.ª sesión de la CEPAL

Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos