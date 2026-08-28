Costa Rica

Detienen en Costa Rica a siete hombres por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

Doce allanamientos fueron ejecutados este jueves en distintos puntos de Costa Rica. Las autoridades decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento que serán analizados como parte de las investigaciones.

Agentes del OIJ realizaron 12 allanamientos en diferentes puntos de Costa Rica como parte de investigaciones por presunta tenencia y difusión de material de abuso y explotación sexual infantil. Crédito: OIJ
Agentes del OIJ realizaron 12 allanamientos en diferentes puntos de Costa Rica como parte de investigaciones por presunta tenencia y difusión de material de abuso y explotación sexual infantil. Crédito: OIJ
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves a siete hombres sospechosos del delito de tenencia y difusión de material de abuso y explotación sexual infantil, durante un operativo simultáneo desarrollado en distintas comunidades del territorio costarricense.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, quienes realizaron un total de 12 allanamientos.

Los operativos se desarrollaron en diferentes puntos del país, entre ellos Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Guápiles, La Unión, Upala, Mora, Sabanilla, Cachí, Cervantes de Cartago y Guácimo.

En Pérez Zeledón se efectuaron dos de las intervenciones, mientras que las restantes diligencias se distribuyeron entre las demás localidades señaladas por la Policía Judicial.

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Como resultado de los allanamientos fueron detenidos siete hombres identificados por sus apellidos como Ilama, de 25 años; Chavarría, de 22; Alfaro, de 43; Alvarado, de 23; Álvarez, de 24; Vega, de 33; y Araya, de 25 años.

El operativo permitió la detención de siete hombres de entre 22 y 43 años, quienes serán puestos a las órdenes del Ministerio Público. Crédito: OIJ
El operativo permitió la detención de siete hombres de entre 22 y 43 años, quienes serán puestos a las órdenes del Ministerio Público. Crédito: OIJ

OIJ decomisó dispositivos electrónicos

Además de las detenciones, durante las intervenciones los investigadores decomisaron distintos elementos considerados relevantes para avanzar con las pesquisas.

Entre la evidencia recopilada se encuentran aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y otros insumos de interés para la investigación.

Ese material deberá ser sometido a los respectivos análisis forenses con el propósito de determinar su contenido y establecer su eventual relación con los hechos investigados.

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“Además de su detención se logró el decomiso de aparatos electrónicos, además de dispositivos de almacenamiento y otros insumos importantes para esta investigación”, explicó el OIJ.

Los investigadores decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a análisis forenses. Crédito: OIJ
Los investigadores decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a análisis forenses. Crédito: OIJ

Un operativo en varias provincias

La amplitud geográfica de las diligencias obligó a desplegar investigadores en varios puntos de Costa Rica durante la mañana de este jueves.

Las intervenciones abarcaron sectores de San José, Cartago, Alajuela y Limón, además de Pérez Zeledón, en la zona sur del país.

La operación estuvo enfocada específicamente en ubicar a los hombres requeridos por las autoridades y recopilar evidencia digital que permita profundizar las investigaciones.

Los delitos relacionados con material de abuso y explotación sexual infantil suelen depender en buena medida del análisis de dispositivos tecnológicos, debido a que teléfonos celulares, computadoras, discos duros, memorias y otros soportes pueden contener información relevante para determinar la existencia, almacenamiento o circulación del material investigado.

En este caso, el OIJ confirmó únicamente que fueron decomisados equipos electrónicos y unidades de almacenamiento, sin ofrecer por ahora mayores detalles sobre su contenido.

Una vez asegurada la evidencia, los especialistas deberán efectuar los respectivos peritajes con el objetivo de recuperar y analizar información que pueda ser utilizada dentro del proceso penal.

La operación estuvo a cargo de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ, bajo dirección funcional del Ministerio Público. Crédito: OIJ
La operación estuvo a cargo de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ, bajo dirección funcional del Ministerio Público. Crédito: OIJ

Los detenidos serán remitidos al Ministerio Público

Tras finalizar los allanamientos, los siete sospechosos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales.

Los hombres serán presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se definirá si corresponde solicitar medidas cautelares ante un juzgado penal.

El OIJ recalcó que las detenciones se realizaron como parte de investigaciones por el delito señalado y que será el avance del proceso judicial el que determine las responsabilidades individuales de los involucrados.

Los allanamientos se ejecutaron en localidades como Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Guápiles, La Unión, Upala, Mora y distintas comunidades de Cartago. Crédito: OIJ
Los allanamientos se ejecutaron en localidades como Pérez Zeledón, Desamparados, Turrialba, Guápiles, La Unión, Upala, Mora y distintas comunidades de Cartago. Crédito: OIJ

Por tratarse de personas investigadas y no de condenados mediante sentencia firme, los siete mantienen su condición de sospechosos mientras continúa el proceso.

La Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes concentra investigaciones relacionadas con delitos que afectan particularmente a poblaciones vulnerables y que, en algunos casos, pueden involucrar el uso de plataformas digitales y tecnologías de comunicación.

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