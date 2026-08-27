Sofía Jujuy y Eva Bargiela parodiaron Popstars y mostraron cómo serían sus audiciones

Eva Bargiela y Sofía Jujuy parodiaron Popstars y mostraron cómo serían sus audiciones

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A días del estreno de Popstars por Telefe, y después de que varias audiciones del ciclo se viralizaran en redes sociales, Eva Bargiela y Sofía Jujuy Jiménez se sumaron a la conversación con una parodia del formato de casting en la que imaginaron cómo serían sus propias audiciones. La escena contó con la participación de Nacho Castañares, que ofició de conductor de un ficticio reality bautizado “Putstars”.

En el intercambio, Castañares abrió la secuencia con una presentación en tono de concurso. “Queremos hacer nuestro propio reality. Por eso vamos a presentar ¡Putstars! Contanos tu nombre y de dónde sos”, planteó al darle paso a Bargiela.

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Con una interpretación que replicó el estilo de algunas pruebas que circularon en internet, Eva Bargiela respondió: “Bueno, yo soy Eva, soy de Moreno. Me autopercibo de veinticinco años”. Ante la consulta sobre su vínculo con el canto, continuó con el mismo registro humorístico: “Canto desde recién, cuando me anoté acá al casting”.

La modelo amplió luego su presentación con otra frase que reforzó el tono de la parodia. “Mi sueño es hacer algo útil. Así que nada, vine acá a ver si puedo hacer algo útil y un aporte al mundo, porque todavía no se me dio”, dijo. Después aclaró: “No es que nunca canté, nunca canté con un micrófono, en casa canto. O sea, he cantado”.

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Sofía Jujuy y Eva Bargiela recordaron cómo fueros los primeros besos de su adolescencia: “No me lo olvido más”

Cuando Castañares le indicó que comenzara su prueba para Putstars, Bargiela interpretó un fragmento de la canción “Solamente tú” de Christina Aguilera: “Ven conmigo, ven conmigo, baby. Es hoy la ocasión, tengo hecho el corazón. Ven conmigo. Quieres tú, ya la fiesta comenzó”.

La segunda audición quedó a cargo de Sofía Jujuy Jiménez, que apareció caracterizada con el número 666, saco azul, chaleco blanco y lentes oscuros. En la ficción, se presentó con otro nombre y otra procedencia. “Roberta. Veinticinco. De Río Cuarto”, contestó cuando le pidieron sus datos.

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Después, ante la pregunta sobre qué tema iba a cantar, respondió: “Lo que vos quieras, bebé”. Fue entonces cuando sonó “Fanático” de Lali y la joven comenzó: “No voy a vivir con miedo a nacer”. La escena dio un giro cuando quedó en evidencia que no estaba cantando en vivo, sino haciendo playback.

Esa situación motivó la intervención de otra de las panelistas, que le marcó: “Tenés que cantar. La cantante muda”. Frente a esa observación, Jiménez sostuvo: “No sé la letra”.

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La parodia se publicó en medio del fuerte movimiento que generó Popstars antes de su debut, con recortes de audiciones que circularon con amplitud en plataformas digitales. En ese contexto, Bargiela y Jujuy retomaron varios de esos códigos para construir una pieza humorística centrada en exagerar el formato televisivo de los castings.

La concursante que generó una ola de comentarios en las redes por su versión muy propia del hit de Rosalía visitó el streaming de Juli Poggio, Sofi Gonet y Valen Rizzuti (Video: Streams Telefe)

El estreno de Popstars en Telefe le dio al canal un impulso en una franja clave de la programación. En un contexto de disputa por el rating y con un arranque de agosto flojo para la televisión abierta, el debut del reality consiguió afirmarse como una de las apuestas más fuertes del prime time.

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Conducido por Nico Vázquez, el ciclo abrió con las imágenes del proceso de selección de las participantes. El casting digital convocó a 3.000 jóvenes en el estadio Mary Terán de Weiss, en la Ciudad de Buenos Aires, en el inicio de una búsqueda orientada a formar una nueva banda pop femenina.

El jurado quedó integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor Charlie García, mientras que Martín Cirio se sumó como coach espiritual. El equipo también contó con la participación de la directora vocal Vir Módica y del productor musical Fernando López Rossi. La premisa del programa apunta a encontrar talento, presencia escénica y carisma en un proceso de selección que busca elegir a las futuras integrantes del grupo.

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Durante la primera emisión, las aspirantes se presentaron ante el jurado en audiciones breves, en las que debieron exponer sus condiciones vocales y su desenvolvimiento frente a cámara. El programa también mostró parte del trabajo del staff en la instancia de preselección, con acompañamiento y asistencia a las candidatas a lo largo de la jornada.

Ese esquema, centrado en la combinación de competencia, casting y detrás de escena, le permitió al formato captar rápido la atención de la audiencia. Pasadas las 22, Popstars alcanzó 11,3 puntos de rating y registró un pico de 11,9, el número más alto de la noche en la televisión abierta.

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Con esas cifras, el reality se ubicó al frente de su franja y superó a los ciclos de la competencia. En El Trece, Es mi sueño abrió la noche desde las 21 con una gala en la que participaron figuras como Yayo Guridi, Michelle Masson, Miguel Ángel Rodríguez, Lizard, Martín Souto, Leticia Brédice, Iván Ramírez y Ailén Peralta, quien regresó al programa tras haber formado parte de la edición anterior. El envío comenzó con un piso de 6,3 puntos y quedó en segundo lugar dentro del segmento horario.