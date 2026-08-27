Teleshow

Sofía Jujuy y Eva Bargiela parodiaron Popstars y mostraron cómo serían sus audiciones

Las modelos se sumaron al furor por las audiciones virales del programa y, junto a Nacho Castañares, improvisaron un casting ficticio con mucho humor

Eva Bargiela y Sofía Jujuy parodiaron Popstars y mostraron cómo serían sus audiciones
Guardar

A días del estreno de Popstars por Telefe, y después de que varias audiciones del ciclo se viralizaran en redes sociales, Eva Bargiela y Sofía Jujuy Jiménez se sumaron a la conversación con una parodia del formato de casting en la que imaginaron cómo serían sus propias audiciones. La escena contó con la participación de Nacho Castañares, que ofició de conductor de un ficticio reality bautizado “Putstars”.

En el intercambio, Castañares abrió la secuencia con una presentación en tono de concurso. “Queremos hacer nuestro propio reality. Por eso vamos a presentar ¡Putstars! Contanos tu nombre y de dónde sos”, planteó al darle paso a Bargiela.

PUBLICIDAD

Con una interpretación que replicó el estilo de algunas pruebas que circularon en internet, Eva Bargiela respondió: “Bueno, yo soy Eva, soy de Moreno. Me autopercibo de veinticinco años”. Ante la consulta sobre su vínculo con el canto, continuó con el mismo registro humorístico: “Canto desde recién, cuando me anoté acá al casting”.

La modelo amplió luego su presentación con otra frase que reforzó el tono de la parodia. “Mi sueño es hacer algo útil. Así que nada, vine acá a ver si puedo hacer algo útil y un aporte al mundo, porque todavía no se me dio”, dijo. Después aclaró: “No es que nunca canté, nunca canté con un micrófono, en casa canto. O sea, he cantado”.

PUBLICIDAD

Sofía Jujuy y Eva Bargiela recordaron cómo fueros los primeros besos de su adolescencia: “No me lo olvido más”
Sofía Jujuy y Eva Bargiela recordaron cómo fueros los primeros besos de su adolescencia: “No me lo olvido más”

Cuando Castañares le indicó que comenzara su prueba para Putstars, Bargiela interpretó un fragmento de la canción “Solamente tú” de Christina Aguilera: “Ven conmigo, ven conmigo, baby. Es hoy la ocasión, tengo hecho el corazón. Ven conmigo. Quieres tú, ya la fiesta comenzó”.

La segunda audición quedó a cargo de Sofía Jujuy Jiménez, que apareció caracterizada con el número 666, saco azul, chaleco blanco y lentes oscuros. En la ficción, se presentó con otro nombre y otra procedencia. “Roberta. Veinticinco. De Río Cuarto”, contestó cuando le pidieron sus datos.

Después, ante la pregunta sobre qué tema iba a cantar, respondió: “Lo que vos quieras, bebé”. Fue entonces cuando sonó “Fanático” de Lali y la joven comenzó: “No voy a vivir con miedo a nacer”. La escena dio un giro cuando quedó en evidencia que no estaba cantando en vivo, sino haciendo playback.

Esa situación motivó la intervención de otra de las panelistas, que le marcó: “Tenés que cantar. La cantante muda”. Frente a esa observación, Jiménez sostuvo: “No sé la letra”.

La parodia se publicó en medio del fuerte movimiento que generó Popstars antes de su debut, con recortes de audiciones que circularon con amplitud en plataformas digitales. En ese contexto, Bargiela y Jujuy retomaron varios de esos códigos para construir una pieza humorística centrada en exagerar el formato televisivo de los castings.

La concursante que generó una ola de comentarios en las redes por su versión muy propia del hit de Rosalía visitó el streaming de Juli Poggio, Sofi Gonet y Valen Rizzuti (Video: Streams Telefe)

El estreno de Popstars en Telefe le dio al canal un impulso en una franja clave de la programación. En un contexto de disputa por el rating y con un arranque de agosto flojo para la televisión abierta, el debut del reality consiguió afirmarse como una de las apuestas más fuertes del prime time.

Conducido por Nico Vázquez, el ciclo abrió con las imágenes del proceso de selección de las participantes. El casting digital convocó a 3.000 jóvenes en el estadio Mary Terán de Weiss, en la Ciudad de Buenos Aires, en el inicio de una búsqueda orientada a formar una nueva banda pop femenina.

El jurado quedó integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor Charlie García, mientras que Martín Cirio se sumó como coach espiritual. El equipo también contó con la participación de la directora vocal Vir Módica y del productor musical Fernando López Rossi. La premisa del programa apunta a encontrar talento, presencia escénica y carisma en un proceso de selección que busca elegir a las futuras integrantes del grupo.

Durante la primera emisión, las aspirantes se presentaron ante el jurado en audiciones breves, en las que debieron exponer sus condiciones vocales y su desenvolvimiento frente a cámara. El programa también mostró parte del trabajo del staff en la instancia de preselección, con acompañamiento y asistencia a las candidatas a lo largo de la jornada.

Ese esquema, centrado en la combinación de competencia, casting y detrás de escena, le permitió al formato captar rápido la atención de la audiencia. Pasadas las 22, Popstars alcanzó 11,3 puntos de rating y registró un pico de 11,9, el número más alto de la noche en la televisión abierta.

Con esas cifras, el reality se ubicó al frente de su franja y superó a los ciclos de la competencia. En El Trece, Es mi sueño abrió la noche desde las 21 con una gala en la que participaron figuras como Yayo Guridi, Michelle Masson, Miguel Ángel Rodríguez, Lizard, Martín Souto, Leticia Brédice, Iván Ramírez y Ailén Peralta, quien regresó al programa tras haber formado parte de la edición anterior. El envío comenzó con un piso de 6,3 puntos y quedó en segundo lugar dentro del segmento horario.

Temas Relacionados

Eva BargielaSofía Jujuy Jiménez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

La modelo mostró imágenes de su escapada a la Patagonia junto a Nico Maccari y Vita

Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

El conductor grabó un video a la salida del centro médico en el que mostró el primer día de su nueva ronda de tratamiento oncológico y aseguró tener "mucha fuerza"

Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

A dos semanas de los fuertes dichos del futbolista hacia el actor chileno, el exdeportista dio a conocer su postura a raíz de su experiencia personal

Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

Esteban Lamothe reveló quién será su nuevo compañero en Secreto en la Montaña: “Un chongazo”

Después de que Benjamín Vicuña anunció su salida de la obra, el actor fue consultado sobre quién lo acompañará arriba de las tablas

Esteban Lamothe reveló quién será su nuevo compañero en Secreto en la Montaña: “Un chongazo”

Quiénes son los invitados del fin de semana de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Música, deporte, teatro y actualidad se mezclan en tres propuestas que el sábado 29 y el domingo 30 de agosto reúnen figuras diversas en la pantalla abierta

Quiénes son los invitados del fin de semana de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

AMÉRICA

Entre apagones diarios: así se preparan los padres, niños, maestros y distribuidores de uniformes para el inicio de clases en Cuba

Entre apagones diarios: así se preparan los padres, niños, maestros y distribuidores de uniformes para el inicio de clases en Cuba

Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones recibe máxima distinción de la Universidad de Costa Rica

República Dominicana: El juez Franny González abre el juicio de fondo por el colapso en la discoteca Jet Set

El guatemalteco Lester Martínez defiende este sábado su título interino supermediano en Los Ángeles

El brazo extendido del Estado chino

MALDITOS NERDS

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

‘Zoopunk’ presenta a Rayton, Braton y Trixie con un nuevo tráiler de acción

Once Human llega a consolas y anuncia la expansión marina ‘Isles of Abyss’

‘Sea of Remnants’ prepara su beta de diciembre para PC, consolas y móviles

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

DEPORTES

Lo que no se vio de la despedida de Coudet en River: los presentes y el abrazo del final

Lo que no se vio de la despedida de Coudet en River: los presentes y el abrazo del final

De la gimnasia rítmica y la psicología a marcar más de 120 goles: la historia de Julieta Jankunas, la heroína de Las Leonas en el Mundial

Cuándo jugarán las Leonas la final del Mundial de hockey femenino: rival, hora y todo lo que hay que saber

La particularidad en el nuevo contrato de Colapinto con Alpine y los detalles ocultos detrás del anuncio de su continuidad en la F1

Argentina-Turquía por la Copa Davis: cuándo estará lista la cancha, qué pelotas se usarán y todos los detalles de la serie