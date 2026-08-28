Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y se clasificó para las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem (Crédito: ATP Tour)

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El peruano Ignacio Buse se clasificó para las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem, que se disputa sobre canchas de cemento, al derrotar al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 7-6(4), 4-6 y 6-2.

Ante una temperatura de 28 grados, cielo nublado y una humedad que promedió el 68%, se puso en marcha el encuentro entre los sudamericanos en la cancha central del Complejo de Tenis de Wake Forest. Cerúndolo, 51° del escalafón mundial, tomó la iniciativa y se colocó 3-0, mientras que a Buse (36°) le costó adaptarse a las condiciones climáticas y al juego de su rival.

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En el cuarto game, el peruano pudo descontar uno de los dos quiebres de ventaja que tenía el argentino. A partir de ese momento, Juanma comenzó a frustrarse, a pesar de que Sebastián Prieto, su entrenador, intentaba alentarlo y transmitirle tranquilidad. El limeño siguió luchando y, cuando el argentino sacó para quedarse con el set, logró recuperar el servicio. El desenlace de la primera manga se definió en el tie-break, que quedó en manos del peruano por 7-6(4).

En el segundo parcial, a ambos tenistas les costó encontrar regularidad. Una vez más, Cerúndolo se adelantó 3-0 en un abrir y cerrar de ojos. Durante los cambios de lado, el porteño se mostró molesto con uno de sus isquiotibiales, aunque nunca llamó al fisioterapeuta.

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Juan Manuel Cerúndolo cayó frente al peruano Ignacio Buse en los cuartos de final del ATP de Winston-Salem

En el quinto game, Nacho recuperó el quiebre, pero no pudo confirmarlo en el juego siguiente. Al igual que en el set anterior, el zurdo sacó para igualar el marcador, pero tampoco pudo conseguirlo. En el game posterior, el argentino aprovechó la oportunidad, quebró el servicio de su rival y estiró la definición al tercer parcial, tras imponerse por 6-4.

En la última manga, Buse fue quien pegó primero. En el primer game no pudo concretar el break point, pero en el tercero demostró una verdadera valentía para contrarrestar las subidas a la red de su rival con tiros ganadores y consiguió quebrar el saque de Cerúndolo. De ahí en más, fue todo del peruano: evolucionó con sus golpes, puso en aprietos a Juanma y lo obligó a jugar muy atrás de la línea de fondo. Paciente y efectivo, se llevó el triunfo por 6-2.

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Con el triunfo frente al argentino, Buse alcanzó su cuarta semifinal en el ATP Tour, la primera en canchas rápidas. Su estreno en esta instancia fue en Gstaad 2025, donde cayó, casualmente, ante Juan Manuel Cerúndolo. Luego llegó a esa ronda en Río de Janeiro 2026, torneo en el que perdió frente al chileno Alejandro Tabilo (28°). La tercera fue en Hamburgo, donde derrotó al neoyorquino Aleksandar Kovacevic (89°) y avanzó a la final, en la que posteriormente se consagró campeón.

Por un lugar en la final, se enfrentará con el francés Benjamin Bonzi (109°), verdugo del neerlandés Botic Van de Zandschulp (71°), por 7-6(5) y 6-4.

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La evolución en el juego y en la mente es notoria para el peruano de 22 años. En enero de 2026, Buse ingresó por primera vez al Top 100 y, rápidamente, en mayo se posicionó 31°, tras conseguir el ATP 500 de Hamburgo, proveniente de la clasificación, y derrotar en la final al estadounidense Tommy Paul (21°). El limeño registra 28 triunfos y 22 derrotas en 50 partidos.