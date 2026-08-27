Once Human llega a consolas y anuncia la expansión marina ‘Isles of Abyss’

Once Human, de Starry Studio.

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NetEase Games lanzó el 26 de agosto de 2026 la versión para consolas de Once Human, disponible gratis en PlayStation 5 y Xbox Series, y anunció que la expansión oceánica Isles of Abyss llegará a todas las plataformas durante octubre. La actualización, presentada durante Gamescom Opening Night Live, será la mayor incorporación de contenido publicada hasta ahora para el juego de supervivencia, aunque todavía no tiene un día exacto de estreno.

Una versión para consolas con más de 300 horas

La edición para PlayStation 5 y Xbox Series incluye más de 300 horas de contenido jugable, según la información difundida por NetEase. Once Human había debutado previamente en PC y también cuenta con una versión para dispositivos móviles, plataformas que podrán compartir servidores y avances con los nuevos jugadores de consolas.

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El lanzamiento incorpora juego cruzado completo, una función que permite que usuarios de distintas plataformas participen juntos en las mismas partidas. También ofrece progresión cruzada: el avance de una cuenta puede trasladarse entre PC, móviles y consolas compatibles, sin necesidad de comenzar una partida desde cero en cada dispositivo.

NetEase agregó un sistema de perspectiva en primera persona adaptado a los controles de consola. Los jugadores pueden cambiar de forma directa entre esa cámara y la perspectiva tradicional en tercera persona, lo que permite elegir una vista más cercana para explorar o apuntar sin retirar la alternativa original.

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El estreno estuvo acompañado por eventos conmemorativos dentro del juego. La información oficial no especifica durante cuánto tiempo estarán disponibles ni detalla todas sus recompensas, pero NetEase dirige a los jugadores al sitio oficial de Once Human para consultar las condiciones y próximas actualizaciones.

Isles of Abyss cambia la supervivencia al océano

Isles of Abyss llevará la partida a islas, la superficie del océano y zonas submarinas. El contenido fue mostrado mediante un avance durante el programa de apertura de Gamescom presentado por Geoff Keighley, donde NetEase lo describió como la mayor expansión desarrollada para Once Human hasta la fecha.

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La navegación será una parte central. Los jugadores comenzarán con una balsa básica de madera y podrán modificarla de manera progresiva hasta transformarla en una fortaleza marina. Las mejoras incluirán cañones y otras armas ofensivas destinadas a enfrentar las amenazas distribuidas por el nuevo mapa.

Las fuentes oficiales enumeran barcos fantasma, torres de vigilancia, bestias mecánicas, gigantes mecánicos y criaturas marinas de gran tamaño entre los peligros de la región. Estos enemigos aparecerán tanto en las rutas entre islas como en las profundidades, por lo que la preparación de la embarcación tendrá un peso directo en la exploración y el combate.

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La estructura propone que los vehículos funcionen como bases móviles, en lugar de limitarse al transporte entre puntos. La expansión permitirá construir y mejorar distintas embarcaciones de forma secuencial, aunque NetEase todavía no detalló los materiales necesarios, los límites de personalización ni la forma en que estas fortalezas interactuarán con las bases terrestres existentes.

Tampoco se confirmó si Isles of Abyss tendrá requisitos previos de progreso o si los jugadores recién llegados podrán acceder inmediatamente a la región oceánica. Sí está previsto que el contenido se publique de manera simultánea en PC, móviles, PlayStation 5 y Xbox Series durante octubre de 2026.

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Once Human-SUMMER GAME FEST 2024

Beneficios distintos en PlayStation 5 y Xbox

Los usuarios de PlayStation 5 tendrán funciones específicas vinculadas con el control DualSense. La respuesta háptica buscará diferenciar superficies como el concreto mojado y la arena del desierto mediante vibraciones, mientras que los gatillos adaptativos ofrecerán resistencia al tensar un arco.

La versión de PlayStation 5 también incluye vibraciones de baja frecuencia durante los enfrentamientos contra monstruos gigantes y una tecnología de apuntado de precisión preparada para los combates con jefes. NetEase presenta estas opciones como ajustes destinados a facilitar el control y transmitir mediante el mando lo que sucede en el terreno.

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En Xbox, los miembros de Xbox Game Pass podrán obtener un avatar exclusivo, vales de prueba para cosméticos, paquetes de cupones de descuento y tarjetas de experiencia para el pase de batalla. Los atuendos incluidos entre las recompensas se actualizarán mensualmente, aunque no se informó qué artículos estarán disponibles durante cada período.

Once Human mantiene su modelo gratuito en ambas consolas. NetEase todavía debe comunicar el día exacto de lanzamiento de Isles of Abyss, pero mantiene octubre de 2026 como ventana oficial para su llegada simultánea a todas las plataformas.

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