Nora Colosimo le confesó a la mamá de L-Gante que no apoyaba la relación de Wanda Nara y el cantante: “Me hacía ruido”

Nora Colosimo le reveló a Claudia Valenzuela su pensamiento sobre el vínculo de sus hijos

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A más de un año de su separación, la relación entre Wanda Nara y L-Gante se convirtió en una de las más polémicas del espectáculo local a raíz de sus cruces, gestos y declaraciones públicas que mantuvieron a la pareja bajo tensión. Así las cosas, este jueves, Nora Colosimo decidió abrirse ante Claudia Valenzuela, la mamá del cantante y revelarle que siempre estuvo en contra de ese vínculo.

La confesión surgió en el programa de streaming de Colosimo cuando recordó cómo vivió el noviazgo entre los jóvenes. Según explicó, veía afectada la dinámica cotidiana de la familia por los horarios del músico y por la diferencia entre las rutinas de uno y otro. “Me parecía que eran dos vidas no compatibles”, señaló al referirse a esa etapa.

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En su relato, la madre de la empresaria detalló que solía hablar con su hija sobre esa situación. Contó que le decía a Wanda que había algo que no terminaba de cerrar en la convivencia de esos mundos, ya que el trabajo de L-Gante lo llevaba a acostarse tarde, mientras ella debía levantarse temprano para ocuparse de sus hijos. Incluso recordó que en alguna ocasión llegó a cruzárselo cuando ella preparaba el desayuno para los chicos.

La conversación también incluyó una pregunta de Kenny Palacios, quien quiso saber si hoy aceptaría una eventual reconciliación. Colosimo rechazó ese planteo en esos términos y respondió: “No es que yo acepto o no acepto. Esto lo voy a aclarar”. A continuación, volvió a poner el foco en el punto que más le inquietaba en aquel momento: “A mí me hacía ruido la noche por los chicos”.

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La mamá de la mediática opinó de la relación de su hija con el cantante

Lejos de plantear un enfrentamiento personal con el cantante, Nora vinculó su postura con el cuidado de sus nietos y con la rutina familiar. En ese tramo del diálogo, además, sumó una anécdota sobre el vínculo afectivo que sí existía entre el músico y las niñas. “Imaginate que querían que Elián fuera su padrino”, comentó al contar que una de sus nietas había expresado ese deseo, pese a que no están bautizadas.

La respuesta de Claudia Valenzuela aportó otro dato sobre esa cercanía. La madre del referente de la cumbia 420 contó que una de las nenas le había hecho un dibujo a Elián y que él todavía lo conserva. Ese detalle mostró que, más allá de la posición de Nora sobre la pareja, el vínculo del cantante con el entorno familiar había dejado gestos de afecto.

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De ese modo, la madre de Wanda Nara expuso por primera vez ante la mamá del artista que nunca vio con buenos ojos esa relación. Su argumento apuntó a la incompatibilidad entre los horarios del músico y la vida cotidiana de su hija con cinco hijos, una diferencia que, a su criterio, volvía difícil la continuidad del vínculo.

Después de su participación en el streaming, Nora Colosimo volvió a hablar del tema en LAM (América), cuando Ángel de Brito la llamó en vivo para consultarle por su encuentro con Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante.

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El conductor le comentó que le había llamado la atención verla junto a la mamá de Elián justo después de las recientes declaraciones del cantante. Colosimo explicó que la invitación formó parte de una idea pensada para darle impulso al ciclo en sus primeras emisiones y reconoció que la coincidencia con ese tema terminó potenciando la repercusión del encuentro.

Consultada sobre si la sorprendieron los dichos de Elián Valenzuela, Nora respondió que ya casi nada la sorprende, aunque admitió que se trata de una situación dolorosa. En ese marco, planteó el impacto que puede tener para una madre enterarse tiempo después de un episodio delicado ocurrido durante la infancia de su hijo, sobre todo cuando tuvo que dejarlo al cuidado de un familiar mientras trabajaba.

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“Es una cosa muy dolorosa”, expresó al referirse al contexto que rodeó ese relato. También señaló que muchas familias atraviesan situaciones similares por las exigencias diarias, con chicos que pasan gran parte del tiempo al cuidado de abuelos, tíos o empleados.

Más adelante, De Brito le preguntó qué tipo de relación mantenía con Claudia Valenzuela. Colosimo respondió que tenían un vínculo cordial, basado en saludos, comentarios en redes sociales y encuentros en fechas especiales. Incluso contó que este año asistió a su cumpleaños.

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La charla también volvió sobre su antigua postura frente a la relación entre Wanda Nara y L-Gante. Allí, Nora fue tajante y admitió que nunca estuvo de acuerdo con ese romance. Según explicó, siempre imaginó para sus hijas una vida familiar distinta y consideraba que la dinámica del cantante no encajaba con la rutina de Wanda, sobre todo por la crianza de sus cinco hijos.

“Creo que fui la única”, afirmó al señalar que, a diferencia de ella, el resto del entorno de su hija sí acompañó ese vínculo. Ante la repregunta del conductor, confirmó sin matices que fue la única persona de la familia que se manifestó en contra de la relación.

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Sobre el final, Ángel de Brito le preguntó si estaría presente en una eventual participación de Wanda Nara y L-Gante en MasterChef. Colosimo reveló que recibió la propuesta, aunque aclaró que todavía no confirmó su asistencia porque se trata de una grabación extensa y no cree poder estar.