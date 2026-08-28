Cultura

Qué leer esta semana: el chico que se mató, la mujer que ignoraba su embarazo y lo que contó Sarmiento tras su encuentro con San Martín

De un caso conmocionante a una escena clave de la Historia argentina, editada por Infobae en un ebook gratuito. Tres textos para leer esta semana entre el estupor, la intimidad y la política

Qué leer
Tres libros para una semana a pura intensidad.
Guardar

No creo que haya algo en común entre los tres libros que voy a proponer hoy. Salvo la pasión por leer de todo, por asomarse a todos los balcones de la experiencia humana, por ese rato de soledad en conexión con alguien lejano que es la lectura.

book img

Tanta gloria y tanto olvido

Por Domingo F. Sarmiento

eBook

Gratis

Descargar

En fin, hoy vamos a hablar de Tanta gloria y tanto olvido, un ebook gratuito publicado por Infobae Ediciones con textos originales de Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de cosas poco conocidas: en 1846 el sanjuanino fue a ver a José de San Martín en Francia. Después le contó sus impresiones a su amigo Antonino Aberastain en una carta y, al año siguiente, dio un discurso en el que daba la versión del Libertador sobre qué había pasado en Guayaquil. Esa carta y ese discurso se reproducen en el ebook, con un prólogo de Adrián Pignatelli, periodista especializado en Historia. Estos documentos son, también, la base a partir de la que se hizo el corto El libertador, que presentó hace días Infobae.

PUBLICIDAD

También tocaremos Caída de las nubes, una novela corta de la francesa Violaine Bérot, una autora a la que es inevitable presentar como la mujer que trabajaba en Inteligencia Artificial y un día dejó todo y se fue literalmente a vivir sin luz eléctrica a la montaña. Es la autora, también, de Como bestias, una novela que se volvió de culto y con la que se está haciendo, en Buenos Aires, una obra de teatro con dramaturgia de Marcelo Moncarz y Claudia Piñeiro.

Y, finalmente, comentaremos Ushuaia (un destino melodramático), donde el chileno Alberto Fuguet se inspira en un caso real —un adolescente que primero no aparecía en ningún lado y resultó que se había suicidado— para hacer una especie de thriller coral, en el que se lo busca, se va a su pasado, se sigue la vida de su madre, nacida y criada en San Luis pero emigrada a Santiago de Chile. Todo con un guiño amoroso a Manuel Puig, el autor de Boquitas pintadas.

PUBLICIDAD

Allá vamos.

1) “Tanta gloria y tanto olvido”, de Domingo Faustino Sarmiento

Portada de libro que muestra a Domingo F. Sarmiento y a José de San Martín representados por dos hombres de época que se dan la mano.
Infobae Ediciones publicó Tanta gloria y tanto olvido con un prólogo de Adrián Pignatelli y esos documentos sirvieron de base para el corto El libertador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“*A una legua de Mainville, no lejos de la margen del Sena, vive olvidado don José de San Martín”, escribe Sarmiento. Y define: “el primero y el más noble de los emigrados que han abandonado su patria, su porvenir, huyendo de la ovación que los pueblos americanos reservan para todos los que les sirven”. Es 1846, Sarmiento mismo es “un emigrado”, tiene 35 años, ha ido a ver a San Martín porque cómo no hacerlo, cómo no escucharlo. La charla, en la casa donde vive San Martín, en Grand Bourg, ha sido larga y ha tenido lo suyo. “Solos un día entero, tocándole con maña ciertas cuerdas”, se ufana el sanjuanino en la carta a su amigo Aberastain. Lo admira y también lo enoja: San Martín le habla de Rosas y no le habla mal: es el hombre al que ha legado su sable y al que considera un defensor de la patria frente a potencias europeas.

Un hombre en uniforme militar de época, bicornio y faja, monta un caballo negro al frente de una columna de soldados con fusiles y una bandera
Los escritos de Sarmiento dieron lugar al corto que hizo Infobae sobre San Martín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarmiento no puede dejar pasar eso, así que ahí deja de ver al general admirable y descubre al anciano: “Aquella inteligencia, tan clara en otro tiempo, declina ahora; aquellos ojos penetrantes, que de una mirada forjaban una página de la historia, estaban ahora turbios, y allá en la lejana tierra veían fantasmas de extranjeros, y todas sus ideas se confundían”.

Sin embargo, Sarmiento retoma su admiración en el discurso de recepción que dio en el Instituto Histórico de Francia en 1847. Es un texto con la pasión que suele manejar el sanjuanino. En el Instituto, Sarmiento despliega la versión de la Historia de San Martín. Cuenta, por ejemplo: “La historia de Venezuela desde 1814, en que Bolívar se apodera de Caracas, se liga en todos sus actos políticos a la persona del Libertador, que asume desde este momento la dictadura, la cual, según su significado romano, expresaba ya que la salvación de la República dependía de un solo hombre*”. Llegará hasta el encuentro entre los dos generales en Guayaquil, ese momento decisivo de la Historia americana. Dicen que el propio San Martín estuvo en el lugar escuchando el discurso y no negó nada.

2) “Caída de las nubes”, de Violaine Bérot

Cubierta de libro con manchas de acuarela, franja negra central con el nombre Violaine Bérot y secciones de color castaño y crema.
Violaine Bérot dijo a Infobae que en Caída de las nubes la protagonista necesita tiempo para decidir si acepta ser madre, pero el pueblo acelera esa definición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede una mujer estar embarazada y no advertir nunca que estaba embarazada? ¿Puede ser que se entere recién al parir? Y... ¿qué pasa entonces? ¿Acepta esa maternidad o le da la espalda al bebé? Con estos temas complicados se mete Violaine Bérot en Caída de las nubes. Las cosas pasan en una comunidad rural y pequeña, como la que ella eligió para vivir. Habrá apoyos incondicionales -un vecino que toma a la bebita de la bañadera, la abriga contra su pecho, la lleva así al hospital-, habrá una campaña para hacerle ropita y juntar las cosas que la nena necesita, habrá una votación para elegirle un nombre, habrá quien desconfíe de esa madre “desamorada” y hasta de ese padre que, él sí, conecta con la beba, la mima, la quiere cuidar.

Hay un poco de crítica y un poco de valoración a esas comunidades chiquitas, a los vínculos que ahí se producen. Hay reflexiones sobre los humanos a partir de la cercanía que quienes viven del campo tienen con los animales. Como: “Cuando tienes animales ni te lo planteas, entre la cría y la madre eliges a la madre, ya habrá tiempo de ocuparse de la cría, y si es demasiado tarde, pues mala suerte”.

Pero hay, sobre todo, una reflexión sobre qué es ser madre. En una entrevista con Infobae, Bérot, que acaba de pasar por Buenos Aires, dijo: “Será madre de todas formas porque hizo nacer al niño, pero no es ‘madre’ si no lo conserva. Es genitora, pero no es madre. En este libro, Marion no tiene tiempo de elegir. Todo va demasiado rápido. Ella necesita tiempo para elegir si acepta ser madre o no. Pero el pueblo va demasiado rápido”.

En la novela, las voces se mezclan y la historia se arma entre todos. Pero, como hizo Julio Cortázar en Rayuela, Bérot propone un recorrido alternativo, marcado por números, en el que se la puede leer de otra manera. Valen la pena las dos.

3) Ushuaia (un destino melodramático), de Alberto Fuguet

Portada del libro Ushuaia de Alberto Fuguet sobre fondo verde, con dos personas sentadas en reposeras mirando hacia el mar.
Ushuaia (un destino melodramático), de Alberto Fuguet, parte de un caso real de suicidio y sigue la historia de Bruno Lucero y de su madre entre San Luis y Santiago de Chile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El libro empieza con un cuento, un cuento firmado por Bruno Lucero, que gana un concurso. Una madre y un hijo están de viaje. La madre está enferma, va a morir. Y, antes, recuerda el alivio que sintió cuando murió su propia madre. ¿Al hijo le pasaría lo mismo? Por lo que sigue, podríamos creer que sí, pero nada de esto va a pasar porque Bruno Lucero no está por ninguna parte. Y es él -lo sabemos enseguida, no hay spoiler- el que muera. Suicidio.

Alberto Fuguet, el autor, fue uno de los escritores que integraron McOndo, una corriente literaria latinoamericana que, en los años 90, se distanció del realismo mágico y propuso hablar de un subcontinente más urbano y pop. Más Manuel Puig que Gabriel García Márquez. Con esa mirada escribió, también, Ushuaia, una historia que parte de un hecho real. “Un buen día de 2005 salgo a la calle de mi barrio, un barrio burgués, y estaba lleno de fotos de un chico con ojos inmensos negros, con pelo largo, medio hippie, con la inscripción “Perdido”. Tomé fotos y a los dos días el caso empezó a salir en el diario y se armó una campaña. Empezaron a averiguar cosas de él y empezaron a aparecer cosas en la prensa, como que tenía un blog”, contó a Infobae.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.
Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

Bruno, en la novela, tenía un blog titulado “Brunozepam”. Bruno es un chico criado solo por su madre, sin padre a la vista. Para nada. Lo del padre es un secreto que la madre promete revelar solo con un pie en la tumba aunque, sabemos, no llegará a hacerlo. Sensible, escritor y gay, Bruno está ligado a su madre y harto de ella.

Ella también tiene su historia y cómo concibió a Bruno es parte de ella. Viene de una sociedad rígida y -así lo señala Fuguet- “provinciana” en San Luis, Argentina. Santiago de Chile le resulta un lugar para la libertad.

No hay que olvidar lo del destino melodramático. Hay algo de ironía y algo de cariño en ese paréntesis que forma parte del título. Algo que suena a burla y a verdad, como estas palabras de la madre: “He vivido, he mirado, he visto como casi todo el mundo arruina sus vidas. El mayor error es creer que todo gira en torno al corazón”.

Hasta la próxima y felices lecturas.

Temas Relacionados

SarmientoJosé de San MartínQué leer esta semanaQué leer el fin de semanaBajalibrosViolaine BérotAlberto Fuguet

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El santo que renunció a todo y terminó usado por el fascismo: la increíble vida de San Francisco según un historiador italiano

En el nuevo trabajo de Alessandro Barbero, documentos inéditos y biografías olvidadas muestran la distancia entre el hombre real y el mito, y cómo su legado fue manipulado a lo largo de los siglos

El santo que renunció a todo y terminó usado por el fascismo: la increíble vida de San Francisco según un historiador italiano

Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2026

‘Eye y yo’, el biodrama sobre una historia familiar del Holocausto, vuelve este fin de semana con tres funciones en el Palacio Libertad

La obra de Dennis Smith y Julieta Cayetina, ganadora del Premio Trinidad Guevara, se presenta el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 en la Sala Argentina, con entrada gratuita y reserva previa

‘Eye y yo’, el biodrama sobre una historia familiar del Holocausto, vuelve este fin de semana con tres funciones en el Palacio Libertad

Gabriela Radice presenta ‘Renegadas’: la novela que arranca el día de los inocentes y pregunta cuántos disfraces podemos usar

El encuentro se realiza este jueves a las 17 en el espacio cultura de la Biblioteca del Congreso de la Nación, dentro del ciclo “Gabriel García Márquez, libros escritos por periodistas”

Gabriela Radice presenta ‘Renegadas’: la novela que arranca el día de los inocentes y pregunta cuántos disfraces podemos usar

Por qué Yayoi Kusama nos gustó tanto en Buenos Aires

En 2013, una muestra de la artista, que acaba de morir, fue récord de público en el Malba. Por algo será

Por qué Yayoi Kusama nos gustó tanto en Buenos Aires

DEPORTES

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Lavaron santos para pedir por lluvia y una llovizna encendió la esperanza en plena sequía de la comunidad de Intibucá, Honduras

Lavaron santos para pedir por lluvia y una llovizna encendió la esperanza en plena sequía de la comunidad de Intibucá, Honduras

Ataque armado a un autobús mata al piloto y deja dos pasajeras heridas zona transitada de la Ciudad de Guatemala

Imágenes de la sequía meteorológica que impacta a El Salvador

Registran 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026

Detienen en Costa Rica a siete hombres por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil