Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Los octavos de final de la Copa Argentina siguen su curso este jueves con dos partidos que empiezan a definir el cuadro rumbo a la definición del certamen. En primer turno, Estudiantes despachó a Barracas Central por 3-1 en Florencio Varela y espera en cuartos por el vencedor del cruce entre Platense e Instituto, que juegan ahora en Rosario.
ESTUDIANTES 3-1 BARRACAS CENTRAL
Estudiantes le ganó 3-1 a Barracas Central en el estadio Norberto Tomaghello para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina y sigue su camino en busca de quedarse con este trofeo, luego de su coronación en 2023.
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El Pincha tuvo diferentes ocasiones para marcar en Florencio Varela, y una muestra de eso fue que a los 22 minutos había marcado el primer gol, pero la acción fue anulada a instancias del VAR por una correcta infracción previa. Finalmente, el elenco platense se marchó arriba al entretiempo por el gol en contra de Kevin Jappert a los 39 minutos de la etapa inicial. Al comienzo del complemento, a los 51, apareció Baltasar Rodríguez para ampliar diferencias.
Sobre el final, el Guapo marcó el descuento en una jugada polémica porque el tanto de Leandro González Pirez en contra fue objetado por los jugadores de Estudiantes por una posible mano de Norberto Briasco antes de que la pelota entre a la red. De igual forma, Guido Carrillo apagó rápidamente cualquier esperanza de empate con un buen cabezazo para el 3-1 final.
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Formaciones:
Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia)
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Fernando Echenique
PLATENSE-INSTITUTO
Partido en desarrollo...
LA PREVIA
Platense e Instituto se enfrentan en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el VAR está a cargo de Silvio Trucco. El ganador se enfrentará en los cuartos de final a Estudiantes.
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El Calamar atraviesa un presente positivo con Martín Palermo en el banco porque no perdió en este segundo ciclo, compuesto de cinco partidos. Le ganó a Independiente en Avellaneda, empató con Boca Juniors en Vicente López, se impuso a Barracas Central por el plano local y eliminó a Coquimbo de Chile para avanzar a los cuartos de la Copa Libertadores.
Por otro lado, la Gloria es el actual líder del Zona A del Torneo Clausura con 13 de 18 puntos posibles y su última derrota fue en la primera jornada ante Vélez en Liniers (1-0).
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FORMACIONES
Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Gastón Togni, Nicolás López y Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi, Jonathan Galván, Diego Sosa, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
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TODOS LOS RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL
Atlético Tucumán 4-0 Independiente
Deportivo Riestra 1-1 (4-2) Gimnasia La Plata *
Banfield 2-2 (4-3) Ferrocarril Midland *
Racing 1-0 Belgrano
Aldosivi 0-2 Independiente Rivadavia
Estudiantes 3-1 Barracas Central
21:15 - Platense vs. Instituto
Miércoles 2 de septiembre
21:15 - Vélez vs Boca Juniors
*El resultado entre paréntesis fue en penales
Así serían los cuartos de final de la Copa Argentina
Lado superior del cuadro
- Deportivo Riestra vs. Banfield
- Racing vs. Vélez/Boca Juniors
Lado inferior del cuadro
- Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
- Platense/Instituto vs. Estudiantes
*El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027
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