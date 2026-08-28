Deportes

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El Pincha se llevó la victoria en Florencio Varela y espera en la próxima ronda por Platense o Instituto, que juegan en último turno en Rosario

Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina
Independiente Rivadavia es el último campeón de la Copa Argentina (Créditos: Fotobaires)
Guardar

Los octavos de final de la Copa Argentina siguen su curso este jueves con dos partidos que empiezan a definir el cuadro rumbo a la definición del certamen. En primer turno, Estudiantes despachó a Barracas Central por 3-1 en Florencio Varela y espera en cuartos por el vencedor del cruce entre Platense e Instituto, que juegan ahora en Rosario.

ESTUDIANTES 3-1 BARRACAS CENTRAL

Ambos se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes le ganó 3-1 a Barracas Central en el estadio Norberto Tomaghello para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina y sigue su camino en busca de quedarse con este trofeo, luego de su coronación en 2023.

PUBLICIDAD

El Pincha tuvo diferentes ocasiones para marcar en Florencio Varela, y una muestra de eso fue que a los 22 minutos había marcado el primer gol, pero la acción fue anulada a instancias del VAR por una correcta infracción previa. Finalmente, el elenco platense se marchó arriba al entretiempo por el gol en contra de Kevin Jappert a los 39 minutos de la etapa inicial. Al comienzo del complemento, a los 51, apareció Baltasar Rodríguez para ampliar diferencias.

Sobre el final, el Guapo marcó el descuento en una jugada polémica porque el tanto de Leandro González Pirez en contra fue objetado por los jugadores de Estudiantes por una posible mano de Norberto Briasco antes de que la pelota entre a la red. De igual forma, Guido Carrillo apagó rápidamente cualquier esperanza de empate con un buen cabezazo para el 3-1 final.

PUBLICIDAD

Formaciones:

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

PLATENSE-INSTITUTO

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

Platense e Instituto se enfrentan en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el VAR está a cargo de Silvio Trucco. El ganador se enfrentará en los cuartos de final a Estudiantes.

El Calamar atraviesa un presente positivo con Martín Palermo en el banco porque no perdió en este segundo ciclo, compuesto de cinco partidos. Le ganó a Independiente en Avellaneda, empató con Boca Juniors en Vicente López, se impuso a Barracas Central por el plano local y eliminó a Coquimbo de Chile para avanzar a los cuartos de la Copa Libertadores.

Por otro lado, la Gloria es el actual líder del Zona A del Torneo Clausura con 13 de 18 puntos posibles y su última derrota fue en la primera jornada ante Vélez en Liniers (1-0).

FORMACIONES

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Gastón Togni, Nicolás López y Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi, Jonathan Galván, Diego Sosa, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

TODOS LOS RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Atlético Tucumán 4-0 Independiente

Deportivo Riestra 1-1 (4-2) Gimnasia La Plata *

Banfield 2-2 (4-3) Ferrocarril Midland *

Racing 1-0 Belgrano

Aldosivi 0-2 Independiente Rivadavia

Estudiantes 3-1 Barracas Central

21:15 - Platense vs. Instituto

Miércoles 2 de septiembre

21:15 - Vélez vs Boca Juniors

*El resultado entre paréntesis fue en penales

Así serían los cuartos de final de la Copa Argentina

Lado superior del cuadro

  • Deportivo Riestra vs. Banfield
  • Racing vs. Vélez/Boca Juniors

Lado inferior del cuadro

  • Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
  • Platense/Instituto vs. Estudiantes

*El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027

Temas Relacionados

Copa ArgentinaEstudiantesBarracas CentralPlatenseInstituto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Los dos seleccionados se encuentran en instancias definorias del certamen ecuménico. “Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo”, señaló Anibal Fernández -presidente de la Confederación Argentina de Hockey-, en diálogo con Infobae

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

El peruano se impuso frente al argentino por 7-6(4), 4-6 y 6-2 y este viernes buscará un lugar en la final ante el francés Benjamin Bonzi

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

El club xeneize publicó un video de entrenamiento con un fondo musical particular, horas después de que Independiente Santa Fe eliminara al Millonario en los octavos de final

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

Luego de la fractura que forzó la postergación del combate anunciado en septiembre de 2025, el excampeón de peso pesado ratificó su alta médica y destacó el deseo de enfrentar a su rival en un cruce que aún no tiene sede ni fecha oficial

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

Exequiel Palacios fue vendido a un club de la Premier League: cuánto cobrará River y el divertido video de presentación

El volante dejó el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y fue incorporado por el Ipswich Town, que viene de ascender a la élite inglesa

Exequiel Palacios fue vendido a un club de la Premier League: cuánto cobrará River y el divertido video de presentación

MALDITOS NERDS

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

MBC Game Studio anuncia ’1001 Threads of Mizan’, inspirado en ‘Las mil y una noches’

‘Zoopunk’ presenta a Rayton, Braton y Trixie con un nuevo tráiler de acción

Once Human llega a consolas y anuncia la expansión marina ‘Isles of Abyss’

‘Sea of Remnants’ prepara su beta de diciembre para PC, consolas y móviles

NetEase confirma la fecha de Ananta, su RPG gratuito para PlayStation 5, PC y móviles

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Ian McKellen ya decidió qué pasará con su cuerpo cuando muera: “Si lo aceptan, lo donaré a la ciencia”

Sydney Sweeney se desnuda para la nueva campaña de su marca de lencería Syrn

El director de ‘Avengers: Doomsday’ revela qué película es necesaria de ver antes del estreno de la esperada cinta de Marvel

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

El tribunal condena a 26 años de prisión a Ángel Pérez Iguardia por el asesinato de un oftalmólogo en Guatemala

El Gobierno dominicano activa la organización de la 41.ª sesión de la CEPAL

Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos