Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Independiente Rivadavia es el último campeón de la Copa Argentina (Créditos: Fotobaires)

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Los octavos de final de la Copa Argentina siguen su curso este jueves con dos partidos que empiezan a definir el cuadro rumbo a la definición del certamen. En primer turno, Estudiantes despachó a Barracas Central por 3-1 en Florencio Varela y espera en cuartos por el vencedor del cruce entre Platense e Instituto, que juegan ahora en Rosario.

ESTUDIANTES 3-1 BARRACAS CENTRAL

Ambos se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes le ganó 3-1 a Barracas Central en el estadio Norberto Tomaghello para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina y sigue su camino en busca de quedarse con este trofeo, luego de su coronación en 2023.

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El Pincha tuvo diferentes ocasiones para marcar en Florencio Varela, y una muestra de eso fue que a los 22 minutos había marcado el primer gol, pero la acción fue anulada a instancias del VAR por una correcta infracción previa. Finalmente, el elenco platense se marchó arriba al entretiempo por el gol en contra de Kevin Jappert a los 39 minutos de la etapa inicial. Al comienzo del complemento, a los 51, apareció Baltasar Rodríguez para ampliar diferencias.

Sobre el final, el Guapo marcó el descuento en una jugada polémica porque el tanto de Leandro González Pirez en contra fue objetado por los jugadores de Estudiantes por una posible mano de Norberto Briasco antes de que la pelota entre a la red. De igual forma, Guido Carrillo apagó rápidamente cualquier esperanza de empate con un buen cabezazo para el 3-1 final.

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Formaciones:

Estadio: Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia)

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Fernando Echenique

PLATENSE-INSTITUTO

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

Platense e Instituto se enfrentan en el estadio Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y el VAR está a cargo de Silvio Trucco. El ganador se enfrentará en los cuartos de final a Estudiantes.

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El Calamar atraviesa un presente positivo con Martín Palermo en el banco porque no perdió en este segundo ciclo, compuesto de cinco partidos. Le ganó a Independiente en Avellaneda, empató con Boca Juniors en Vicente López, se impuso a Barracas Central por el plano local y eliminó a Coquimbo de Chile para avanzar a los cuartos de la Copa Libertadores.

Por otro lado, la Gloria es el actual líder del Zona A del Torneo Clausura con 13 de 18 puntos posibles y su última derrota fue en la primera jornada ante Vélez en Liniers (1-0).

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FORMACIONES

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Gastón Togni, Nicolás López y Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi, Jonathan Galván, Diego Sosa, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

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TODOS LOS RESULTADOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Atlético Tucumán 4-0 Independiente

Deportivo Riestra 1-1 (4-2) Gimnasia La Plata *

Banfield 2-2 (4-3) Ferrocarril Midland *

Racing 1-0 Belgrano

Aldosivi 0-2 Independiente Rivadavia

Estudiantes 3-1 Barracas Central

21:15 - Platense vs. Instituto

Miércoles 2 de septiembre

21:15 - Vélez vs Boca Juniors

*El resultado entre paréntesis fue en penales

Así serían los cuartos de final de la Copa Argentina

Lado superior del cuadro

Deportivo Riestra vs. Banfield

Racing vs. Vélez/Boca Juniors

Lado inferior del cuadro

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Platense/Instituto vs. Estudiantes

*El campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027