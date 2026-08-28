República Dominicana

El Senado dominicano deja conformadas sus comisiones permanentes para el período 2026-2028

La cámara alta informó que la nueva estructura apunta a dar continuidad al análisis y seguimiento de las iniciativas, tras designar presidencias en áreas como seguridad, justicia, hacienda, relaciones exteriores y turismo

Senado de República Dominicana define las comisiones 2026-2028 y deja una presidencia clave en manos de Ricardo de los Santos (Foto cortesía Senado de República Dominicana)
Senado de República Dominicana define las comisiones 2026-2028 y deja una presidencia clave en manos de Ricardo de los Santos (Foto cortesía Senado de República Dominicana)
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El Senado de República Dominicana dejó conformadas las comisiones permanentes para el período 2026-2028 y, en la misma jornada, avanzó con una agenda legislativa que incluyó la aprobación en primera discusión de proyectos sobre energía renovable, turismo de salud, pasantías en el sector público y sistemas de emergencia en ascensores. También fijó su próxima sesión para el miércoles 2 de septiembre a las 14:00.

Según informó el Senado de la República, el pleno también aprobó en única discusión celebrar una sesión ordinaria en la provincia La Romana el jueves 10 de septiembre de 2026, con motivo del 82 aniversario de su creación. En esa sesión ordinaria reconocerían a atletas ganadores de medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y a integrantes del comité organizador del evento.

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El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezará la Comisión de Administración Interior. Manuel María Ortega presidirá Asuntos Agropecuarios y Agroindustriales, y Santiago José Zorrilla quedará al frente de Asuntos Energéticos.

Distribución de las comisiones permanentes

Aracelis Villanueva asumirá la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género, mientras Bernardo Alemán dirigirá Asuntos Fronterizos. Augusto Velázquez presidirá Contratos y Carlos Gómez, Cultura.

(Foto cortesía Senado de República Dominicana)
(Foto cortesía Senado de República Dominicana)

Moisés Ayala Pérez encabezará Defensa y Seguridad Nacional, Gustavo Lara Salazar estará al frente de Deportes y Aneudy Ortiz Sajium dirigirá Desarrollo Municipal. Omar Fernández presidirá Dominicanos Residentes en el Exterior, Julito Fulcar Educación y Rafael Barón Duluc Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

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Antonio Taveras Guzmán fue designado para Economía, Planificación y Desarrollo, Odalis Rodríguez para Ética y Pedro Catrain para Hacienda. Alexis Victoria presidirá Industria, Comercio y Zonas Francas, Franklin Romero Interior, Policía y Seguridad Ciudadana, y Cristóbal Castillo Justicia y Derechos Humanos.

Eduard Alexis Espiritusanto encabezará Juventud y Johnson Encarnación Modernización y Reforma. Félix Bautista estará al frente de Obras Públicas, Daniel Rivera de Presupuesto y Antonio Marte de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

María Mercedes Ortiz presidirá Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Lía Díaz de Díaz dirigirá Seguridad Social, Trabajo y Pensiones, Dagoberto Rodríguez Adames Salud Pública, Pedro Tineo Núñez Seguimiento, Control y Evaluación de la Agenda Parlamentaria, y Ginnette Bournigal de Jiménez; Turismo.

El órgano legislativo explicó que esta estructura busca dar continuidad a los trabajos, el análisis, la discusión y el seguimiento de las iniciativas sometidas ante la cámara alta.

La Cámara Alta envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el proyecto de ley que deroga la Ley Núm. 302, del 18 de junio de 1964, y dispone un nuevo marco jurídico sobre los honorarios profesionales de los abogados. Propuso el senador Eduard EspirituSanto (Foto cortesía Senado de República Dominicana)
La Cámara Alta envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el proyecto de ley que deroga la Ley Núm. 302, del 18 de junio de 1964, y dispone un nuevo marco jurídico sobre los honorarios profesionales de los abogados. Propuso el senador Eduard EspirituSanto (Foto cortesía Senado de República Dominicana)

Proyectos aprobados en la sesión

La jornada incluyó la aprobación del proyecto que declara las corridas de toros de la provincia El Seibo patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. La iniciativa fue presentada por Santiago José Zorrilla.

Los senadores aprobaron igualmente la ley que define la ubicación territorial del Parque Nacional Salto de la Jalda dentro de las provincias Hato Mayor y El Seibo, y lo adiciona a la ley 202-04 sobre áreas protegidas. El pleno sancionó además el proyecto que designa como Hospital Central Clínico-Quirúrgico doctor José Joaquín Puello Herrera al Hospital Central Clínico-Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar.

En esa misma sesión se sancionó el proyecto de ley que regula el turismo de salud en la República Dominicana, presentado por el senador de la provincia Santiago Daniel Enrique Rivera. También fue aprobado el proyecto que crea pasantías en el sector público para la formación laboral práctica de estudiantes técnicos y universitarios.

En primera discusión, la cámara alta incluyó y aprobó además el proyecto que establece la obligatoriedad del uso de sistemas de energía o dispositivos de emergencia en ascensores o elevadores verticales. A esa lista se sumaron el proyecto que regula el turismo náutico de recreo y el que establece exenciones impositivas y arancelarias para insumos y equipos médicos cardiovasculares, oftalmológicos y endocrinos.

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