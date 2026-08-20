Un empleo de calidad podría recortar hasta en 55% el riesgo de pobreza en Costa Rica, según un estudio

Un estudio del Cinpe-UNA en Costa Rica estima que acceder a un empleo de calidad puede reducir hasta 55% la probabilidad de caer en pobreza. (Fuente: Costa Rica Escapes)

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En Costa Rica, la relación entre empleo y pobreza sigue siendo objeto de análisis entre especialistas y centros de investigación. Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), basado en la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, estima que acceder a un empleo de calidad podría reducir hasta en 55% la probabilidad de caer en pobreza, aunque esa mejora depende de una combinación de educación secundaria completa, conocimiento de un segundo idioma y manejo de tecnologías de información.

De acuerdo con datos del INEC, en el país existen 286 mil familias en condición de pobreza y 71 mil en pobreza extrema. El informe señala que, para quienes ya viven bajo esa condición, la probabilidad de permanecer en pobreza es de 65.6%.

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Según la investigación, si ese grupo lograra completar la secundaria, manejar inglés a nivel instrumental y contar con habilidades digitales intermedias, la probabilidad de caer en pobreza se reduciría a 9.01%.

El estudio, difundido por la publicación institucional UNA Comunica, concluye que el empleo de calidad y la educación resultan factores determinantes para la movilidad social y la efectividad de las políticas públicas orientadas a la reactivación laboral y la inclusión.

El mercado laboral costarricense: crecimiento y desafíos

El análisis del Cinpe revela que el mercado laboral ha mostrado dos tendencias simultáneas en los últimos años. El primer informe macroeconómico de 2026, que abarca el periodo 2022-2026, señala que la población ocupada se mantuvo relativamente estable, pasando de 2,154,064 a 2,168,918 personas. Durante el mismo lapso, la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 314,801, alcanzando un total de 1,955,647.

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La investigación basada en la Encuesta Nacional de Hogares 2023 vincula la reducción de la pobreza con secundaria completa, un segundo idioma y manejo de tecnologías de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, más de 800 mil personas continúan en la informalidad laboral, lo que puede implicar mayor exposición a salarios bajos, falta de cobertura en salud y pensiones. El informe del centro académico destaca que una parte importante del empleo en países en desarrollo sigue fuera del sector formal, lo que dificulta el acceso a beneficios sociales y estabilidad laboral, y puede limitar la capacidad de superar la pobreza.

El diagnóstico se extiende a la actividad económica. Según una evaluación del Banco Central de Costa Rica, ciertos sectores como comercio, alojamiento, servicios de comida y agropecuario han registrado crecimiento económico, pero a la vez han reducido la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Esta dinámica también se observa en actividades profesionales, financieras y de manufactura.

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Educación y formación técnica: factores clave según el estudio

Para investigadores como Marco Otoya, director del Cinpe, el acceso a empleos de calidad resulta poco probable sin una formación académica y técnica adecuada. Otoya advierte que una reducción en los presupuestos educativos podría derivar en efectos negativos sobre el mercado laboral, la calidad de la formación y, en consecuencia, sobre los niveles de pobreza. Según el director académico, una menor calidad educativa puede traducirse en menos posibilidades de inserción laboral y en una mayor presión sobre el Estado para otorgar subsidios o transferencias económicas.

La investigación basada en la Encuesta Nacional de Hogares 2023 vincula la reducción de la pobreza con secundaria completa, un segundo idioma y manejo de tecnologías de información. (Freepik)

El Programa Estado de la Educación indica que la inversión pública en educación ronda el 5% del PIB, por debajo del 8% fijado por la Constitución Política. Según el estudio, esta diferencia puede limitar la preparación de los estudiantes para el mercado formal.

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El informe recomienda fortalecer políticas públicas que impulsen el aprendizaje de un segundo idioma y habilidades informáticas al concluir la secundaria, así como reducir la deserción escolar en primaria y secundaria. Además, incorpora una visión territorial, señalando que las regiones Huetar Caribe y Brunca presentan índices de pobreza superiores a los de la región central, y que los programas de asistencia social han mostrado efectos positivos, aunque requieren evaluación constante.

Entre otras propuestas, el Cinpe sugiere políticas para reactivar el mercado laboral formal —que representa el 84% del PIB—, promover sectores estratégicos vinculados a la tecnología y la transición energética, y alinear la educación técnica con las demandas del mercado.

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La evidencia reunida apunta a que la articulación entre educación, empleo de calidad y políticas públicas puede ser relevante para enfrentar los retos de pobreza en Costa Rica. El estudio sostiene que la evaluación y el ajuste permanente de estas estrategias podrían contribuir a la movilidad social y a la inclusión laboral en el futuro cercano.