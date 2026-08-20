Zelensky dijo que Rusia combinó misiles y drones para atacar un hospital infantil, una escuela y otros objetivos: 14 muertos

Zelensky reclamó ayuda occidental para interceptar los misiles de Putin

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, denunció que los equipos de emergencia trabajan desde la madrugada en los sitios alcanzados por los ataques rusos, en un bombardeo que calificó de “masivo” y que, según dijo, Rusia “venía preparando desde hace mucho tiempo, combinando distintos tipos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la infraestructura civil”.

(X/Volodymyr Zelenskyy/@ZelenskyyUa)

“Hay destrucción en Kiev y la región, así como en las regiones de Odesa y Chernihiv”, escribió el mandatario en la red social X. En la capital, según precisó, resultaron dañados edificios residenciales, incluido un edificio en altura cuyos pisos superiores fueron destruidos, además de un hospital infantil y una escuela. “Las operaciones de emergencia y rescate continúan”, agregó.

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Al menos 14 muertos y decenas de heridos

Los ataques rusos sobre Zhytomyr dejaron al menos dos muertos

Zelensky confirmó que el ataque ruso dejó 12 muertos en Kiev, con dos personas más fallecidas en otras regiones. “Mis condolencias a todas las familias y seres queridos”, escribió. Precisó además que unas 40 personas resultaron heridas. Según había informado antes el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, el balance final ascendió a 13 muertos y 33 heridos en la capital, tras una primera estimación de cinco fallecidos.

(X/Volodymyr Zelenskyy/@ZelenskyyUa)

En la región de Odesa, según detalló Zelensky, el enemigo llevó adelante un ataque con drones contra un paso fronterizo con Moldavia; en la región de Chernihiv, el blanco fue infraestructura de gas. El presidente agradeció a “todos los rescatistas, médicos, policías y trabajadores de servicios públicos que ayudaron a la gente desde los primeros momentos”.

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El reclamo por más interceptores Patriot

(X/Volodymyr Zelenskyy/@ZelenskyyUa)

Zelensky utilizó el ataque para renovar su reclamo por sistemas de defensa antiaérea. “Lamentablemente, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y en la escalada, este tipo de ataques no siempre reciben la respuesta que deberían por parte del mundo. Y mientras Ucrania no tenga suficiente defensa antibalística, Rusia no considerará la paz en serio”, escribió.

(X/Volodymyr Zelenskyy/@ZelenskyyUa)

El mandatario aseguró que Ucrania “hace todo lo posible” para asegurarse esa protección, y que el trabajo en el programa antibalístico FREYJA continúa todos los días. Sin embargo, remarcó que los interceptores Patriot de fabricación estadounidense “todavía no pueden ser reemplazados” y que Ucrania los necesita “todos los días”. “Cada misil adicional salva las vidas de nuestra gente”, afirmó, y agradeció “a todos los que entienden esto y buscan y encuentran formas de ayudar”.

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El ataque, en detalle

(X/Volodymyr Zelenskyy/@ZelenskyyUa)

El bombardeo alcanzó zonas residenciales, almacenes y otras instalaciones durante la noche, según confirmaron las autoridades ucranianas. Klitschko había informado a través de Telegram que el ataque golpeó varios puntos de la capital, con personas atrapadas en un edificio residencial e incendios en distintos lugares. Un testigo de Reuters reportó haber escuchado más de una docena de explosiones en Kiev. La Fuerza Aérea ucraniana había advertido previamente sobre la presencia de misiles rusos Kalibr cerca de la localidad de Kagarlyk, en la región de Kiev, con dirección hacia la capital.

En el distrito de Brovary, dentro de la región de Kiev, otro ataque causó la muerte de un hombre y heridas a otra persona, según el gobernador regional, Tymur Tkachenko, quien no precisó si esa víctima estaba incluida en el balance comunicado por Klitschko. “Una instalación industrial resultó dañada. Todos los servicios pertinentes están en el lugar y trabajan para extinguir el incendio”, dijo Tkachenko.

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Los ataques también generaron medidas de seguridad en países vecinos de la OTAN. Polonia movilizó aeronaves y activó sus defensas aéreas, mientras Rumania detectó objetivos aéreos cerca de la frontera con Ucrania, lo que provocó el despegue de dos aviones de combate españoles desplegados en misiones de la OTAN y de un helicóptero rumano. Según el Ministerio de Defensa rumano, un dron ingresó al espacio aéreo del país cerca de Galati antes de caer en una zona despoblada de Tulcea.

Del lado ruso, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que unos 250 drones ucranianos se dirigieron hacia la región de Moscú durante la noche, la mayoría de los cuales fueron destruidos a distancia de la capital rusa. “Veintiocho drones fueron destruidos en la región de Moscú”, precisó.

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El frente diplomático

En el plano diplomático, Zelensky había afirmado este mes que Kiev entregó propuestas a los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para un plan destinado a poner fin a la guerra. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo al periódico Izvestia que Moscú no recibió propuestas concretas para nuevas reuniones con los negociadores estadounidenses, aunque señaló que Rusia estaría dispuesta a organizar un encuentro con poca antelación.