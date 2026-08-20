Pandillero salvadoreño que cometió varios homicidios recibe 111 años de cárcel

Un hombre joven aparece en un círculo naranja superpuesto a la imagen de una celda de prisión con barrotes y una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado B de San Miguel condenó a José Isaac González Gómez a 111 años de prisión, tras declararlo culpable de agrupaciones ilícitas, tres homicidios agravados y dos homicidios en grado de tentativa por hechos atribuidos a la MS-13 en el departamento de Usulután, según informó Centros Judiciales de El Salvador.

De acuerdo con el reporte oficial, los delitos se cometieron entre 2014 y 2016 y se enmarcan en 13 asesinatos perpetrados por miembros de la Mara Salvatrucha en los distritos de Santa Elena y Usulután.

Entre los casos atribuidos figura un ataque armado del 4 de diciembre de 2016 en la cancha de fútbol de la colonia Murillo, en la ciudad de Usulután, donde un hombre fue asesinado y otras dos personas resultaron heridas durante un encuentro deportivo.

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Otras condenas en el mismo proceso. En el mismo proceso, otros 20 integrantes de la estructura criminal fueron condenados a penas de ocho, 10, 35, 60 y 61 años de cárcel, según su grado de participación en los delitos y su pertenencia a la organización.

Otros procesos contra el crimen organizado en El Salvador

Condena de 111 años en El Salvador: José Isaac González Gómez, los crímenes atribuidos a la MS-13 en Usulután y una cancha de fútbol (Foto cortesía Centros Penales)

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó este martes la apertura a juicio contra 87 imputados, señalados como presuntos miembros de la pandilla 18 facción Revolucionarios, por delitos que incluyen proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, tráfico ilícito, hurto y robo agravados, y agrupaciones ilícitas.

Según el dictamen de acusación, la investigación se apoyó en herramientas especiales y se desarrolló entre noviembre de 2021 y mayo de 2022, cuando se realizaron las capturas. Los acusados fueron vinculados a decenas de casos de extorsión agravada contra empresas, rutas de buses y pequeños comerciantes, además de distribución y venta de droga para financiar actividades de la estructura.

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La Fiscalía General de la República presentó prueba documental, pericial y testimonial. Tras analizarla, la jueza ordenó enviar a todos a juicio para que se determine su responsabilidad penal.

De acuerdo con el dictamen, los imputados integrarían la clica Tynis Locos de la cancha IVU y cancha Quever, de la pandilla 18 facción Revolucionarios, con operación en la colonia IVU y sus alrededores, en la jurisdicción de San Salvador Centro. La audiencia preliminar se realizó bajo la normativa vigente cuando inició el proceso, antes de las reformas al Código Penal, por lo que el régimen de penas será el anterior a esos cambios.

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Centros Judiciales informó sobre un proceso por agrupaciones ilícitas, asesinatos agravados y tentativas. Las penas varían según el rol dentro de la estructura. Una fecha de diciembre de 2016 concentra parte del relato (Foto cortesía Centros Penales)

Vale mencionar que El Salvador ya tiene habilitada la opción de emitir condenas perpetuas para quienes sean condenados por los delitos de la pertenencia a una estructura criminal (Mara 18, Mara Salvatrucha 13, Locos Salvatruchos, entre otros), así como por cometer los delitos de asesinato, extorsión y feminicidios.

Esta medida se implementó este año mediante una reforma a la Constitución de la República y a las leyes penales secundarias, impulsadas por el gobierno central, y ratificadas en este mismo periodo de la Asamblea Legislativa, que en su mayoría está conformada por diputados del partido de Nayib Bukele, es decir, Nuevas Ideas.

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