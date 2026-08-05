Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

La Joaqui le confesó a Rosalía cómo Luck Ra decidió terminar su relación con ella: “Él era una perla muy pesada”

La cantante formó parte del tercer show de la española en Buenos Aires y reveló un dato importante de su ruptura con el cordobés

La Joaqui le confesó a Rosalía cómo Luck Ra decidió terminar su relación
Guardar

Tras las lágrimas, salidas con amigas y profundos posteos, poco a poco, La Joaqui parece superar su ruptura con Luck Ra. En ese marco, este martes, la cantante aprovechó la invitación de Rosalía para formar parte de su tercer show en Buenos Aires y realizar una confesión sobre su reciente separación.

Tras la efusiva presentación de Rosalía, La Joaqui ocupó su lugar en el confesionario y abrió la puerta de su intimidad. En un clima a oscuras, con la española frente a ella, y miles de fanáticos escuchando la charla en detalle, la argentina comenzó diciendo: “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”.

PUBLICIDAD

Luego, la intérprete de “Butakera” destacó lo que sigue pensando de Luck Ra: “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo”. Fue entonces cuando Rosalía la interrumpió y le dijo que eso no era posible, a lo que la invitada reafirmó: “Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”.

Continuando con la charla, La Joaqui se metió de lleno en la cuestión que quería confesar esta noche. “Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”, dijo, dejando en claro la ilusión que tenía.

PUBLICIDAD

La Joaqui le contó a Rosalía cómo Luck Ra decidió separarse de ella
La Joaqui le contó a Rosalía cómo Luck Ra decidió separarse de ella

Entusiasmada por el momento que relataba su invitada, Rosalía comentó: “Llegó el momento, ¿no?”. En línea con su colega, la argentina contó cómo se había preparado para ese momento: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió”.

Fue entonces cuando La Joaqui reveló el plan que tenía Luck Ra para ese viaje y cómo este terminó con su relación: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

Horas antes, La Joaqui sorprendió a sus fans al lanzar una nueva canción grabada junto a Callejero Fino, compañero de la escena e íntimo amigo, cuya letra sus seguidores no tardaron en leer como una serie de indirectas para su ex.

Una mujer de pie, otras personas sentadas, un gran cartel azul con texto, un muro de piedra, árboles sin hojas y alambre de púas
La cantante se volcó de lleno en su nueva canción y eligió a un amigo para trabajar codo a codo

La Joaqui y Luck Ra habían sido una de las parejas más seguidas por el público. Durante el tiempo que duró el vínculo, compartieron shows, viajes y una exposición constante en redes sociales, donde cada foto y cada video quedaron registrados bajo la atención de sus seguidores. La ruptura llegó de manera sorpresiva y, desde entonces, la cantante no esquivó el tema: eligió hablarlo, procesarlo en público y volcarlo en canciones.

Esa decisión de no guardarse nada tomó forma concreta en la colaboración con Callejero Fino. El vínculo entre ambos va más allá de lo profesional: son amigos cercanos dentro de una escena que los tiene como referentes, y esa confianza se tradujo en un proyecto que, según se desprende de los primeros fragmentos, no tiene intención de suavizar nada.

El back de grabación apareció en las historias de Instagram de La Joaqui con fotos que anticipan el tono del video. La locación elegida fue un maxikiosco de barrio: fachada de ladrillo a la vista, carteles escritos a mano con los productos del local —cigarrillos, golosinas, helados, bebidas frías— y una estética alejada por completo de cualquier producción glamorosa. La elección no parece casual: el contraste entre esa ambientación de barrio y la letra que habla de mansiones y Louis Vuitton refuerza el mensaje de la canción.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaRosalia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gustavo Conti celebró los 25 años de su entrada a Gran Hermano: “Mi vida cambiaba para siempre”

El exparticipante festejó el aniversario de su temporada en el reality con un video de aquel ingreso, una publicación que revivió el comienzo de una etapa decisiva en su camino artístico y personal

Gustavo Conti celebró los 25 años de su entrada a Gran Hermano: “Mi vida cambiaba para siempre”

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

La modelo fue consultada por la causa que involucra a su exmarido y eligió tomar distancia. El recuerdo de su romance, infidelidades y una separación anunciada por TV

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

La conductora visitó el estudio de Infobae al regreso y detalló cómo Lo de Pampita, su formato de entrevistas en Infobae, permite conocer a fondo a sus invitados. Cómo se organiza para vivir su amor con Martín Pepa. La maternidad. Su faceta empresarial

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Un operativo policial en plena calle terminó con Facundo Moyano retenido mientras la modelo, de 23 años, fue registrada por cámaras huyendo semidesnuda y descalza, entre videos virales y relatos cruzados sobre lo ocurrido

L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

La bailarina se sinceró sobre la intervención que se realizó, luego de un cambio que vivió tras convertirse en madre

Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

DEPORTES

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

TELESHOW

Gustavo Conti celebró los 25 años de su entrada a Gran Hermano: “Mi vida cambiaba para siempre”

Gustavo Conti celebró los 25 años de su entrada a Gran Hermano: “Mi vida cambiaba para siempre”

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

INFOBAE AMÉRICA

Evangélicos de Honduras convocan ayuno y oración para pedir a Dios por la llegada de lluvias

Evangélicos de Honduras convocan ayuno y oración para pedir a Dios por la llegada de lluvias

Quejas de padres obligan al gobierno panameño a replantear el inicio del calendario escolar de 2027

Misión médica fortalece la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán