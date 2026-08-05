La Joaqui le confesó a Rosalía cómo Luck Ra decidió terminar su relación con ella: “Él era una perla muy pesada”

La Joaqui le confesó a Rosalía cómo Luck Ra decidió terminar su relación

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Tras las lágrimas, salidas con amigas y profundos posteos, poco a poco, La Joaqui parece superar su ruptura con Luck Ra. En ese marco, este martes, la cantante aprovechó la invitación de Rosalía para formar parte de su tercer show en Buenos Aires y realizar una confesión sobre su reciente separación.

Tras la efusiva presentación de Rosalía, La Joaqui ocupó su lugar en el confesionario y abrió la puerta de su intimidad. En un clima a oscuras, con la española frente a ella, y miles de fanáticos escuchando la charla en detalle, la argentina comenzó diciendo: “Siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”.

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Luego, la intérprete de “Butakera” destacó lo que sigue pensando de Luck Ra: “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue. De hecho, él fue quien se desencantó conmigo”. Fue entonces cuando Rosalía la interrumpió y le dijo que eso no era posible, a lo que la invitada reafirmó: “Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”.

Continuando con la charla, La Joaqui se metió de lleno en la cuestión que quería confesar esta noche. “Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”, dijo, dejando en claro la ilusión que tenía.

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La Joaqui le contó a Rosalía cómo Luck Ra decidió separarse de ella

Entusiasmada por el momento que relataba su invitada, Rosalía comentó: “Llegó el momento, ¿no?”. En línea con su colega, la argentina contó cómo se había preparado para ese momento: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió”.

Fue entonces cuando La Joaqui reveló el plan que tenía Luck Ra para ese viaje y cómo este terminó con su relación: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

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Horas antes, La Joaqui sorprendió a sus fans al lanzar una nueva canción grabada junto a Callejero Fino, compañero de la escena e íntimo amigo, cuya letra sus seguidores no tardaron en leer como una serie de indirectas para su ex.

La cantante se volcó de lleno en su nueva canción y eligió a un amigo para trabajar codo a codo

La Joaqui y Luck Ra habían sido una de las parejas más seguidas por el público. Durante el tiempo que duró el vínculo, compartieron shows, viajes y una exposición constante en redes sociales, donde cada foto y cada video quedaron registrados bajo la atención de sus seguidores. La ruptura llegó de manera sorpresiva y, desde entonces, la cantante no esquivó el tema: eligió hablarlo, procesarlo en público y volcarlo en canciones.

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Esa decisión de no guardarse nada tomó forma concreta en la colaboración con Callejero Fino. El vínculo entre ambos va más allá de lo profesional: son amigos cercanos dentro de una escena que los tiene como referentes, y esa confianza se tradujo en un proyecto que, según se desprende de los primeros fragmentos, no tiene intención de suavizar nada.

El back de grabación apareció en las historias de Instagram de La Joaqui con fotos que anticipan el tono del video. La locación elegida fue un maxikiosco de barrio: fachada de ladrillo a la vista, carteles escritos a mano con los productos del local —cigarrillos, golosinas, helados, bebidas frías— y una estética alejada por completo de cualquier producción glamorosa. La elección no parece casual: el contraste entre esa ambientación de barrio y la letra que habla de mansiones y Louis Vuitton refuerza el mensaje de la canción.

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