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Alianza, primer equipo salvadoreño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

Tras la victoria por 1-0 ante el Marathón en San Pedro Sula, el conjunto elefante avanzó a la siguiente ronda del certamen regional

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Alianza FC aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 con un triunfo 1-0 sobre CD Marathón. (Cortesía: Alianza)
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Alianza FC se convirtió este miércoles en el primer equipo salvadoreño que asegura su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, luego de vencer 1-0 al CD Marathón en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras.

Bajo la presión de un estadio hostil y con el reto de obtener un resultado imprescindible, el conjunto salvadoreño mostró solidez táctica y concentración defensiva.

El primer tiempo transcurrió sin goles, reflejando la paridad entre ambos equipos. La estrategia planteada por el cuerpo técnico de los paquidermos priorizó la contención y la búsqueda de espacios en el contragolpe, con la intención de aprovechar cualquier descuido defensivo del rival catracho.

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Alianza FC se convirtió en el primer club de El Salvador que clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. (Cortesía: Alianza)

El gol de Matías Mier y la actuación decisiva de Mario González

La definición del partido llegó hasta el minuto 62. Matías Mier, jugador uruguayo, recibió un pase filtrado que dividió la última línea defensiva del Marathón. Sin dudarlo, ejecutó un disparo de zurda, directo y preciso, que se coló en el fondo de la red. El tanto marcó la diferencia y desató la celebración de la afición aliancista desplazada a territorio hondureño.

El gol de Mier no solo entregó tres puntos fundamentales, sino que también aseguró la clasificación a la siguiente ronda, un hecho muy destacado para el conjunto de la capital salvadoreña.

La figura de Mario González, arquero titular de la selección de El Salvador, emergió con fuerza. El portero mantuvo su portería imbatida y realizó una atajada determinante que impidió el empate en los minutos finales para sostener la ventaja mínima.

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Matías Mier marcó a los 62 minutos el gol que definió la clasificación de Alianza FC en la Copa Centroamericana. (Cortesía: Alianza)

Con el triunfo en suelo catracho, el combinado albo sube hasta el primer puesto del Grupo B al sumar 9 puntos, cerrando así a su participación en la fase de grupos de la competición regional.

De igual manera, para la institución capitalina y su hinchada, el boleto a cuartos representa el premio a un inicio de campaña consistente.

Mientras tanto, el Marathón se juega su última carta el próximo miércoles 26 de agosto, cuando recibirá al Real Estelí FC por el cierre del Grupo B. El desenlace de ese encuentro determinará las posiciones finales del grupo y los acompañantes de Alianza en la etapa eliminatoria.

Otros equipos salvadoreños en Copa Centroamericana 2026

El paso del Alianza FC a cuartos de final se inscribe como un logro relevante en la historia reciente del balompié salvadoreño, abriendo la posibilidad de que el club salvadoreño continúe avanzando en la Copa Centroamericana y mantenga la expectativa de su afición en la siguiente ronda del campeonato centroamericano.

Por su parte, en el Grupo D, CD FAS empató 1-1 en el estadio Cuscatlán frente a Municipal de Guatemala este miércoles, por lo que complica su pase a la siguiente ronda. Los santanecos deben ganar frente al Cartaginés de Costa Rica en un choque programado para el próximo 25 de agosto.

Por otro lado, este jueves, Luis Ángel Firpo tiene un duro compromiso por el Grupo A frente a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, vigente campeón de la competencia centroamericana.

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