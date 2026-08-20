La apuesta de la presidencia para que Ferrocarriles de Guatemala comande el proyecto del Metroriel

El Congreso de Guatemala impulsa una iniciativa de ley para que FEGUA implemente el proyecto Metroriel.

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El Congreso de Guatemala impulsa una iniciativa de ley que confía a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA) la responsabilidad de implementar el proyecto Metroriel.

Según la iniciativa de ley presentada por diputados oficialista al Congreso, FEGUA planificar, contratar y supervisar todas las etapas del proyecto ferroviario.

Esta decisión se basa en el carácter descentralizado y autónomo de FEGUA, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir derechos y obligaciones asociadas al transporte ferroviario público nacional.

Oficina internacional para la gestión técnica

Para asegurar la ejecución bajo estándares internacionales, la ley, de ser aprobada, faculta a FEGUA a contratar directamente a una firma o consorcio internacional especializado en proyectos de infraestructura ferroviaria.

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Esta firma implementará la Oficina de Gestión Técnica del Proyecto (OGTP), encargada de proporcionar asistencia técnica desde la planificación inicial hasta la entrega del sistema.

De acuerdo con la normativa, el proceso de contratación se realizará en el marco de la cooperación con el Reino Unido, conforme al Memorándum de Entendimiento vigente entre ambos países.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de julio, en la que se captó al canciller de Guatemala, Carlos Martínez ((c-i), y a la embajadora del Reino Unido en Guatemala, Juliana Correa Whitfield (c-d), durante la firma una carta de entendimiento entre los gobiernos de Guatemala y Reino Unido para iniciar una cooperación técnica orientada al desarrollo del MetroRiel, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Mariano Macz

La OGTP deberá demostrar experiencia y capacidad técnica en proyectos de similar complejidad. El modelo organizativo toma como referencia experiencias previas en Latinoamérica, en especial el caso de Perú, según consta en la iniciativa.

Funciones estratégicas de la OGTP

Entre las funciones mínimas asignadas a la OGTP, se destacan:

Estructuración y validación de las etapas iniciales y estudios técnicos del Metroriel .

Elaboración de instrumentos de planificación, monitoreo y control integral del proyecto en todas sus fases.

Un tren Metroriel transita por un viaducto elevado sobre una avenida con autobuses, taxis y peatones en una ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redacción de documentos técnicos, operativos y administrativos para gestiones de contratación de bienes, servicios y obras.

Diseño de estrategias de contratación y transferencia de capacidades de gestión integral tanto para FEGUA como para entidades públicas asociadas.

Preparación de informes técnicos y administrativos sobre el avance, gestión contractual y financiera, además de recomendaciones para asegurar cumplimiento en plazos, calidad y costos.

Gestión de la comunicación estratégica y el relacionamiento con actores clave del proyecto.

La ley indica que la OGTP estará a cargo de la gestión y control de los contratos de construcción, supervisión y otros servicios especializados, aplicando herramientas para la prevención y atención temprana de riesgos y controversias.

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Estándares internacionales y modelo contractual

El texto legal subraya que la complejidad del Metroriel requiere mecanismos distintos a los de una obra pública convencional.

Se hace énfasis en la necesidad de contar con estudios técnicos especializados, coordinación interinstitucional, estrategias de gestión de riesgos y modelos de financiamiento sostenibles.

La OGTP deberá proponer a FEGUA una Estrategia de Contratación específica para cada paquete de bienes, servicios y obras, definiendo el sistema de entrega, tipo de contrato y procesos de evaluación y ejecución.

Entre los modelos contractuales recomendados, se menciona el uso de los contratos NEC (New Engineering Contract), utilizados internacionalmente para infraestructura ferroviaria.

El objetivo es asegurar procesos de contratación transparentes, competitivos y orientados al valor por dinero, con criterios objetivos para seleccionar propuestas que maximicen calidad, desempeño y costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

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Transferencia de conocimiento y sostenibilidad

La transferencia de capacidades y gestión de conocimientos a FEGUA y otras entidades públicas es un pilar de este modelo.

La OGTP estará a cargo de capacitar al personal local en gestión integral de proyectos y aplicación de estándares internacionales, con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación más allá de la etapa inicial.

La normativa establece que este enfoque busca replicar experiencias exitosas de la región, dotando al país de una estructura organizativa robusta para la ejecución de grandes proyectos ferroviarios.

Proceso en el Congreso

La iniciativa fue conocida en el pleno del Congreso el martes 18 de agosto. Fue enviada a Comisión de trabajo donde será analizada y se establecerán los cambios que los diputados consideren necesarios.

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El diputado oficialista Raúl Barrera informó en sus redes sociales que la iniciativa promovida por el Ejecutivo ya fue conocida en el pleno del Congreso de Guatemala. (Twitter)

Al tener una dictamen favorable, la propuesta regresará al pleno para someterse a la aprobación o rechazo por parte de los congresistas, pero todo dependerá de los votos o acuerdos que logren obtener los diputados oficialistas, quienes, hasta ahora, no les ha ido muy bien en la búsqueda de consensos.

Una de las justificaciones del proyecto es la falta de sistemas efectivos y confiables para la movilidad en la Ciudad de Guatemala, generando que los guatemaltecos pierdan cerca de 54 días al año en el tránsito vehicular.