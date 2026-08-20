El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar a vivir al Reino Unido en las próximas semanas (REUTERS)

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El príncipe Harry y su esposa Meghan podrían regresar al Reino Unido en las próximas semanas, según informaron medios británicos el miércoles por la noche. La pareja consideraría mudarse a una residencia privada en las afueras de Londres e inscribir a sus hijos en un colegio británico para el inicio del curso escolar, aunque la decisión final no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con The Telegraph, Harry, hijo menor del rey Carlos III, y Meghan “planean abandonar Estados Unidos a finales de mes para instalarse en una residencia privada, no perteneciente a la realeza, que, según se dice, está ubicada en las afueras de Londres”.

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La BBC y otros medios británicos informaron que los hijos de la pareja, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, habrían sido inscritos en una escuela británica para el inicio de clases en septiembre.

Harry y Meghan residen en California desde 2020, año en que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real británica. La pareja se trasladó a Norteamérica tras un periodo de tensiones familiares que se intensificó luego de la publicación de las memorias de Harry, tituladas “Spare”, y de una entrevista con Oprah Winfrey. “La brecha se profundizó tras la entrevista sin tapujos con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey”, publicó BBC.

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Según la agencia de noticias Press Association (PA), Carlos III, de 77 años, fue informado el domingo de que los duques de Sussex considerarían regresar a vivir al Reino Unido. “La monarca agradece la oportunidad de ver más a la familia en un plano más personal, pero no habrá cambios en su estatus y la pareja seguiría sin ser miembros activos de la realeza”, señaló la agencia.

Harry y Meghan residen en California desde 2020, año en que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real británica (REUTERS/Andrew Kelly)

La noticia sobre el posible regreso de Harry y Meghan surge poco después de que ambos viajaran al Reino Unido a principios de julio junto a sus hijos y mantuvieran una reunión privada con Carlos III. El año pasado, Harry manifestó su interés en reconciliarse con su padre, diagnosticado con cáncer hace dos años. El tipo de cáncer no fue divulgado públicamente.

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No se confirmó si el príncipe William, heredero al trono, y su esposa Catherine conocían la noticia. Las versiones periodísticas aseguran que ambos hermanos mantienen una relación distante y no tendrían contacto directo.

El comentarista de la realeza Richard Fitzwilliams calificó el eventual regreso de los duques como “un acontecimiento extraordinario” en declaraciones a la televisión británica. “Sinceramente, lo primero que pensé fue que... no lograron triunfar en Estados Unidos... básicamente, no consiguieron ser estrellas de primera línea en Hollywood”, expresó Fitzwilliams, citado por BBC.

En 2020, Harry y Meghan firmaron un contrato con Netflix supuestamente cercano a los 100 millones de dólares, aunque varios de sus proyectos no lograron captar la atención del público. El nuevo arreglo alcanzado con la plataforma en agosto de 2025 se describió como un “acuerdo plurianual de preferencia”, según medios británicos.

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El periódico The Sun indicó que la pareja conservaría su propiedad en Montecito, California, así como una casa en Portugal, donde habrían pasado vacaciones este verano.

La noticia sobre el posible regreso de Harry y Meghan surge poco después de que ambos viajaran al Reino Unido a principios de julio junto a sus hijos y mantuvieran una reunión privada con Carlos III (REUTERS)

Durante los preparativos para el viaje de Harry en julio, algunos medios reportaron que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham, dato que luego fue desmentido por el propio palacio. La prensa sensacionalista británica denominó “Megxit” a la salida de la pareja del país.

La posible mudanza de los duques coincide con la noticia de que Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, anunció la publicación de un libro sobre la vida de su hermana, titulado “Swan Song: Diana, My Sister”, que saldrá a la venta el 22 de septiembre y será traducido a 12 idiomas. “Con motivo del 30 aniversario de la trágica muerte de Diana, he vuelto a recibir una avalancha de solicitudes de entrevistas sobre mi hermana”, declaró Spencer. “Esto me ha convencido de plasmar mis pensamientos y recuerdos por escrito, de una vez por todas”, afirmó, y agregó que muchas ideas sobre Diana “se basaban en falsedades que se han ido aceptando con el tiempo”.

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Spencer, de 62 años, mantiene una relación cercana con sus sobrinos. Según la prensa británica, Harry, Meghan y sus hijos visitaron la casa ancestral del conde en Althorp, en el centro de Inglaterra, a principios de julio, donde visitaron la tumba de la princesa Diana.