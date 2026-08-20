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Innovación y desarrollo local: Gradúan a 281 emprendedoras salvadoreñas en alimentos, artesanías y cosmética

El proceso reunió a 281 participantes de 11 distritos, con talleres y asesorías para crear proyectos sostenibles, reforzar su autonomía financiera y abrir camino en rubros como alimentos, artesanías y cosmética natural

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa gradúa a 281 emprendedoras en El Salvador (Imagen cortesía AECID El Salvador)
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa gradúa a 281 emprendedoras en El Salvador (Imagen cortesía AECID El Salvador)
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Una nueva generación de mujeres empresarias en El Salvador marca un avance en la autonomía económica con la graduación de más de 280 emprendedoras en el programa “Mujer Emprende”, una iniciativa respaldada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (AECID) y la Unión Europea en El Salvador.

El programa, implementado en once distritos del país, ofreció a las participantes talleres y asesorías técnicas para que pudieran estructurar y potenciar sus ideas de negocio. Según información de CONAMYPE, 281 mujeres completaron el proceso de formación, con 269 de ellas presentando un perfil de negocio y un plan de inversión para consolidar o iniciar sus emprendimientos.

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De acuerdo con la Unión Europea en El Salvador, las beneficiarias desarrollaron habilidades en áreas como alimentos, artesanías y cosmética natural. El proyecto, financiado por la Unión Europea y la AECID, promovió la inclusión de metodologías prácticas, como el aprendizaje activo, para que las participantes pudieran identificar oportunidades comerciales, calcular costos y establecer precios de manera eficiente.

“El empoderamiento económico de las mujeres avanza cuando existen oportunidades para fortalecer sus capacidades y hacer crecer sus iniciativas”, indicó la AECID El Salvador en su reporte sobre la clausura del programa. Los talleres también incluyeron formación en liderazgo, lo que ha permitido a las graduadas adquirir herramientas para gestionar y expandir sus negocios.

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La capacitación reunió a participantes de 11 distritos en el marco de Mujer Emprende, con talleres y asesorías sobre costeo, precios, comercialización y planificación para convertir ideas en iniciativas sostenibles (Imagen cortesía AECID El Salvador)
La capacitación reunió a participantes de 11 distritos en el marco de Mujer Emprende, con talleres y asesorías sobre costeo, precios, comercialización y planificación para convertir ideas en iniciativas sostenibles (Imagen cortesía AECID El Salvador)

La Cancillería salvadoreña subrayó el impacto del programa en distintos territorios del país, destacando historias como la de Maritza Miranda, de 36 años y originaria de Suchitoto, quien valoró la capacitación recibida como una verdadera oportunidad para iniciar su propio negocio y mejorar las condiciones de vida de su familia. Por su parte, Karla González, de 21 años y residente de Santa Ana, expresó: “Me ha brindado habilidades para fortalecer mi negocio como mujer emprendedora, y ser impulsada a ser empresaria en un futuro”.

Esta edición de “Mujer Emprende” forma parte del Proyecto Empoderamiento Económico de las Mujeres, una estrategia orientada a fortalecer la autonomía y el desarrollo de las salvadoreñas a través de la formación y el acceso a recursos técnicos y financieros.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y la AECID, continúa impulsando el talento femenino como motor para la generación de oportunidades en El Salvador.

Más personas beneficiadas

En julio, 50 mujeres emprendedoras culminaron el Curso de Formación en Emprendimiento STEAM, desarrollado en alianza con la Universidad Gerardo Barrios, como parte del proyecto “Apoyo para el fortalecimiento, tecnificación y digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos en El Salvador” de la Unión Europea en El Salvador y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura —OEI.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa reportó que la mayoría completó documentos para fortalecer o iniciar sus proyectos, como parte de una formación con enfoque práctico y acompañamiento técnico (Imagen cortesía AECID El Salvador)
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa reportó que la mayoría completó documentos para fortalecer o iniciar sus proyectos, como parte de una formación con enfoque práctico y acompañamiento técnico (Imagen cortesía AECID El Salvador)

Durante cuatro meses, las participantes recibieron formación bajo la metodología internacional WISE —Women in STEM Entrepreneurship—, un modelo especializado en emprendimiento femenino que integra capacitación, mentorías y herramientas prácticas para fortalecer negocios liderados por mujeres. El enfoque STEAM impulsa la integración de conocimientos científicos, tecnológicos, creativos y empresariales para responder de manera innovadora a diferentes necesidades del mercado y de la sociedad.

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