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Autoridades advierten deterioro severo en un puente del Anillo Periférico en Guatemala y piden limitar el paso pesado

La coordinadora pidió restringir desde ahora los vehículos de carga y reducir la circulación en el tramo afectado sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, tras una revisión visual realizada el 17 de agosto

El informe indicó que el mantenimiento del tramo carretero corresponde al CIV por medio de Covial y pidió corregir las causas del deterioro vinculadas con humedad y filtraciones.
La Conred advirtió un deterioro severo en el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. (Conred)
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió un deterioro severo en el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, y pidió limitar de inmediato el paso de transporte pesado y el tráfico en la sección dañada.

El puente tiene cinco carriles: dos en dirección sur y tres en dirección norte. La inspección visual se realizó el 17 de agosto de 2026, después de reportes sobre daños en la estructura.

El informe fue elaborado por el ingeniero Ángel Mejía, de la Dirección de Mitigación de la Conred, tras varias denuncias ciudadanas. La revisión identificó deterioro en una unión de elementos estructurales de concreto ubicada en el lado norte del puente.

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La inspección detectó acero expuesto, filtraciones y señales de corrosión

La evaluación encontró pérdida importante del recubrimiento de concreto, lo que dejó expuesta parte del acero de refuerzo. También registró eflorescencias, filtraciones, desprendimiento y deterioro del concreto alrededor del nudo estructural.

El informe indicó que el mantenimiento del tramo carretero corresponde al CIV por medio de Covial y pidió corregir las causas del deterioro vinculadas con humedad y filtraciones.
La evaluación del puente registró corrosión de la armadura, carbonatación, grietas diagonales y fisuras asociadas con fatiga y cargas dinámicas. (Conred)

El documento añade signos de carbonatación y corrosión de la armadura, además de grietas diagonales, fisuras asociadas con fatiga y cargas dinámicas, y posibles fallas en nudos estructurales. Según la publicación, las condiciones observadas son compatibles con un proceso de deterioro del concreto y corrosión del refuerzo.

La propia Conred aclaró que la revisión fue únicamente visual y que, con ese alcance, no puede determinarse la capacidad estructural residual del puente ni el grado real de afectación de la estructura. Por esa razón, recomendó una inspección estructural especializada y detallada de todo el paso elevado.

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Esa evaluación tendrá que realizarla directamente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), quienes deberán incluir profesionales especializados y los ensayos de campo y laboratorio que resulten necesarios. Con esos resultados, las autoridades tendrían que definir si corresponde reparar, rehabilitar, recuperar o reforzar la estructura.

También recomienda identificar y corregir las causas que contribuyen al deterioro, en especial las vinculadas con el ingreso de humedad, las filtraciones y las deficiencias en el manejo y evacuación del agua.

El informe indicó que el mantenimiento del tramo carretero corresponde al CIV por medio de Covial y pidió corregir las causas del deterioro vinculadas con humedad y filtraciones.
La inspección visual del 17 de agosto de 2026 señaló daños en una unión estructural de concreto del lado norte del puente del Anillo Periférico. (Conred)

La Conred planteó además un programa de inspección y mantenimiento periódico para seguir la evolución de las condiciones detectadas. La advertencia central del informe es que, si el daño no se atiende a tiempo, puede incrementarse y afectar progresivamente los elementos estructurales involucrados.

Piden limitar el tránsito vehicular

Otra de las las recomendaciones, esta vez dirigidas a la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) consiste en limitar el tránsito y restringir el paso del transporte pesado por la sección afectada. La entidad también deberá coordinar con Covial las acciones de regulación, señalización y control vehicular durante las evaluaciones y los eventuales trabajos.

El informe no plantea un cierre total del puente. La medida consignada expresamente es la limitación inmediata del tráfico en la parte dañada, porque la inspección no determinó cuánto peso puede soportar actualmente la estructura.

Un eventual cierre complicaría la circulación entre la capital y Villa Nueva

Las grietas son evidentes, de distintos tamaños y áreas, con agujeros en la parte inferior del puente, a la altura de la 28 calle. Las afectaciones también son visibles en vigas, paredes y otras planchas de concreto que forman parte de la estructura.

El informe indicó que el mantenimiento del tramo carretero corresponde al CIV por medio de Covial y pidió corregir las causas del deterioro vinculadas con humedad y filtraciones.
El informe indicó que el mantenimiento del tramo carretero corresponde al CIV por medio de Covial y pidió corregir las causas del deterioro vinculadas con humedad y filtraciones. (Conred)

En el lugar permanece una señal con la leyenda “Puente en Mantenimiento”, aunque los daños observados no han sido reparados. Debajo del puente pasa la calzada Raúl Aguilar Batres, una de las principales vías de ingreso y salida de la capital, mientras arriba circulan los vehículos del Anillo Periférico.

Fuentes de policías municipales de Tránsito consultadas por el medio señalaron que el cierre de esa conexión provocaría un colapso en la movilidad del área metropolitana, incluida la circulación vinculada con Villa Nueva y Mixco. La posible afectación alcanzaría sobre todo a las zonas 11 y 7, además de las zonas 12, 1, 2, 6 y 8.

Actualmente se calcula que por el lugar transitan entre 1.2 y 1.3 millones de vehículos. El Anillo Periférico es una de las vías con mayor carga vehicular y congestionamiento constante en la capital, conectando zonas clave del norte, occidente y sur.

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