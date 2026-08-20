Las exportaciones salvadoreñas de jabones, detergentes y perfumes suben a USD 13.8 millones en el primer semestre de 2026

Exportaciones de jabones, detergentes y perfumes de El Salvador: USD 13,8 millones en 2026, 4,5 millones de kilos y un récord desde 2020 (Imagen referencia)

Guardar

Las exportaciones de jabones, detergentes y perfumes de El Salvador alcanzaron USD 13.8 millones en el primer semestre de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. Fue el mayor valor informado para ese sector en un período enero-junio desde 2020.

El volumen exportado también avanzó, con 4.5 millones de kilogramos enviados al exterior entre enero y junio de este año. La información del BCR indica que el crecimiento respecto de 2025 fue de 7.2% en valor y 3.8% en volumen.

Entre 2020 y 2026, el monto exportado se multiplicó por más de tres, mientras que el volumen pasó de 1.4 a 4.5 millones de kilogramos.

PUBLICIDAD

La evolución anual mostró fluctuaciones. Tras el salto de 49.7% en valor y 37.9% en volumen en 2021, el sector registró en 2022 un aumento de 68.8% en valor y 97.3% en volumen.

En 2023, la expansión se desaceleró, con una variación positiva de 3.0% en valor y una caída de 18,0% en volumen. En 2024 hubo un alza de 20.6% en valor y 25.5% en volumen. En 2025, el ajuste fue de -3.6% en valor, antes de la recuperación de 2026.

Principales destinos de las ventas

Los datos del Banco Central de Reserva señalan que el principal destino de las exportaciones salvadoreñas de estos productos fue Guatemala, con compras por USD 3.8 millones y 1,3 millones de kilogramos. Nicaragua ocupó el segundo lugar, con USD 2.0 millones y 0.5 millones de kilogramos, seguida por Colombia, que recibió USD 1.9 millones y 1.1 millones de kilogramos.

PUBLICIDAD

El mercado vecino encabezó las compras de aseo personal con USD 3,8 millones, en un contexto de alza regional que también mostró avances en Nicaragua, Colombia, Honduras y Costa Rica durante 2026 (Imagen referencia)

Honduras y Costa Rica también figuraron entre los principales mercados, con USD 1,8 millones y USD 1,0 millones, respectivamente. Otros compradores fueron Panamá, México, Perú y Estados Unidos.

El desglose por producto muestra que las exportaciones se concentran en la categoría “las demás”, que excluye champús y perfumes, con USD 5.8 millones y 1.7 millones de kilogramos.

Los champús se ubicaron en segundo lugar, con USD 4.0 millones y 1.7 millones de kilogramos.

Composición de la canasta exportadora

Las ventas de perfumes y aguas de tocador sumaron USD 0.8 millones y 0.1 millones de kilogramos. Los desodorantes corporales y antitranspirantes aportaron USD 0.6 millones. Otros productos, como sales perfumadas, preparaciones para baños, ondulación, maquillaje y preparados para manicuras, también integraron la canasta exportadora, aunque con montos menores.

PUBLICIDAD

El BCR atribuyó el desempeño del sector a la consolidación de la demanda en los mercados regionales, la diversificación de la oferta y la capacidad de las empresas salvadoreñas para cumplir estándares internacionales. La industria mantiene ventas a Panamá, México y Perú, y también abastece nichos en Estados Unidos.

El Salvador logró su mejor semestre en perfumería (Imagen referencia)

El análisis del comportamiento trimestral muestra que los mayores incrementos en valor y volumen ocurrieron en 2021 y 2022, mientras que en 2023 se registró una contracción en el volumen exportado pese a una leve suba en el valor.

En 2024 y 2026, tanto el valor como el volumen retomaron su crecimiento, con una tasa acumulada de 7.2% en dólares y 3.8% en kilogramos al cierre del primer semestre de 2026.

PUBLICIDAD